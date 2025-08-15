लाल किले में पीएम मोदी के संबोधन में बस्तर का जिक्र

पीएम मोदी ने कहा "नक्सलवाद का सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को हुआ. कई आदिवासी माताओं ने अपने बच्चे खोए. किसी समय 125 जिलों में नक्सलवाद था. आज सिर्फ 20 जिलों में नक्सलवाद है. एक समय था जब बस्तर को याद करते हुए माओवाद के बारे में बात होती थी. आज बस्तर में खेल के बारे में बात की जाती है.जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर था आज वह ग्रीन कॉरिडेर है. भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लाल रंग से रंग दिया था आज वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहराया.