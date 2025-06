ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025: मनेंद्रगढ़ में योग दिवस का आयोजन, बारिश के बावजूद लोगों का जोश और उत्साह

छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 21, 2025 at 7:32 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 9:48 AM IST

LIVE FEED मनेंद्रगढ़ में योग दिवस का आयोजन, बारिश के बावजूद लोगों का जोश और उत्साह एमसीबी: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर झगराखंड मांगलिक भवन, मनेंद्रगढ़ में योग दिवस का आयोजन किया गया है. बारिश के बावजूद लोगों का जोश और उत्साह देखने लायक है. लोगों ने योग के प्रति अपार उत्साह, अनुशासन और समर्पण दिखाया. एसपी चंद्र मोहन सिंह, डीएफओ मनीष कश्यप, एसडीएम लिंगराज सिदार, संयुक्त कलेक्टर सीएस पैकरा और जिलेभर के अधिकारी व नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे. दुर्ग के खालसा स्कूल में सांसद, विधायक, कलेक्टर, आईजी और बच्चों ने किया योग दुर्ग: 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर खालसा स्कूल में दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, कलेक्टर अभिजीत सिंह, आईजी रामगोपाल गर्ग, एसपी सहित स्कूल के बच्चों ने योग किया. योग संगम एवं हरित योग थीम पर कांकेर में योग कांकेर: जिला मुख्यालय कांकेर के शासकीय नरहरदेव स्कूल में अंतराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है. योग दिवस के कार्यक्रम में कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग भी पहुंचे हुए हैं. योग संगम एवं हरित योग थीम पर हो रहे इस आयोजन में सैंकड़ों लोग पहुंचकर योग कर रहे हैं. राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर कृषि विश्वविद्यालय में किया योग रायपुर: कृषि विवि में राज्यपाल रमेन डेका ने किया योग राज्यपाल के साथ रायपुर के विधायको ने भी किया योग रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार, निगम आयुक्त विश्वदीप मौजूद कृषि विवि के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल मौजूद एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य की थीम पर योग दिवस का आयोजन कृषि विवि में बड़ी संख्या में लोग अपना रहे अपने जीवन में योग छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम साय का जशपुर में योग सीएम साय ने एक्स पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताया. उन्होंने लिखा "अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भारत की विरासत का वैश्विक उत्सव है. योग मानवता को भारत द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरक नेतृत्व में विश्व ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना शुरू किया. आइए, इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब संकल्प लें योग को अपनाएं, अपने जीवन को समृद्ध करें, और एक स्वस्थ व शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण में भागीदार बनें." करें योग रहें निरोग: पूर्व सीएम भूपेश बघेल का योग दिवस पर संदेश पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विश्व योग दिवस पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंन एक्स पर पोस्ट कर करा-" योग भारत की प्राचीन साधना है, जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है. आइए! भारतीयता के अभिन्न अंग रहे योग से हम सब जुड़ें और स्वस्थ, अनुशासित और तनावमुक्त जीवन की ओर बढ़ें. "करें योग, रहें निरोग". स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट पर कहा-ठ करो योग रहो निरोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं..." डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी योग दिवस की शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा "योगः कर्मसु कौशलम्। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!"

Last Updated : June 21, 2025 at 9:48 AM IST