हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते आज भी कई जिलों में स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. जिला प्रशासन द्वारा ये फैसला भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, बाढ़, पेड़ गिरने और सड़कें बाधित होने जैसी परिस्थितियों के चलते लिया गया है. आज प्रदेश में कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, मंडी, ऊना और कुल्लू जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. वहीं, किन्नौर जिले के निचार खंड में आज भारी बारिश के चलते स्कूल-कॉलेज समेत सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा सिरमौर और शिमला में भी आज स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक इस दौरान ऑनलाइन क्लास लेंगे, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो.
हिमाचल में आज भी बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी - HIMACHAL MONSOON DISASTER 2025
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 2, 2025 at 7:02 AM IST|
Updated : September 2, 2025 at 8:32 AM IST
हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन जाते-जाते प्रदेश पर जमकर कहर बरपा रहा है. 20 जून से मानसून की एंट्री से लेकर अब तक प्रदेश में 3158.04 करोड़ का नुकसान हो चुका है. ये नुकसान का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है. प्रदेशभर में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, बादल फटने और बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं. आज भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
हिमाचल में भारी बारिश को लेकर 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी
हिमाचल प्रदेश में लगातार होती बारिश के बीच आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने प्रदेशभर में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 सितंबर तक भारी बारिश का कहर जारी रहेगा.
