झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित - MONSOON SESSION

झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 11:12 AM IST

Updated : August 28, 2025 at 11:26 AM IST

रांची: झारखंड विधानसभा के अनुपूरक मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है. प्रथम पाली में प्रश्नकाल, शून्य काल और ध्यानाकर्षण के बाद दूसरी पाली में कुल 34 गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे. इससे पहले मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अप्रत्याशित बारिश के कारण हो रही क्षति को लेकर विशेष चर्चा हुई. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को सभा पटल पर रखा गया, जो ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ. भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने संशोधन लाया. इस दौरान उन्होंने राज्यपाल का अधिकार छीने जाने पर सवाल खड़े किए. वहीं, प्रवर समिति को भेजने का नवीन जायसवाल का प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया. झारखंड विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित.

11:25 AM, 28 Aug 2025 (IST)

सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11:18 AM, 28 Aug 2025 (IST)

वेल में पहुंचे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक

भाजपा के विधायक विश्वविद्यालय विधेयक और सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर वेल में पहुंचे. इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय विधेयक के जरिए सरकार छात्रों के अधिकार को मारना चाह रही है. इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि ये अनपढ़ों की नई जमात है. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. चुनाव कराने की एक नई व्यवस्था जोड़ी गई है. जिसके बाद भाजपा विधायकों के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में पहुंच गए.

11:14 AM, 28 Aug 2025 (IST)

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने व्यवस्था के तहत सदन में आग्रह किया कि सदन परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर, सिद्धो-कान्हो, शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित हो.

