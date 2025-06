ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: लखनऊ, वाराणसी समेत यूपी के कई शहरों में योग अभ्यास, राज्यपाल और सीएम योगी ने भी किया योग - YOGA DAY 2025

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 21, 2025 at 6:57 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 7:54 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED वाराणसी के नमो घाट और अमेठी में भी किया गया योग 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पर वाराणसी के नमो घाट पर योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर लोगों ने योग अभ्यास किया. वहीं, अमेठी में प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, नोडल अधिकारी रुपेश किमर, डीएम व एसपी ने भी योग किया. वाराणसी के नमो घाट पर योग दिवस पर योग अभ्यास किया गया. (etv bharat) डिप्टी सीएम बोले, महर्षि पतंजलि ने भारत को दी महान विरासत लखनऊ के रेजीडेंसी पार्क में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योग परंपरा के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि महर्षि पंतजलि ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को योग की महान विरासत दी है. इसे हम सभी को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए. इस मौके पर उन्होंने योग भी किया. प्राणायण, अनुलोम विलोम समेत कई तरह के योग अभ्यास किए. लखनऊ के रेजीडेंसी पार्क में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया भाग. (null) सीएम योगी बोले, लोक कल्याण का माध्यम है योग, भारत की ऋषि परंपरा अद्भुत है... इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इच्छाओं की पूर्ति तभी होती है जब आपके पास एक स्वस्थ शरीर होता है. इसी से आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है. इसका माध्यम योग है. हमारी ऋषि परंपरा ने इसे दिया है. योग भारत की ऋषि परंपरा का उत्सर्ग है. इसे लोककल्याण का माध्यम बनाकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया गया है. ये एक लंबी परंपरा है. इसके अलग-अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं. जब भी भारत की तुलना होती है तो चेतना के उच्च आयाम के जरिए भारत के ऋषियों ने दुनिया को अवगत कराया. यह व्यक्तित्व के विकास के साथ ही ब्रह्मांड के रहस्यों का उद्घाटन करने में सहायक है. गोरखपुर में योग दिवस पर सीएम योगी ने किया योग गोरखपुर में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मौके पर सीएम योगी ने भी योग अभ्यास किया. इस दौरान योगी सरकार के कई मंत्री भी योग करते नजर आए. योग दिवस पर सीएम योगी ने योग की महत्ता बताई. साथ ही उन्होंने योग को जीवन अहम हिस्सा बनाने की अपील भी की. लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन लखनऊ के रेजीडेंसी पार्क समेत यूपी के कई जिलों में योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में योग दिवस पर योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. इसमें लोग बढ़चढ़ कर भाग ले रहे हैं. इस मौके पर योग की महत्ता के बारे में लोगों को बताया जा रहा है. लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योग अभ्यास किया. (etv bharat)

Last Updated : June 21, 2025 at 7:54 AM IST