थलौट के नजदीक टावर संख्या 12 क्षतिग्रस्त होने के चलते कुल्लू, मनाली और बंजार क्षेत्र की बिजली आपूर्ति सुबह 11:45 बजे से शाम 4:00 बजे तक बाधित रहेगी. इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिवीजन के सीनियर एक्सईएन द्वारा क्षेत्र में 132 केवी लाइन को बहाल करने के लिए ये फैसला लिया है.
हिमाचल के इन जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी, चंडीगढ़-मनाली NH बंद होने से गाड़ी में ही सड़ने लगी फल-सब्जियां - HIMACHAL WEATHER UPDATES
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 27, 2025 at 10:36 AM IST|
Updated : August 27, 2025 at 12:36 PM IST
शिमला: हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में तबाही मची हुई है. भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश में तीन NH समेत 687 सड़कें बाधित हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है. नदी और नाले उफान पर होने के कारण प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है. इसी बीच मौसम विभाग ने बुधवार (27 अगस्त) को एक बार फिर से प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. आज प्रदेश के किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है, पल-पल की अपडेट जानने के लिए ETV भारत के साथ बने रहिए.
LIVE FEED
कुल्लू में शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप
शिमला कोटखाई के कोकुनाला में भारी लैंडस्लाइड
शिमला जिले में बीते दो दिनों से भारी बारिश के चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड होने की खबरें सामने आ रही हैं. मंगलवार को शिमला के कोटखाई के कोकुनाला में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ. लैंडस्लाइड के चलते दुकानें मलबे में दब गईं. इसके अलावा दो गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आ गईं. गनीमत यह रही कि जब लैंडस्लाइड हुआ उस समय लोग दुकानों से बाहर निकल गए थे. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. लैंडस्लाइड में भारी भरकम पत्थर और मलबा नीचे आ गया.
हाईवे बंद होने से फंसे सैंकड़ों वाहन चालक
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पंडोह से औट के बीच पिछले तीन दिनों से बंद पड़ा है. हालांकि, सोमवार को यह हाईवे कुछ समय के लिए खुला था. उस वक्त छोटे-बड़े वाहनों को यहां से गुजारने भी दिया गया. लेकिन, भारी बारिश के कारण फिर से ये हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया है. बहुत से मालवाहक वाहन तभी से यहां फंसे हुए हैं. हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान दवाड़ा में लारजी पावर हाउस के पास पहुंचा है. यहां ब्यास नदी का पानी हाईवे पर आ पहुंचा है, जिसके चलते हाईवे काफी क्षतिग्रस्त हो गया है. हाईवे के बंद होने के कारण सैंकड़ों मालवाहक वाहन यहां फंसे हुए हैं.
हाईवे बंद होने से सड़ने लगी फल और सब्जियां
बहुत से वाहन ऐसे हैं जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की मंडियों से फल, सब्जियां और जरूरत का अन्य सामान कुल्लू-मनाली और लाहौल स्पीति की तरफ लेकर जा रहे थे. लेकिन, तीन दिनों से हाईवे बंद होने के कारण फल-सब्जियां अब सड़ने लग गई हैं. चालक दवलेंद्र सेन, गुरविंदर सिंह और राज सिंह ने बताया कि, "यहां फंसे हुए तीन दिन हो गए हैं. प्रशासन की तरफ से भोजन-पानी की व्यवस्था तो की जा रही है लेकिन जो सामान उन्होंने गाड़ियों में लोड किया है वो खराब हो गया है. फल, सब्जियां खराब होने से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. अब भाड़ा भी नहीं मिलेगा."
नाथपा के पास NH-5 पर लैंडस्लाइड
पिछले 24 घंटे से भारी चट्टानें गिरने और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-5 नाथपा के पास पूरी तरह बाधित हो गया है. सोमवार (25 अगस्त) और मंगलवार (26 अगस्त) को हुई लगातार बारिश के बाद पहाड़ी दरकने से सड़क पर विशाल चट्टानें और मलबा आ गया, जिसके चलते छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप है. एनएचएआई की टीम ने देर रात से ही सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन मलबा अधिक होने के कारण रास्ता खुलने में अभी समय लग सकता है. लैंडस्लाइड के चलते NH पर दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
बागवानों की बढ़ी चिंता
इस समय सेब सीजन का चरम चल रहा है. हजारों पेटियां हर दिन दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों की मंडियों में भेजी जा रही हैं. लेकिन, मार्ग बाधित होने से लाखों रुपए का सेब ट्रकों में फंसा पड़ा है. बागवानों का कहना है कि यदि जल्द सड़क बहाल नहीं हुई तो सेब की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. वहीं, एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे NH-5 पर अनावश्यक यात्रा से बचें. साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रशासन से मार्ग की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही सफर पर निकलें.
हिमाचल में 3 NH और 687 सड़कें बाधित
हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से जगह-जगह से नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं. प्रदेश में कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. प्रदेश में बरसात से नुकसान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मानसून सत्र के दौरान सदन में कहा है कि, पिछले एक दिन में प्रदेश भर में हुई बेहद भारी बारिश से कुल्लू और मनाली में भारी नुकसान हुआ है. बरसात की वजह से प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 687 सड़कें बाधित हैं. इसके अलावा 2349 DTR प्रभावित हुए हैं और 234 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं.
मंडी और शिमला में येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार मंडी और शिमला जिले में भारी बारिश होने की संभावना है. भारी बारिश को देखते हुए शिमला और मंडी जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम एवं एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आनुमान है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम एवं एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. जबकि, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
शिमला: हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में तबाही मची हुई है. भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश में तीन NH समेत 687 सड़कें बाधित हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है. नदी और नाले उफान पर होने के कारण प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है. इसी बीच मौसम विभाग ने बुधवार (27 अगस्त) को एक बार फिर से प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. आज प्रदेश के किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है, पल-पल की अपडेट जानने के लिए ETV भारत के साथ बने रहिए.
LIVE FEED
कुल्लू में शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप
थलौट के नजदीक टावर संख्या 12 क्षतिग्रस्त होने के चलते कुल्लू, मनाली और बंजार क्षेत्र की बिजली आपूर्ति सुबह 11:45 बजे से शाम 4:00 बजे तक बाधित रहेगी. इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिवीजन के सीनियर एक्सईएन द्वारा क्षेत्र में 132 केवी लाइन को बहाल करने के लिए ये फैसला लिया है.
शिमला कोटखाई के कोकुनाला में भारी लैंडस्लाइड
शिमला जिले में बीते दो दिनों से भारी बारिश के चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड होने की खबरें सामने आ रही हैं. मंगलवार को शिमला के कोटखाई के कोकुनाला में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ. लैंडस्लाइड के चलते दुकानें मलबे में दब गईं. इसके अलावा दो गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आ गईं. गनीमत यह रही कि जब लैंडस्लाइड हुआ उस समय लोग दुकानों से बाहर निकल गए थे. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. लैंडस्लाइड में भारी भरकम पत्थर और मलबा नीचे आ गया.
हाईवे बंद होने से फंसे सैंकड़ों वाहन चालक
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पंडोह से औट के बीच पिछले तीन दिनों से बंद पड़ा है. हालांकि, सोमवार को यह हाईवे कुछ समय के लिए खुला था. उस वक्त छोटे-बड़े वाहनों को यहां से गुजारने भी दिया गया. लेकिन, भारी बारिश के कारण फिर से ये हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया है. बहुत से मालवाहक वाहन तभी से यहां फंसे हुए हैं. हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान दवाड़ा में लारजी पावर हाउस के पास पहुंचा है. यहां ब्यास नदी का पानी हाईवे पर आ पहुंचा है, जिसके चलते हाईवे काफी क्षतिग्रस्त हो गया है. हाईवे के बंद होने के कारण सैंकड़ों मालवाहक वाहन यहां फंसे हुए हैं.
हाईवे बंद होने से सड़ने लगी फल और सब्जियां
बहुत से वाहन ऐसे हैं जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की मंडियों से फल, सब्जियां और जरूरत का अन्य सामान कुल्लू-मनाली और लाहौल स्पीति की तरफ लेकर जा रहे थे. लेकिन, तीन दिनों से हाईवे बंद होने के कारण फल-सब्जियां अब सड़ने लग गई हैं. चालक दवलेंद्र सेन, गुरविंदर सिंह और राज सिंह ने बताया कि, "यहां फंसे हुए तीन दिन हो गए हैं. प्रशासन की तरफ से भोजन-पानी की व्यवस्था तो की जा रही है लेकिन जो सामान उन्होंने गाड़ियों में लोड किया है वो खराब हो गया है. फल, सब्जियां खराब होने से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. अब भाड़ा भी नहीं मिलेगा."
नाथपा के पास NH-5 पर लैंडस्लाइड
पिछले 24 घंटे से भारी चट्टानें गिरने और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-5 नाथपा के पास पूरी तरह बाधित हो गया है. सोमवार (25 अगस्त) और मंगलवार (26 अगस्त) को हुई लगातार बारिश के बाद पहाड़ी दरकने से सड़क पर विशाल चट्टानें और मलबा आ गया, जिसके चलते छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप है. एनएचएआई की टीम ने देर रात से ही सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन मलबा अधिक होने के कारण रास्ता खुलने में अभी समय लग सकता है. लैंडस्लाइड के चलते NH पर दोनों तरफ से लंबा जाम लग गया है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
बागवानों की बढ़ी चिंता
इस समय सेब सीजन का चरम चल रहा है. हजारों पेटियां हर दिन दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों की मंडियों में भेजी जा रही हैं. लेकिन, मार्ग बाधित होने से लाखों रुपए का सेब ट्रकों में फंसा पड़ा है. बागवानों का कहना है कि यदि जल्द सड़क बहाल नहीं हुई तो सेब की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. वहीं, एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे NH-5 पर अनावश्यक यात्रा से बचें. साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रशासन से मार्ग की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही सफर पर निकलें.
हिमाचल में 3 NH और 687 सड़कें बाधित
हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से जगह-जगह से नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं. प्रदेश में कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. प्रदेश में बरसात से नुकसान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मानसून सत्र के दौरान सदन में कहा है कि, पिछले एक दिन में प्रदेश भर में हुई बेहद भारी बारिश से कुल्लू और मनाली में भारी नुकसान हुआ है. बरसात की वजह से प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 687 सड़कें बाधित हैं. इसके अलावा 2349 DTR प्रभावित हुए हैं और 234 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं.
मंडी और शिमला में येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार मंडी और शिमला जिले में भारी बारिश होने की संभावना है. भारी बारिश को देखते हुए शिमला और मंडी जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम एवं एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आनुमान है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम एवं एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. जबकि, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.