हाईवे बंद होने से फंसे सैंकड़ों वाहन चालक

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पंडोह से औट के बीच पिछले तीन दिनों से बंद पड़ा है. हालांकि, सोमवार को यह हाईवे कुछ समय के लिए खुला था. उस वक्त छोटे-बड़े वाहनों को यहां से गुजारने भी दिया गया. लेकिन, भारी बारिश के कारण फिर से ये हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया है. बहुत से मालवाहक वाहन तभी से यहां फंसे हुए हैं. हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान दवाड़ा में लारजी पावर हाउस के पास पहुंचा है. यहां ब्यास नदी का पानी हाईवे पर आ पहुंचा है, जिसके चलते हाईवे काफी क्षतिग्रस्त हो गया है. हाईवे के बंद होने के कारण सैंकड़ों मालवाहक वाहन यहां फंसे हुए हैं.

हाईवे बंद होने से सड़ने लगी फल और सब्जियां

बहुत से वाहन ऐसे हैं जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की मंडियों से फल, सब्जियां और जरूरत का अन्य सामान कुल्लू-मनाली और लाहौल स्पीति की तरफ लेकर जा रहे थे. लेकिन, तीन दिनों से हाईवे बंद होने के कारण फल-सब्जियां अब सड़ने लग गई हैं. चालक दवलेंद्र सेन, गुरविंदर सिंह और राज सिंह ने बताया कि, "यहां फंसे हुए तीन दिन हो गए हैं. प्रशासन की तरफ से भोजन-पानी की व्यवस्था तो की जा रही है लेकिन जो सामान उन्होंने गाड़ियों में लोड किया है वो खराब हो गया है. फल, सब्जियां खराब होने से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. अब भाड़ा भी नहीं मिलेगा."