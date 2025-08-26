संयुक्त युद्ध अभ्यास बनेंगे हर युद्ध में जीत का आधार

महू में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा भारतीय सेना आत्मनिर्भरता और संयुक्त युद्ध अभ्यास के जरिए कर सकेगी. जिससे हर युद्ध में विभिन्न संसाधनों के जरिए युद्ध में जीत हासिल की जा सके. प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने भविष्य के युद्धों में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी सैन्य क्षेत्रों में त्वरित और निर्णायक संयुक्त प्रतिक्रिया का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धक्षेत्र, सेवा सीमाओं को नहीं पहचानेंगे. उन्होंने 'युद्ध पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव' विषय पर युद्ध, युद्धकला और युद्ध संचालन पर अपनी तरह के पहले त्रि-सेवा सेमिनार, ‘रण संवाद’ में मुख्य संवाद के दौरान कहा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और एकीकृत लॉजिस्टिक्स ही आगामी युद्धों में विजयी की कुंजी साबित होंगे.