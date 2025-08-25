थोड़ी देर में शुरू होगी सभा की कार्यवाही, सभा की कार्यवाही शुरू होते ही पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू

वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान मांगों पर होगी चर्चा. प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नकाल के दौरान सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रश्न लिए जाएंगे. 26 अगस्त यानी मंगलवार को राजकीय विधेयक के बाद राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर 2 घंटे की विशेष चर्चा होगी.