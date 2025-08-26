आसमानी आफत से बचने के लिए देवी-देवताओं की शरण में ग्रामीण

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते भारी नुकसान हो रहा है. अभी ये आसमानी आफत आगामी दिनों में भी जारी रहेगी. वहीं, अब बारिश से बचने के लिए कुल्लू जिले में लोग देवी-देवताओं की शरण में जा रहे हैं. उझी घाटी के देवता नाग धूबल आज फिर से अपने हरियानों को आदेश जारी करेंगे.
देवता नाग धूबल के कारदार जवाहर ठाकुर ने बताया कि बीते दिन देवता नाग धूबल ने ग्रामीणों को कहा था कि लोग देव नीति को छोड़कर नए-नए नियम अपना रहे हैं. ऐसे में इसका खामियाजा उन्हें भुगतान होगा. ग्रामीणों ने देवता नाग धूबल के समक्ष मौसम को साफ करने की गुहार लगाई है. वहीं, अब देवता के द्वारा नए निर्देश भी अपने हरियानो को दिया जाएंगे.
इसके अलावा बंजार घाटी के आराध्य देवता श्रृंगा ऋषि के रथ को भी आज मंदिर के बाहर निकाला जाएगा. बंजार में इन दिनों सभी सड़कें बंद है. जगह-जगह लैंडस्लाइड के चलते कई घरों को भी खतरा बना हुआ है. ऐसे में आज दोपहर बाद देवता श्रृंगा ऋषि को बागी मंदिर से बाहर निकल जाएगा और घाटी के लोगों के द्वारा मौसम को साफ करने की भी देवता के समक्ष प्रार्थना की जाएगी.