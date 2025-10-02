अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए रघुनाथपुर मंदिर से भगवान रघुनाथ रवाना हो गए हैं. वहीं, ढालपुर मैदान में पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी रथ यात्रा देखने के लिए ढालपुर मैदान पहुंच चुके हैं. जहां पर प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं. इससे पहले प्रशासन के अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया. शाम के समय राज्यपाल सरकारी विभागों की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे और भगवान रघुनाथ के भी दर्शन करेंगे. उसके बाद राज्यपाल द्वारा अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का भी शुभारंभ किया जाएगा.
Kullu Dussehra 2025: भगवान रघुनाथ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भाग लेने के लिए हुए रवाना, राज्यपाल पहुंचे ढालपुर मैदान
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 12:52 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 3:54 PM IST
LIVE FEED
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला पहुंचे ढालपुर मैदान
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आगाज, सीएम सुक्खू ने दी बधाई
आज देशभर में धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है. आज शाम को जगह-जगह पर रावण दहन किया जाएगा. आज से ही 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा भी शुरू हो गया है. इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दशहरे और अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की बधाई दी है. इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है.
भगवान रघुनाथ से मिलने पहुंचे सैकड़ों देवी-देवता
जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हो गई है. अब देवी देवता भी ढालपुर पहुंच चुके हैं. आज विजयदशमी के मौके पर भगवान रघुनाथ से मिलने के लिए देवी-देवता भी पहुंच रहे हैं. पूरा कुल्लू शहर ढोल नगाड़ों से गूंज उठा है. देवी-देवता भगवान रघुनाथ के मंदिर में पहुंचकर उनसे मिलन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं. वहीं, माता हिडिंबा के आगमन से भगवान रघुनाथ की विशेष पूजा भी शुरू हो गई है, जिसमें अश्व पूजन के साथ-साथ अन्य विधि को भी पूरा किया गया.