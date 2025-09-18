ETV Bharat / state

किलोड में तबाही का मंजर! घरों-खेतों में घुसा मलबा, फसलें बर्बाद, सड़कें क्षतिग्रस्त

Himachal Monsoon 2025
हिमाचल मानसून 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 10:59 AM IST

Updated : September 18, 2025 at 12:18 PM IST

हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में अब तक जमकर बारिश हुई है. भारी बारिश ने प्रदेशभर में जमकर कहर बरपाया है. मगर अब मानसून की रफ्तार कम हो गई है. मानसून सीजन प्रदेश में विदाई की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश में कमी आने की संभावना जताई है.

किलोड में तबाही का मंजर! घरों-खेतों में घुसा मलबा, फसलें बर्बाद, सड़कें क्षतिग्रस्त

सिरमौर: जिले के किलोड गांव में 14 सितंबर की रात को आई आपदा ने कई परिवारों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है. अचानक आई बारिश और पानी के तेज बहाव ने गांव के खेत-खलियानों को मलबे से भर दिया. जिससे किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई. कई परिवारों की गौशालाएं धराशायी हो गई, जिससे पशुओं पर भी संकट मंडराने लगा है.

ग्रामीण रामलाल ने बताया, "आधी रात को अचानक पानी और मलबा घर की ओर बढ़ आया, अगर हम तुरंत बाहर न निकलते तो जान पर बन आती."

किलोड गांव के लोगों का कहना है कि आपदा की रात हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि उन्हें अपने छोटे-छोटे बच्चों और बुजुर्गों को लेकर घरों से भागना पड़ा था. आपदा से सिर्फ खेत और घर ही नहीं, बल्कि सड़कें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं. ग्रामीणों ने बताया कि गांव की मुख्य सड़क भी कई जगह से टूट गई है. जिससे बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है. बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया है.

ग्रामीण सुनीता देवी ने कहा, "हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है. गौशाला भी गिर गई है. अब परिवार को पेट पालना मुश्किल हो गया है."

ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कर एसडीएम पांवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा को अपनी समस्याएं बताई और जल्द से जल्द मुआवजा देने की गुहार लगाई. लोगों ने बताया कि अब उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा है. इस दौरान एसडीएम गुंजित सिंह चीमा ने आपदा प्रभावितों को आश्वासन दिया की प्रशासन उनकी हर संभव सहायता करेगा. वे स्वयं मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेंगे और प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलवाया जाएगा.

हिमाचल में आज कैसा रहेगा मौसम? इन जिलों में बारिश के बिजली गिरने का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 20 सितंबर के बाद ऊपरी और मध्यम पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर थम जाएगा और मौसम काफी हद तक साफ रहेगा. हालांकि निचले और मैदानी इलाकों में 23 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, आज प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज बारिश और गरज व बिजली गिरने को लेकर संभावना जताई है. इसके अलावा चंबा जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. जबकि राज्य के बाकी जिलों में अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश और एक या दो बार मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है.

Meteorological Centre Shimla
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान (Meteorological Centre Shimla)
HIMACHAL WEATHER UPDATE LIVEHIMACHAL MONSOON DISASTER 2025HIMACHAL WEATHER FORECASTHIMACHAL DISASTER 2025HIMACHAL MONSOON 2025

