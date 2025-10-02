Kullu Dussehra 2025: भगवान रघुनाथ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भाग लेने के लिए हुए रवाना, राज्यपाल पहुंचे ढालपुर मैदान

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला पहुंचे ढालपुर मैदान

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए रघुनाथपुर मंदिर से भगवान रघुनाथ रवाना हो गए हैं. वहीं, ढालपुर मैदान में पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी रथ यात्रा देखने के लिए ढालपुर मैदान पहुंच चुके हैं. जहां पर प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं. इससे पहले प्रशासन के अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया. शाम के समय राज्यपाल सरकारी विभागों की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे और भगवान रघुनाथ के भी दर्शन करेंगे. उसके बाद राज्यपाल द्वारा अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का भी शुभारंभ किया जाएगा.