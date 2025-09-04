पौंग डैम से छोड़े पानी ने मंड में मचाई तबाही...खेत, घर, सड़कें सब हुई जलमग्न

कृष्णा नगर में लैंडस्लाइड से कई भवनों को खतरा, 6 मकान करवाए खाली

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कृष्णा नगर पर फिर से खतरा मंडराने लगा है. लैंडस्लाइड होने से कई भवनों को खतरा पैदा हो गया है. 6 भवनों को खाली करवा दिया गया है. तीन दिन से लगातार हो रही बारिश से इन भवनों के नीचे की जमीन खिसक रही है और डंगे गिर रहे है. अगर ये भवन गिरते हैं तो अन्य भवनों को भी खतरा हो सकता है. वहीं, बुधवार सुबह ही भवनों को खाली करवा दिया गया है और लोगों को कम्युनिटी सेंटर में रखा गया है. जहां पर उनके खाने की व्यवस्था की गई है.

स्थानीय पार्षद विनोद भाटिया ने कहा, "एक सितंबर से ही यहां पर डंगा भवनों के नीचे से गिर रहा था. मंगलवार रात यहां लैंडस्लाइड हुआ और डंगा और नीचे से गिर गया. जिससे यहां 6 भवनों को खतरा पैदा हो गया है. सुरक्षा की दृष्टि से यहां से लोगों को कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है. इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी है और प्रभावितों की मदद करने का आग्रह किया गया है."

वहीं, पार्षद बिटू ने कहा कि इसको लेकर पहले भी नगर निगम को सूचित किया गया था, लेकिन इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया गया. यहां पर आसपास काफी नाले हैं जो की पूरी तरह से बंद हो गए हैं. कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है. बता दें कि इस वार्ड में दो साल पहले भी भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें 8 मकान जमींदोज हो गए थे. एक स्लाटर हाउस भी गिर गया था. वहीं, 10 से ज्यादा मकान अनसेफ घोषित कर दिए गए थे. अब दोबारा से यहां पर मकानों को खतरा पैदा हो गया है.