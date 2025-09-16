धर्मपुर में सोनखड्ड के बहाव में 2 लोगों के बहने की आशंका, तलाश जारी

मंडी में तबाही! सुंदरनगर लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत, पानी में डूबा धर्मपुर बस स्टैंड

हिमाचल में मानसून की तबाही फिर शुरू हो गई है. मंडी जिले में बीती रात हुई बारिश ने जमकर कहर बरपाया. धर्मपुर और सुंदरनगर उपमंडल में बारिश कहर बनकर टूटी है. सुंदरनगर के निहरी में तहसील के ब्रगटा गांव में बीती रात को लैंडस्लाइड हुआ. जिसमें एक मकान जमींदोज हो गया. लैंडस्लाइड में पांच लोग दब गए, जिनमें से दो को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. जबकि तीन लोगों के शव मलबे से बरामद किए गए हैं. मृतकों में 64 वर्षीय तांगू देवी, 33 वर्षीय कमला देवी और 8 माह का भीष्म सिंह शामिल हैं. इसके अलावा घायलों में 65 वर्षीय खूब राम और उनकी 58 वर्षीय दर्शन देवी शामिल हैं.

वहीं, मंडी जिले के धर्मपुर में भारी बारिश के चलते सोनखड्ड ने रौद्र रूप धारण कर लिया. जिसके चलते धर्मपुर बस स्टैंड पानी में डूब गया. बस स्टैंड की एक मंजिल जलमग्न हो गई. बसों समेत सभी गाड़ियां पानी में डूब गई. कई गाड़ियां पानी के बहाव में बह भी गई. खड्ड के आसपास घरों और दुकानों में पानी और मलबा घुस गया. लोगों ने घरों की छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई. पुलिस ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए रखा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. सोनखड्ड में आए उफान से इलाके में भारी नुकसान हुआ है.