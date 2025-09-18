किलोड में तबाही का मंजर! घरों-खेतों में घुसा मलबा, फसलें बर्बाद, सड़कें क्षतिग्रस्त

सिरमौर: जिले के किलोड गांव में 14 सितंबर की रात को आई आपदा ने कई परिवारों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है. अचानक आई बारिश और पानी के तेज बहाव ने गांव के खेत-खलियानों को मलबे से भर दिया. जिससे किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई. कई परिवारों की गौशालाएं धराशायी हो गई, जिससे पशुओं पर भी संकट मंडराने लगा है.

ग्रामीण रामलाल ने बताया, "आधी रात को अचानक पानी और मलबा घर की ओर बढ़ आया, अगर हम तुरंत बाहर न निकलते तो जान पर बन आती."

किलोड गांव के लोगों का कहना है कि आपदा की रात हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि उन्हें अपने छोटे-छोटे बच्चों और बुजुर्गों को लेकर घरों से भागना पड़ा था. आपदा से सिर्फ खेत और घर ही नहीं, बल्कि सड़कें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं. ग्रामीणों ने बताया कि गांव की मुख्य सड़क भी कई जगह से टूट गई है. जिससे बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है. बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया है.

ग्रामीण सुनीता देवी ने कहा, "हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है. गौशाला भी गिर गई है. अब परिवार को पेट पालना मुश्किल हो गया है."

ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कर एसडीएम पांवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा को अपनी समस्याएं बताई और जल्द से जल्द मुआवजा देने की गुहार लगाई. लोगों ने बताया कि अब उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं बचा है. इस दौरान एसडीएम गुंजित सिंह चीमा ने आपदा प्रभावितों को आश्वासन दिया की प्रशासन उनकी हर संभव सहायता करेगा. वे स्वयं मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लेंगे और प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलवाया जाएगा.