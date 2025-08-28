वेल में पहुंचे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक

भाजपा के विधायक विश्वविद्यालय विधेयक और सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर वेल में पहुंचे. इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय विधेयक के जरिए सरकार छात्रों के अधिकार को मारना चाह रही है. इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि ये अनपढ़ों की नई जमात है. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. चुनाव कराने की एक नई व्यवस्था जोड़ी गई है. जिसके बाद भाजपा विधायकों के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में पहुंच गए.