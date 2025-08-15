परेड में 18 टुकड़ियां होंगी शामिल

लाल परेड ग्राउंड पर होने वाले कार्यक्रम में परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के सहायक पुलिस आयुक्त, इंदौर आदित्य पटले करेंगे. सहायक परेड कमांडर की भूमिका सहायक पुलिस आयुक्त दिव्या झारिया निभाएंगी. इस बार परेड में गुजरात पुलिस बल की टुकड़ी भी शामिल होगी.इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल, महिलाओं के विशेष सशस्त्र बल, जिला बल एवं रेल की संयुक्त टुकड़ी, विशेष सशस्त्र पुलिस बल, जेल विभाग की महिला टुकड़ी, विशेष सशस्त्र बल दक्षिण जोन, रेल पुलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी, सनियर डिवीजन, एयर विंग, नेवल बिल, गाइड गर्ल्स, स्काउट्स बॉयज, शौर्य दल के अलावा पुलिस बैंड और डॉग्स स्क्वाड भी शामिल होगा.