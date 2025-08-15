ETV Bharat / state

पटवारी समेत इन विभागों में भरे जाएंगे सैकड़ों पद, 15 अगस्त पर सीएम सुक्खू का ऐलान - INDEPENDENCE DAY

पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा
सरकाघाट में मनाया गया राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 8:42 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 2:12 PM IST

आज भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. ये केवल राष्ट्रीय पर्व ही नहीं, बल्कि आजादी के लिए मर मिटने वालों को याद करने का अवसर भी है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री लाल किले की प्रचारी से अपना 12वां भाषण देंगे. हिमाचल का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस सरकाघाट में मनाया जाएगा. सीएम सुक्खू गुरुवार शाम को ही सरकाघाट पहुंच गए थे.

LIVE FEED

2:10 PM, 15 Aug 2025 (IST)

हमीरपुर में विधानसभा उपाध्यक्ष ने फहराया तिरंगा

शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) हमीरपुर के मैदान में 79वां जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया. इस समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने की. विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने ध्वजारोहण करने के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियां ने शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली. समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए.

हमीरपुर में विनय शर्मा ने फहराया ध्वज
हमीरपुर में विनय शर्मा ने फहराया ध्वज (ETV Bharat)

1:22 PM, 15 Aug 2025 (IST)

स्वास्थ्य मंत्री ने ठोडो मैदान में फहराया तिरंगा

शुक्रवार को सोलन के ऐतिहासिक ठोड़ो मैदान में जिलास्तरीय स्वंतत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ. कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने की. सबसे पहले मंत्री शांडिल ने शहीदी स्मारक पर जाकर शहीदों को याद किया और प्रदेशवासियों की ओर से पुष्पाजंलि अर्पित की. इसके बाद ठोडो मैदान पहुंचे जहां उन्होंने तिरंगा फहराया और पुलिस होमगार्ड व स्कूली बच्चों के मार्च पास्ट की सलामी ली. इस दौरान भारी बारिश के बावजूद जवानों और स्कूली बच्चों के उत्साह में कमी नहीं देखी गई. स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इस दौरान स्वंतत्रता दिवस के मौके पर लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश आपदा के दौर से जूझ रहा है लेकिन आपदा में भी लोगों को हर सम्भव सहायता देने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही हैं.

1:18 PM, 15 Aug 2025 (IST)

कर्मचारियों को हाथ लगी निराशा

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को निराश हाथ लगी. मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की. प्रदेश में 1,87,340 कर्मचारी और 1,78,218 पेंशनर्स डीए का इंतजार कर रहे थे. प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स का 13 फीसदी DA देय है.

1:18 PM, 15 Aug 2025 (IST)

एसएचओ-एसपी पंचायतों से लेंगे जानकारी

एसएचओ और एसपी नियमित रूप से पंचायत-स्तर पर नशा संबंधित जानकारी लेंगे. इसके बाद इसकी रिपोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर को भेजी जाएगी. हर महीने होने वाली बैठक में नशे के मामलों पर की गई कार्रवाई को लेकर समीझा होगी.

1:17 PM, 15 Aug 2025 (IST)

पंचायत स्तर पर बनेंगी समितियां

सीएम सुक्खू ने अपने भाषण में नशे को लेकर चिंता जताई. इस दौरान उन्होंने कहा कि नशे के खात्मे के लिए गांव और पंचायत स्तर में नशा निवारण समितियां बनाई जाएंगी. इन समितियों में पंचायत सचिव और आशा वर्कर. आंगनवाड़ी वर्कर सहित एक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल शामिल होंगे.

12:47 PM, 15 Aug 2025 (IST)

नकल करवाने वालों के खिलाफ विधानसभा में बिल लाएगी सरकार

सीएम सुक्खू ने अपने भाषण में कहा कि राज्य सरकार विधानसभा में एक बिल ला रही है. परीक्षा में नकल और नकल करवाने वालों को तीन साल की सजा का प्रावधान होगा

12:44 PM, 15 Aug 2025 (IST)

चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया सुधार होगा

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया सुधार होगा. पहले केवल इंटरव्यू के नंबर के आधार पर नौकरी दी जाती थी. बाद में लिखित परीक्षा के नंबर सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होते थे, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते थे. अब सरकार ने निर्णय लिया है कि फाइनल मेरिट में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे, ताकि सही मायने में मेहनती उम्मीदवार को नौकरी मिले.

12:43 PM, 15 Aug 2025 (IST)

इन पदों को भरेगी सरकार

सीएम सुक्खू ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 2000 ई-थ्री व्हीलर परमिट जारी होंगे, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट होगी. सरकार पटवारियों के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, पंचायत सेक्रेटरी के 300 व डॉक्टरों के 200 पद भरेगी.

12:43 PM, 15 Aug 2025 (IST)

सत्र के बीच में रिटायर नहीं होंगे शिक्षक

सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों ( स्कूलों, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि) के अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र के बीच में रिटायर नहीं किया जाएगा.

12:42 PM, 15 Aug 2025 (IST)

आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ की एक और किस्त

सीएम सुक्खू ने अपने सरकाघाट में स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ रुपये की एक और किश्त जारी की जाएगी. इस राशि का ज्यादातर उपयोग मंडी जिला के आपदा प्रभावितों के लिए होगा.

12:33 PM, 15 Aug 2025 (IST)

राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सरकाघाट में मनाया जा रहा है. सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इसके बाद मुख्यमंत्री परेड का भी निरीक्षण कियाऔर मार्च पास्ट की सलामी ली. इसके साथ ही सभी जिलों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए.

10:53 AM, 15 Aug 2025 (IST)

इस दीवाली मिलने जा रहा बड़ा तोहफा: पीएम मोदी

लाल किले से पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को इस दीवाली बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. वहीं, उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं. यह विकसित भारत योजना करीब 1 लाख करोड़ की है और यह योजना आज से लागू हो रही है. उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी करने वाले लड़कों-लड़कियों को 15 हजार रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. इससे करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा.

10:36 AM, 15 Aug 2025 (IST)

सरकाघाट में सीएम सुक्खू फहराएंगे तिरंगा

राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सरकाघाट में मनाया जा रहा है. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरकाघाट के खेल मैदान में इसका आयोजन होगा. मौसम की विपरित परिस्थितियों के बीच प्रशासन ने मैदान को तैयार किया है. सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू सुबह 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री परेड का भी निरीक्षण करेंगे. सवा 11 बजे वह मार्च पास्ट की सलामी लेंगे. 11 बजकर 20 मिनट पर मुख्यमंत्री का संबोधन होगा. इसके बाद सभी जिलों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. समारोह में हिमाचल पुलिस, दमकल विभाग, होमगार्ड, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस जवान परेड में हिस्सा लेंगे.

8:50 AM, 15 Aug 2025 (IST)

नहीं सहेंगे परमाणु धमकी

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा कि भारत ने तय कर लिया है, न्यूक्लियर की धमकियों को हम नहीं सहेंगे. आतंक और आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग-अलग नहीं मानेंगे. भारत ने तय कर लिया है कि परमाणु की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं है.

8:47 AM, 15 Aug 2025 (IST)

खून और पानी नहीं बहेगा एक साथ

पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि खून और पानी एकसाथ नहीं बहेगा. सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण और कितना एकतरफा है, भारत की नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, मेरे देश के किसान और मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है. इस समझौता ने पिछले सात दशक से मेरे देश के किसानों का बहुत नुकसान किया है. हिंदुस्तान के पानी पर सिर्फ हिंदुस्तान और यहां के किसानों का है. भारत ने सिंधु समझौते को दशकों तक सहा है लेकिन अब इसे आगे नहीं सहा जाएगा. किसान राष्ट्र हित में ये समझौता हमें स्वीकार नहीं है.

8:40 AM, 15 Aug 2025 (IST)

असंख्य लोगों ने आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असंख्य लोगों ने आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, अपनी पूरी जवानी जेलों में बिताई और अपना जीवन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए समर्पित कर दिया. 'गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया, गुलामी ने हमें निर्भर भी बना दिया. मेरे देश के किसानों ने खून पसीना एक कर के देश के अन्न के भंडार भर दिये'.

8:25 AM, 15 Aug 2025 (IST)

विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत

लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत. अगर कोई दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाता है, तो स्वतंत्रता का प्रश्न ही धुंधला पड़ने लगता है. आत्मनिर्भरता केवल आयात, निर्यात, रुपये, पाउंड या डॉलर तक सीमित नहीं है. इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक है. आत्मनिर्भरता सीधे हमारी ताकत से जुड़ी है.

