ETV Bharat / state

धर्मपुर में सोनखड्ड के बहाव में 2 लोगों के बहने की आशंका, तलाश जारी

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 10:46 AM IST

Updated : September 16, 2025 at 11:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर अभी नहीं थमा है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि इससे पहले मौसम विभाग ने प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने का पूर्वानुमान जताया था, मगर बीती रोज से ही प्रदेश में बारिश के साथ ही मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. ऐसे में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है.

LIVE FEED

11:19 AM, 16 Sep 2025 (IST)

धर्मपुर में सोनखड्ड के बहाव में 2 लोगों के बहने की आशंका, तलाश जारी

मंडी जिले के धर्मपुर में बीती रात हुई भारी भारिश के चलते सोनखड्ड उफान पर थी. सोनखड्ड के रौद्र रूप ने इलाके में जमकर तबाही मचाई. धर्मपुर बस स्टैंड बीती रात पूरी तरह से जलमग्न हो गया था. वहीं, डीएसपी धर्मपुर संजीव सूद ने बताया कि सोनखड्ड के बहाव में 2 लोगों के बहने की आशंका है. एक दुकानदार और एक सुंदरनगर निवासी टेंपो ट्रैवलर ड्राइवर लापता हैं. पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार इनकी तलाश की जा रही है.

11:05 AM, 16 Sep 2025 (IST)

शिमला के हिमलैंड में लैंडस्लाइड, मलबे में दबी 6 गाड़ियां

हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी है. राजधानी शिमला में बीती रात जमकर बारिश हुई. भारी बारिश के चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. शिमला के हिमलैंड में आज सुबह भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते सड़क पर भारी भरकम मलबा और पेड़ आ गिरे. मलबे में 6 गाड़ियां दब गई हैं. जबकि 10 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं. वहीं, लैंडस्लाइड के चलते यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है. शिमला से छोटा शिमला की ओर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है. जेसीबी द्वारा रास्ते से मलबा हटाया जा रहा है.

नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि आज सुबह करीब 4 बजे यहां पर लैंडस्लाइड हुआ. सड़क किनारे पर खड़ी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई. गनीमत रही की हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं. कई गाड़ियां तो मलबे समेत खाई में गिर गई हैं. सड़क पर मलबे के साथ बड़े-बड़े पेड़ भी आ गिरे हैं. जिससे सड़क बहाल करने में समय लग सकता है.

Shimla Landslide
शिमला के हिमलैंड में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

10:35 AM, 16 Sep 2025 (IST)

मंडी में तबाही! सुंदरनगर लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत, पानी में डूबा धर्मपुर बस स्टैंड

हिमाचल में मानसून की तबाही फिर शुरू हो गई है. मंडी जिले में बीती रात हुई बारिश ने जमकर कहर बरपाया. धर्मपुर और सुंदरनगर उपमंडल में बारिश कहर बनकर टूटी है. सुंदरनगर के निहरी में तहसील के ब्रगटा गांव में बीती रात को लैंडस्लाइड हुआ. जिसमें एक मकान जमींदोज हो गया. लैंडस्लाइड में पांच लोग दब गए, जिनमें से दो को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. जबकि तीन लोगों के शव मलबे से बरामद किए गए हैं. मृतकों में 64 वर्षीय तांगू देवी, 33 वर्षीय कमला देवी और 8 माह का भीष्म सिंह शामिल हैं. इसके अलावा घायलों में 65 वर्षीय खूब राम और उनकी 58 वर्षीय दर्शन देवी शामिल हैं.

वहीं, मंडी जिले के धर्मपुर में भारी बारिश के चलते सोनखड्ड ने रौद्र रूप धारण कर लिया. जिसके चलते धर्मपुर बस स्टैंड पानी में डूब गया. बस स्टैंड की एक मंजिल जलमग्न हो गई. बसों समेत सभी गाड़ियां पानी में डूब गई. कई गाड़ियां पानी के बहाव में बह भी गई. खड्ड के आसपास घरों और दुकानों में पानी और मलबा घुस गया. लोगों ने घरों की छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई. पुलिस ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए रखा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. सोनखड्ड में आए उफान से इलाके में भारी नुकसान हुआ है.

Himachal Disaster 2025
मंडी में तबाही (ETV Bharat)
Last Updated : September 16, 2025 at 11:20 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE LIVERAIN ALERT IN HIMACHALHIMACHAL MONSOON DISASTER 2025HIMACHAL DISASTER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PUBG से अकेलेपन तक का सफर, हर PARENT को सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी, कहीं आपका बच्चा भी...

ATM और डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, Make My Trip के साथ हुआ करार

ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.