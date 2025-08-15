ETV Bharat / state

Independence Day 2025 LIVE : बस्तर कभी रेड कॉरिडोर था आज वह ग्रीन कॉरिडेर बना- पीएम मोदी - INDEPENDENCE DAY 2025

Independence Day 2025
स्वतंत्रता दिवस 2025 (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025 at 7:03 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 9:02 AM IST

रायपुर: देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. पूरे देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. सीएम विष्णुदेव साय रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे. डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग में ध्वजारोहण करेंगे. अरुण साव बिलासपुर में झंडा फहराएंगे. सीएम साय ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है.उन्होंने कहा "इस आज़ादी के महापर्व को स्वच्छता और देशभक्ति के संग मनाएं". डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा-"आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक एवं मंगलकामनाएं. माँ भारती की आज़ादी के पावन संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले सभी अमर वीरों को शत-शत नमन। आइए, इस गौरवमयी अवसर पर हम सब मिलकर ‘एक भारत – श्रेष्ठ भारत, विकसित और आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें."

9:01 AM, 15 Aug 2025 (IST)

लाल किले में पीएम मोदी के संबोधन में बस्तर का जिक्र

पीएम मोदी ने कहा "नक्सलवाद का सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को हुआ. कई आदिवासी माताओं ने अपने बच्चे खोए. किसी समय 125 जिलों में नक्सलवाद था. आज सिर्फ 20 जिलों में नक्सलवाद है. एक समय था जब बस्तर को याद करते हुए माओवाद के बारे में बात होती थी. आज बस्तर में खेल के बारे में बात की जाती है.जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर था आज वह ग्रीन कॉरिडेर है. भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लाल रंग से रंग दिया था आज वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहराया.

8:57 AM, 15 Aug 2025 (IST)

रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह, थोड़ी देर में सीएम साय फहराएंगे तिरंगा

रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है. सीएम विष्णुदेव साय तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे. छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम पुलिस परेड ग्राउंड पहुंच गए हैं.

8:45 AM, 15 Aug 2025 (IST)

पीएम मोदी का देशवासियों को संबोधन, सरकार फाइलों में नहीं लोगों के मन में हो: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार अब लोगों के दरवाजे पर पहुंच रही है.

8:43 AM, 15 Aug 2025 (IST)

15 अगस्त पर पीएम मोदी का तोहफा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ

युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की योजना

प्रधानमंत्री मोदी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के रूप में दिवाली के बड़े तोहफे का वादा किया

8:17 AM, 15 Aug 2025 (IST)

भारत का अपना सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित हो- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से भारत का अपना सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का आह्वान किया.

8:16 AM, 15 Aug 2025 (IST)

अपने आइडिया हम तक पहुंचाइए: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने देश के युवाओं से कहा कि आगे आए और अपने आइडिया दें. मैं आपके साथ खड़ा हूं.

8:11 AM, 15 Aug 2025 (IST)

भारत अपना फर्टीलाइजर तैयार करें, किसी पर निर्भर ना रहे: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों से अपील की कि फर्जीलाइजर के भंडार भर दें.

8:09 AM, 15 Aug 2025 (IST)

रियल टाइम ट्रांजेक्शन में 50 परसेंट में अकेला भारत

रियल टाइम ट्रांजेक्शन में 50 परसेंट में अकेला भारत: पीएम मोदी

8:02 AM, 15 Aug 2025 (IST)

सौर, हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी: पीएम मोदी

हमने भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है. सौर, हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में कई पहल की जा रही हैं: प्रधानमंत्री मोदी

हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मिशन मोड में काम कर रहे हैं, भारत में निर्मित चिप्स इस साल के अंत तक बाजार में आ जाएंगी: पीएम मोदी

7:41 AM, 15 Aug 2025 (IST)

पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, देशवासियों को कर रहे संबोधित

पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, देशवासियों को कर रहे संबोधित

7:22 AM, 15 Aug 2025 (IST)

लालकिला में स्वतंत्रता दिवस: पीएम मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

7:16 AM, 15 Aug 2025 (IST)

अरुण साव ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी है. एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा-" विजयी विश्व तिरंगा प्यारा-झंडा ऊंचा रहे हमारा... आप सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मां भारती की स्वतंत्रता में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर महापुरुषों एवं देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद वीर जवानों को नमन करता हूं."

रायपुर: देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. पूरे देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. सीएम विष्णुदेव साय रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे. डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग में ध्वजारोहण करेंगे. अरुण साव बिलासपुर में झंडा फहराएंगे. सीएम साय ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है.उन्होंने कहा "इस आज़ादी के महापर्व को स्वच्छता और देशभक्ति के संग मनाएं". डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा-"आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक एवं मंगलकामनाएं. माँ भारती की आज़ादी के पावन संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले सभी अमर वीरों को शत-शत नमन। आइए, इस गौरवमयी अवसर पर हम सब मिलकर ‘एक भारत – श्रेष्ठ भारत, विकसित और आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें."

Last Updated : August 15, 2025 at 9:02 AM IST

