डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलकामनाएं! मां भारती की आज़ादी के महायज्ञ में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी अमर वीरों को कोटि-कोटि नमन.
79वें स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, डिप्टी सीएम ने दी हार्दिक बधाई - 79TH INDEPENDENCE DAY 2025
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 15, 2025 at 7:58 AM IST|
Updated : August 15, 2025 at 8:17 AM IST
Independence Day 2025: भोपाल: देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम मची है. सरकारी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में झंडारोहण के साथ आजादी के गाने गाए जा रहे हैं. इसी के साथ स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों को याद किया जा रहा है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के यज्ञानुष्ठान में स्वयं को आहूत करने वाले अमर बलिदानियों को कोटि-कोटि नमन करता हूँ. आज का यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न के स्वर्णिम भारत के निर्माण के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है.सीएम मोहन यादव भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में झंडारोहण करेंगे. इसी के साथ सभी जिलों में भी तिरंगा फहराया जाएगा. मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे. मुख्यमंत्री कार्यक्रम में झंडा फहराने के बाद परेड की सलामी लेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के नाम अपना संदेश देंगे. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर और राजेन्द्र शुक्ला शहडोल में झंडा फहराएंगे.
डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने दी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं
डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के यज्ञानुष्ठान में स्वयं को आहूत करने वाले अमर बलिदानियों को कोटि-कोटि नमन करता हूँ. आज का यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न के स्वर्णिम भारत के निर्माण के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है.
परेड में 18 टुकड़ियां होंगी शामिल
लाल परेड ग्राउंड पर होने वाले कार्यक्रम में परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के सहायक पुलिस आयुक्त, इंदौर आदित्य पटले करेंगे. सहायक परेड कमांडर की भूमिका सहायक पुलिस आयुक्त दिव्या झारिया निभाएंगी. इस बार परेड में गुजरात पुलिस बल की टुकड़ी भी शामिल होगी.इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल, महिलाओं के विशेष सशस्त्र बल, जिला बल एवं रेल की संयुक्त टुकड़ी, विशेष सशस्त्र पुलिस बल, जेल विभाग की महिला टुकड़ी, विशेष सशस्त्र बल दक्षिण जोन, रेल पुलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी, सनियर डिवीजन, एयर विंग, नेवल बिल, गाइड गर्ल्स, स्काउट्स बॉयज, शौर्य दल के अलावा पुलिस बैंड और डॉग्स स्क्वाड भी शामिल होगा.
