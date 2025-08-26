ETV Bharat / state

Himachal Monsoon 2025
हिमाचल मानसून 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 8:51 AM IST

Updated : August 26, 2025 at 1:33 PM IST

हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 31 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा. वहीं, 26 अगस्त यानी आज प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. जबकि 27 से 31 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज कांगड़ा और चंबा में बारिश का रेड अलर्ट है. जिसके चलते प्रशासन द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि शिमला में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है.

1:18 PM, 26 Aug 2025 (IST)

आसमानी आफत से बचने के लिए देवी-देवताओं की शरण में ग्रामीण

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते भारी नुकसान हो रहा है. अभी ये आसमानी आफत आगामी दिनों में भी जारी रहेगी. वहीं, अब बारिश से बचने के लिए कुल्लू जिले में लोग देवी-देवताओं की शरण में जा रहे हैं. उझी घाटी के देवता नाग धूबल आज फिर से अपने हरियानों को आदेश जारी करेंगे.

देवता नाग धूबल के कारदार जवाहर ठाकुर ने बताया कि बीते दिन देवता नाग धूबल ने ग्रामीणों को कहा था कि लोग देव नीति को छोड़कर नए-नए नियम अपना रहे हैं. ऐसे में इसका खामियाजा उन्हें भुगतान होगा. ग्रामीणों ने देवता नाग धूबल के समक्ष मौसम को साफ करने की गुहार लगाई है. वहीं, अब देवता के द्वारा नए निर्देश भी अपने हरियानो को दिया जाएंगे.

इसके अलावा बंजार घाटी के आराध्य देवता श्रृंगा ऋषि के रथ को भी आज मंदिर के बाहर निकाला जाएगा. बंजार में इन दिनों सभी सड़कें बंद है. जगह-जगह लैंडस्लाइड के चलते कई घरों को भी खतरा बना हुआ है. ऐसे में आज दोपहर बाद देवता श्रृंगा ऋषि को बागी मंदिर से बाहर निकल जाएगा और घाटी के लोगों के द्वारा मौसम को साफ करने की भी देवता के समक्ष प्रार्थना की जाएगी.

बारिश से बचने के लिए देवी-देवताओं की शरण में ग्रामीण (ETV Bharat)

12:57 PM, 26 Aug 2025 (IST)

आसमानी आफत! मंडी में दो मकान हुए जमींदोज, 35 घरों पर मंडराया खतरा

मंडी में लगातार हो रही बारिश भारी तबाही मचा रही है. बालीचौकी उपमंडल के मुख्य बाजार में जमीन धंसने के कारण चपेट में आए 13 घरों में से चार घर जमींदोज हो गए हैं. दो लोगों को 30 कमरों का संयुक्त घर शुक्रवार रात को जमींदोज हुआ था जबकि अब चार लोगों के दो घर बीती रात को जमींदोज हो गए. इनमें 22 दुकानें भी शामिल थी. हालांकि इन घरों को एहतियात के तौर पर पहले ही खाली करवा दिया गया था. प्रभावितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

वहीं, पंडोह के साथ लगती सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत तांदी के लाछ और गाता गांव पहाड़ी धंसने के कारण 35 रिहायशी घरों पर खतरा मंडरा गया है. 4 परिवारों के घर खाली करवा कर उन्हें दूसरे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है. सोमवार को प्रशासन की टीम इस गांव पहुंची और नुकसान का जायजा लिया. इसके साथ ही 25 प्रभावित परिवारों को तिरपाल और राशन वितरित किया.

Himachal Monsoon 2025
बालीचौकी में 2 घर गिरे (ETV Bharat)

11:57 AM, 26 Aug 2025 (IST)

खतरे के निशान से सिर्फ 1 फीट दूर पौंग डैम का जलस्तर, मंड पर मंडराया खतरा

जिला कांगड़ा में हो रही लगातार बारिश के चलते पौंग डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. 25 अगस्त दोपहर जलस्तर 1385.21 फीट था, और 26 अगस्त सुबह 9 बजे यह 1388.90 फीट तक पहुंच गया. खतरे का निशान 1390 फीट है. ऐसे में बीबीएमबी ने बड़ा फैसला लेते हुए आउटफ्लो को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 75,000 क्यूसेक तक पहुंचाना शुरू कर दिया है. पिछले 21 दिनों से पौंग बांध के गेट खुले हैं. जो की मंड क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है.

एसडीएम इंदौरा सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हालात गंभीर हैं. मंड क्षेत्र के लिए खतरा बढ़ गया है. लोगों से अपील है कि सतर्क रहें और अनावश्यक रिस्क न लें. प्रशासन लगातार अलर्ट पर है. पहले की तुलना में अब ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है. ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते आउटफ्लो को फिर से 75,000 क्यूसेक किया जा रहा है.

Himachal Monsoon 2025
पौंग डैम (ETV Bharat)

11:12 AM, 26 Aug 2025 (IST)

भारी बारिश के बीच कुल्लू में इंटरनेट ठप, बत्ती गुल और सड़कें बंद

कुल्लू जिले में भारी बारिश लगातार जारी है. जिसके चलते कुल्लू जिले में इंटरनेट बंद हो गया है. वहीं, ब्यास नदी भी अपने पूरे उफान पर है. ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते मनाली के बिंदु ढांक के पास सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. जिससे पतलीकूहल से मनाली सड़क बंद हो गई है. इसके अलावा भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते मनाली से सोलंगनाला रोड, औट से आनी सड़क और बंजार से बठाड़ सड़क भी बंद हो गई है. इसके अलावा कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी की 15 पंचायतों, लग घाटी की 12 पंचायतों, तीर्थन घाटी की 8 पंचायतों में और पतलीकूहल से मनाली तक बिजली आपूर्ति भी ठप हो चुकी है.

वहीं, मनाली के बांहग में भी एक रेस्टोरेंट बाढ़ की चपेट में आ गया. गनीमत यह रही कि रेस्टोरेंट को समय रहते ही खाली कर दिया गया था. बंजार में भी रात के समय बस स्टैंड के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ. जिसमें एक एचआरटीसी बस को नुकसान पहुंचा है. मणिकर्ण घाटी में भी मलाणा डैम के पास लैंडस्लाइड हुआ है. जिससे मलाणा पावर प्रोजेक्ट की मशीनरी को नुकसान पहुंचा है. देर रात आलू ग्राउंड के पास ब्यास नदी का पानी एपीएमसी की बिल्डिंग में घुस गया, जिसमें एक कर्मचारी बिल्डिंग में फंस गया. फायर बिग्रेड और पुलिस की टीम ने हाइड्रा क्रेन के जरिए एपीएमसी कर्मचारी को बिल्डिंग से बाहर निकाला.

Himachal Monsoon 2025
कुल्लू में भारी बरसात का कहर (ETV Bharat)

10:15 AM, 26 Aug 2025 (IST)

किन्नौर में फटा बादल, पानवी नाले में आई भंयकर बाढ़

जिला किन्नौर के पानवी नाले में मंगलवार सुबह बादल फटने के कारण भयंकर बाढ़ आई है. बाढ़ आने से नाले के आसपास भूमि कटाव व कुछ सेब बगीचों को नुकसान होने की सूचना है. फिलहाल बाढ़ के दौरान किसी भी तरह की जान ही हानि की सूचना नहीं है. प्रशासन ने लोगों से नाले के करीब न जाने का आग्रह किया है. वहीं, जिले के जानी नाले में भी बादल फटने के बाद बाढ़ आई है. गनीमत रही कि यहां भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. इसके अलावा किन्नौर में मंगलवार सुबह से हो रही बारिश के कारण निगुलसरी व नाथपा झूला के पास नेशनल हाईवे अवरुद्ध हो गया है. इन दोनों जगहों पर पहाड़ों से बड़ी-बड़ी चट्टानें सड़क की ओर आ गिरी हैं. जिसके चलते जिले की सैंकड़ों पंचायत व स्पीति का क्षेत्र सड़क सुविधा से कट गया है.

किन्नौर में फटा बादल (ETV Bharat)

9:58 AM, 26 Aug 2025 (IST)

चंडीगढ़-मनाली एनएच बंद, फोरलेन की टनलें बनी सहारा

मंडी: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे के बंद होने से बहुत से लोग फंसे हुए हैं. मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास बंद पड़ा हुआ है. जिस कारण छोटे वाहन चालक भी अब हाईवे से होकर ही जा रहे हैं और यहां सड़क बंद होने के कारण फंसे हुए हैं. बता दें कि इस हाईवे पर मंडी जिले में पंडोह से लेकर औट तक विभिन्न स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं. रविवार रात को हाईवे बंद होने के बाद पिछले कल इसे थोड़ी देर के लिए यातायात के लिए खोल दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से लैंडस्लाइड होने के कारण यह बंद हो गया है. सुबह से ही एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी मलबा हटाने के कार्य में जुट गई है, लेकिन इस कार्य को पूरा होने में अभी काफी समय लग सकता है, क्योंकि बारिश का दौर भी जारी है. इस कारण मलबा हटाने के कार्य में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है.

वहीं, हाईवे बंद होने की स्थिति में खुले आसमान के नीचे बारिश के कारण रहना संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में हजारों लोगों के लिए कीतरपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बनी टनलें शरणस्थली बनी हुई है. यहां लोगों ने टनलों के अंदर शरण ली हुई है. प्रशासन की तरफ से हणोगी माता मंदिर, बाबा बालक नाथ मंदिर पंडोह और अन्य माध्यमों से फंसे हुए लोगों तक भोजन और पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. इसमें कुछ अन्य संस्थाएं भी स्वेच्छा से आगे आकर लोगों की मदद कर रही हैं, जिनमें जय बाबा बालक नाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से भी लंगर व्यवस्था चलाई जा रही है. हणोगी माता मंदिर न्यास के सदस्य ने बताया कि प्रशासन के आदेशों पर हर फंसे हुए व्यक्ति तक भोजन और पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

मंडी में चंडीगढ़-मनाली एनएच बंद (ETV Bharat)

9:38 AM, 26 Aug 2025 (IST)

ब्यास नदी के जलस्तर की हो रही मॉनिटरिंग, इंदौरा में SDRF और NDRF तैनात

धर्मशाला: हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है. प्रदेश में नदी-नाले उफान पर हैं. जिला कांगड़ा में भी नदी-नाले उफान पर हैं. डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि ब्यास नदी में जलस्तर स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने पौंग डैम प्रबंधन के साथ भी संपर्क साधा है. इंदौरा उपमंडल में किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है. डीसी कांगड़ा ने सभी नागरिकों व पर्यटकों से नदी-नालों के किनारे न जाने की अपील की है. उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि भारी बारिश को देखते हुए अनावश्यक यात्रा न करें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं .

वहीं, डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि भारी बारिश से कांगडा जिले में अब तक 391 करोड़ के नुक्सान की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. प्रभावितों को फौरी राहत उपलब्ध करवाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए गए हैं. इसके साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं. डीसी कांगड़ा ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तत्काल जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के टोल फ्री 1077 नम्बर पर संपर्क करें. जिला मुख्यालय समेत सभी उपमंडलों में आपदा प्रबंधन केंद्र 24 घंटे चालू हैं.

9:17 AM, 26 Aug 2025 (IST)

कांगड़ा में रेड अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क, अधिकारियों को दिए ये आदेश

धर्मशाला: कांगड़ा जिले में मंगलवार को भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. जिले में आज सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने एसडीएम, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों को फील्ड में डटे रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर राहत और पुनर्वास के कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं रहे.

"जिला प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्य के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है. तमाम अधिकारी मशीनरी के साथ फील्ड में डटे हैं. जिले में जहां मार्गों पर लैंडस्लाइड इत्यादि हो रहा है, वहां पर जेसीबी तैनात की गई है. लोक निर्माण विभाग को सड़कों को यातायात के बहाल रखने के लिए आवश्यक मशीनरी तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही आईपीएच विभाग को भी पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है." - हेमराज बैरवा, डीसी कांगड़ा

