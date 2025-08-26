महू में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा भारतीय सेना आत्मनिर्भरता और संयुक्त युद्ध अभ्यास के जरिए कर सकेगी. जिससे हर युद्ध में विभिन्न संसाधनों के जरिए युद्ध में जीत हासिल की जा सके. प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने भविष्य के युद्धों में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी सैन्य क्षेत्रों में त्वरित और निर्णायक संयुक्त प्रतिक्रिया का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धक्षेत्र, सेवा सीमाओं को नहीं पहचानेंगे. उन्होंने 'युद्ध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव' विषय पर युद्ध, युद्धकला और युद्ध संचालन पर अपनी तरह के पहले त्रि-सेवा सेमिनार, ‘रण संवाद’ में मुख्य संवाद के दौरान कहा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और एकीकृत लॉजिस्टिक्स ही आगामी युद्धों में विजयी की कुंजी साबित होंगे.
महू बन रहा सैन्य शक्तियों का गवाह, CDS ने तीनों सेना प्रमुख को दी बड़ी नसीहत - MHOW RAN SAMVAD 2025
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 26, 2025 at 1:36 PM IST|
Updated : August 26, 2025 at 2:09 PM IST
मध्य प्रदेश के लिए मंगलवार यानि 26 अगस्त का दिन सबसे खास होने जा रहा है. भारत के इतिहास में ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिलेगा, जब थल सेना, जल सेना और वायुसेना एक ही मंच पर रणनीति और युद्ध पद्धति को लेकर चर्चा करेंगी. महू सैन्य छावनी में तीनों सेनाओं का सयुंक्त रण संवाद कार्यक्रम किया जाएगा. दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की तरह भारत सरकार और भारतीय सेना अब भविष्य की युद्ध आधारित चुनौतियों के लिए युद्ध ऑपरेशन को अपग्रेड करने के साथ भारतीय सैन्य क्षमता को नई टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से बढ़ाने को तैयार है. इसे लेकर पहली बार इंदौर स्थित महू में आर्मी रण संवाद 2025 का आयोजन किया जा रहा है. जहां आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जल थल और वायु सेवा के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं.
संयुक्त युद्ध अभ्यास बनेंगे हर युद्ध में जीत का आधार
मंगलवार शाम को इंदौर आएंगे राजनाथ सिंह
महू के आर्मी वीर कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम में शामिल होने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार शाम को इंदौर पहुंचेंगे. वे शाम को इंदौर से आकर सीधे डॉ. अम्बेडकर नगर महू जाएंगे. महू से वे अगले दिन 27 अगस्त को पूर्वान्ह में इंदौर आकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे.
DRDO कर रहा दिन-रात मेहनत
देश में तीनों सेनाओं के लिए भविष्य आधारित युद्ध, युद्धकला और युद्ध संचालन पर आयोजित किये जा रहे दो दिवसीय विशिष्ट त्रि-सेवा सेमिनार, 'रण संवाद-2025 का शुभारंभ आर्मी वॉर कॉलेज में किया गया. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भविष्य में युद्ध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव विषय पर मुख्य भाषण दिया. सीडीएस ने कहा पाकिस्तान को समय आने पर तगड़ा नुकसान पहुंचाने और चीन से टकराने के लिए DRDO के वैज्ञानिक दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. DRDO इस समय कई नई तकनीकों पर काम कर रहा है. जिसके पूरे होने पर पाकिस्तान खौफ में आ जाएगा.
