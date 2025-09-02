हिमाचल में आज भी बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते आज भी कई जिलों में स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. जिला प्रशासन द्वारा ये फैसला भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, बाढ़, पेड़ गिरने और सड़कें बाधित होने जैसी परिस्थितियों के चलते लिया गया है. आज प्रदेश में कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, मंडी, ऊना और कुल्लू जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. वहीं, किन्नौर जिले के निचार खंड में आज भारी बारिश के चलते स्कूल-कॉलेज समेत सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा सिरमौर और शिमला में भी आज स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक इस दौरान ऑनलाइन क्लास लेंगे, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो.