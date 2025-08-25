सभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित, स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष से अपने विधायकों को अपनी सीट पर बुलाने का आग्रह.
LIVE: झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र, प्रश्नकाल के साथ-साथ अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद - MONSOON SESSION
Published : August 25, 2025 at 10:47 AM IST|
Updated : August 25, 2025 at 11:12 AM IST
दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से बीच में ही मानसून सत्र स्थगित किए जाने के बाद एक बार फिर झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र 22 अगस्त यानी शुक्रवार से शुरू हुआ है. 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान पहले दिन यानी 22 अगस्त को राज्य सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का पहला और 4296 करोड़ 62 लाख रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया. सोमवार 25 अगस्त को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद होगा. 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान 25 अगस्त को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा. इस सत्र के दौरान झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025, झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025, झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025 के पेश होने की पूरी संभावना है. बता दें कि पूर्व में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मानसून सत्र बुलाया गया था लेकिन 4 अगस्त को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन की वजह से कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी.
सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित
सदन की कार्यवाही शुरू, वेल में पहुंचे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक
मानसून सत्र के दूसरे दिन की सदन की कार्यवाही शुरू. वेल में पहुंचे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक. सत्ता पक्ष कर रहा है 130वें संशोधन का विरोध तो विपक्ष कर रहा है सूर्या हांसदा एनकाउंटर का विरोध
थोड़ी देर में शुरू होगी सभा की कार्यवाही, सभा की कार्यवाही शुरू होते ही पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू
वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान मांगों पर होगी चर्चा. प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नकाल के दौरान सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रश्न लिए जाएंगे. 26 अगस्त यानी मंगलवार को राजकीय विधेयक के बाद राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर 2 घंटे की विशेष चर्चा होगी.
सदन के बाहर सत्ताधारी दल और विपक्ष का प्रदर्शन
सदन के बाहर सत्ताधारी दल और विपक्ष का प्रदर्शन. सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामला की सीबीआई जांच और उपजाऊ जमीन पर रिम्स 2 के निर्माण का भाजपा विधायक विरोध कर रहे हैं. SIR और संविधान के 130 वें संशोधन के खिलाफ सत्ताधारी दलों के विधायक और मंत्री प्रदर्शन कर रहे हैं.
