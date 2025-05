ETV Bharat / state

भारत-पाकिस्तान सीजफायर; प्रयागराज में पाक के पुतले को गधे पर घुमाया, गोलीबारी में मुजफ्फरनगर के पेंटर और बच्ची की मौत - INDIA PAKISTAN CEASEFIRE

घटना से परिजनों में मची चीख-पुकार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 11, 2025 at 1:13 PM IST | Updated : May 11, 2025 at 1:31 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED सीजफायर पर देवबंदी उलेमा बोले- हिंदुस्तान अमन का हामी, दुनिया समझे हमारा उसूल सहारनपुर: भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि इंसानियत पसंद लोगों की दुआओं को खुदा ने कुबूल किया. दोनों मुल्कों के दरमियान सीजफायर का एलान हुआ. यह अमन और चैन की तरफ उम्मीद भरी पहल है. इसका हम दिल से स्वागत करते हैं. दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का बुनियादी उसूल 'जियो और जीने दो' है. हम भारतीय फौज के शुक्रगुजार हैं. शहीद जवान की बेटी सेना में भर्ती होकर आतंकवादियों को सिखाना चाहती है सबक संभल : गांव दुगावर निवासी सेना के जवान अमित कुमार सिंह साल 2010 में 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में ऑपरेशन ग्रीन हंट के दौरान नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे. उस वक्त उनकी बेटी दीक्षा बहुत छोटी थी. अब वह 17 साल की हो चुकी हैं. उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि उनके पिता की तरह उन्हें भी सेना में सेवा का अवसर दिया जाए. ईटीवी भारत से बातचीत में दीक्षा ने कहा कि वह भी देश सेवा करना चाहती हैं. दीक्षा इकलौती बेटी हैं. दीक्षा की मां पुष्पा रानी ने बताया कि उन्होंने हमेशा दीक्षा को बेटे की तरह पाला है. वह चाहती हैं बेटी भी आगे चलकर अपने पिता की तरह नाम रोशन करें. बता दें कि दीक्षा ने इसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है. संभल की दीक्षा पिता की तरह करना चाहती हैं देशसेवा. (Video Credit; ETV Bharat) प्रयागराज में मुस्लिम समाज ने निकाली गधा यात्रा प्रयागराज : पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन करने पर प्रयागराज में मुस्लिम समाज के लोगों ने गधा यात्रा निकाली. यात्रा में एक युवक पाक पीएम शहबाज शरीफ का मुखौटा लगाए गधे पर बैठा था. गधे के सिर पर पाकिस्तान का झंडा लगा था. शाहबाज शरीफ के फोटो पर कीचड़ उछाला गया था. स्थानीय युवक राहिल हसन पाकिस्तान की हरकतें ठीक नहीं हैं. अभी तो उसे सेना ने जवाब दिया है. यही हाल रहा तो देश के मुसलमान खुद उसे सबक सिखाने के लिए निकल पड़ेंगे. प्रयागराज में निकाली गई गधा यात्रा. (Video Credit; ETV Bharat)

