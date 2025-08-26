आसमानी आफत से बचने के लिए देवी-देवताओं की शरण में ग्रामीण

चंडीगढ़-मनाली एनएच बंद, फोरलेन की टनलें बनी सहारा

मंडी: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे के बंद होने से बहुत से लोग फंसे हुए हैं. मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास बंद पड़ा हुआ है. जिस कारण छोटे वाहन चालक भी अब हाईवे से होकर ही जा रहे हैं और यहां सड़क बंद होने के कारण फंसे हुए हैं. बता दें कि इस हाईवे पर मंडी जिले में पंडोह से लेकर औट तक विभिन्न स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं. रविवार रात को हाईवे बंद होने के बाद पिछले कल इसे थोड़ी देर के लिए यातायात के लिए खोल दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से लैंडस्लाइड होने के कारण यह बंद हो गया है. सुबह से ही एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी मलबा हटाने के कार्य में जुट गई है, लेकिन इस कार्य को पूरा होने में अभी काफी समय लग सकता है, क्योंकि बारिश का दौर भी जारी है. इस कारण मलबा हटाने के कार्य में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है.

वहीं, हाईवे बंद होने की स्थिति में खुले आसमान के नीचे बारिश के कारण रहना संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में हजारों लोगों के लिए कीतरपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बनी टनलें शरणस्थली बनी हुई है. यहां लोगों ने टनलों के अंदर शरण ली हुई है. प्रशासन की तरफ से हणोगी माता मंदिर, बाबा बालक नाथ मंदिर पंडोह और अन्य माध्यमों से फंसे हुए लोगों तक भोजन और पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. इसमें कुछ अन्य संस्थाएं भी स्वेच्छा से आगे आकर लोगों की मदद कर रही हैं, जिनमें जय बाबा बालक नाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से भी लंगर व्यवस्था चलाई जा रही है. हणोगी माता मंदिर न्यास के सदस्य ने बताया कि प्रशासन के आदेशों पर हर फंसे हुए व्यक्ति तक भोजन और पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.