स्वास्थ्य मंत्री ने ठोडो मैदान में फहराया तिरंगा

शुक्रवार को सोलन के ऐतिहासिक ठोड़ो मैदान में जिलास्तरीय स्वंतत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ. कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने की. सबसे पहले मंत्री शांडिल ने शहीदी स्मारक पर जाकर शहीदों को याद किया और प्रदेशवासियों की ओर से पुष्पाजंलि अर्पित की. इसके बाद ठोडो मैदान पहुंचे जहां उन्होंने तिरंगा फहराया और पुलिस होमगार्ड व स्कूली बच्चों के मार्च पास्ट की सलामी ली. इस दौरान भारी बारिश के बावजूद जवानों और स्कूली बच्चों के उत्साह में कमी नहीं देखी गई. स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इस दौरान स्वंतत्रता दिवस के मौके पर लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश आपदा के दौर से जूझ रहा है लेकिन आपदा में भी लोगों को हर सम्भव सहायता देने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही हैं.