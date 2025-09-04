ETV Bharat / state

पौंग डैम से छोड़े पानी ने मंड में मचाई तबाही...खेत, घर, सड़कें सब हुई जलमग्न - HIMACHAL MONSOON 2025

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 7:13 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 10:50 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है. बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते प्रदेश में जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं. जिससे कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है. प्रदेश भर में सड़कें टूटने से कई जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है. इसके अलावा अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है. हजारों आशियाने आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं. सैकड़ों-हजारों पशु-पक्षी काल का ग्रास बन गए हैं.

10:48 AM, 4 Sep 2025 (IST)

पौंग डैम से छोड़े पानी ने मंड में मचाई तबाही...खेत, घर, सड़कें सब हुई जलमग्न

कांगड़ा जिले में पौंग डैम से छोड़े गए पानी ने निचले क्षेत्र फतेहपुर-इंदौरा में जमकर तबाही मचाई है. इन इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है. बाढ़ से लोगों के घरों, फसलों और पशुओं को नुकसान हुआ है सड़कें, पुलिया, पेयजल योजनाएं और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई हैं. सड़कें पूरी तरह से बाढ़ में जलमग्न हो गई हैं. बुधवार को इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने बाढ़ प्रभावित मंड इंदौरा और मंड मियांणी क्षेत्रों का दौरा किया. बाढ़ के कारण ये इलाके बाकी इलाकों से बिल्कुल कट चुके हैं. विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार इस आपदा की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. लगातार बारिश और पंडोह बांध से पानी छोड़े जाने के कारण मंड क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. प्रशासन द्वारा राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. जिनमें भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं. एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार राहत व बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं. विधायक ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और शीघ्र मुआवजा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया.

Himachal Disaster 2025
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे इंदौरा विधायक (ETV Bharat)

10:25 AM, 4 Sep 2025 (IST)

कृष्णा नगर में लैंडस्लाइड से कई भवनों को खतरा, 6 मकान करवाए खाली

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कृष्णा नगर पर फिर से खतरा मंडराने लगा है. लैंडस्लाइड होने से कई भवनों को खतरा पैदा हो गया है. 6 भवनों को खाली करवा दिया गया है. तीन दिन से लगातार हो रही बारिश से इन भवनों के नीचे की जमीन खिसक रही है और डंगे गिर रहे है. अगर ये भवन गिरते हैं तो अन्य भवनों को भी खतरा हो सकता है. वहीं, बुधवार सुबह ही भवनों को खाली करवा दिया गया है और लोगों को कम्युनिटी सेंटर में रखा गया है. जहां पर उनके खाने की व्यवस्था की गई है.

स्थानीय पार्षद विनोद भाटिया ने कहा, "एक सितंबर से ही यहां पर डंगा भवनों के नीचे से गिर रहा था. मंगलवार रात यहां लैंडस्लाइड हुआ और डंगा और नीचे से गिर गया. जिससे यहां 6 भवनों को खतरा पैदा हो गया है. सुरक्षा की दृष्टि से यहां से लोगों को कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है. इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी है और प्रभावितों की मदद करने का आग्रह किया गया है."

वहीं, पार्षद बिटू ने कहा कि इसको लेकर पहले भी नगर निगम को सूचित किया गया था, लेकिन इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया गया. यहां पर आसपास काफी नाले हैं जो की पूरी तरह से बंद हो गए हैं. कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है. बता दें कि इस वार्ड में दो साल पहले भी भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें 8 मकान जमींदोज हो गए थे. एक स्लाटर हाउस भी गिर गया था. वहीं, 10 से ज्यादा मकान अनसेफ घोषित कर दिए गए थे. अब दोबारा से यहां पर मकानों को खतरा पैदा हो गया है.

कृष्णा नगर में लैंडस्लाइड से कई भवनों को खतरा (ETV Bharat)

10:12 AM, 4 Sep 2025 (IST)

हिमाचल में अब तक 3690 करोड़ का नुकसान, मंडी जिले पर सबसे ज्यादा बरसा प्रकृति का कहर

हिमाचल में इस साल 20 जून को मानसून की एंट्री ले लेकर 3 सितंबर तक प्रदेशभर में 3690.41 करोड़ का नुकसान हो चुका है. सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ है. जिले में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से 1,231.64 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इसके अलावा कांगड़ा जिले में 1,123.89 करोड़ रुपए की क्षति हुई है. वहीं, कुल्लू जिले में 763.57 करोड़, ऊना जिले में 722.12 करोड़, हमीरपुर जिले में 643.20 करोड़, चंबा जिले में 629.86 करोड़, शिमला जिले में 511.21 करोड़, सोलन जिले में 402.28 करोड़, बिलासपुर जिले में 385.95 करोड़, सिरमौर जिले में 171.91 करोड़, किन्नौर जिले में 136.15 करोड़ और लाहौल स्पीति जिले में 37.20 करोड़ का नुकसान इस मानसून सीजन में अब तक हुआ है.

9:41 AM, 4 Sep 2025 (IST)

अखाड़ा बाजार लैंडस्लाइड में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोगों का इलाज जारी

कुल्लू के अखाड़ा बाजार में आज सुबह हुए लैंडस्लाइड में एक घर गिर गया. घर के मलबे से तीन लोगों को निकाला गया. जिसमें से एक की हालात गंभीर थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जबकि अन्य दो लोगों का ढालपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, अभी भी घर के मलबे में एक स्थानीय महिला और पांच कश्मीर के लोगों समेत 6 लोग फंसे हुए हैं.

9:35 AM, 4 Sep 2025 (IST)

हिमाचल को लगी 3690 करोड़ की चपत, PWD को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

हिमाचल में इस साल भी मानसून प्रदेश पर जमकर कहर बरपा रहा है. 20 जून को मानसून की एंट्री ले लेकर 3 सितंबर तक प्रदेशभर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने और फ्लैश फ्लड से 3690.41 करोड़ का नुकसान हो चुका है. सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी को 2252.94 करोड़ का हुआ है. इसके अलावा जल शक्ति विभाग को 1147.43 करोड़, बिजली बोर्ड को 139.46 करोड़, बागवानी विभाग को 27.43 करोड़ और कृषि विभाग को 11.45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

8:31 AM, 4 Sep 2025 (IST)

अखाड़ा बाजार में घर के मलबे से 3 लोग निकाले, 6 अभी भी अंदर फंसे

कुल्लू के अखाड़ा बाजार में सुबह के समय पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के चलते फिर से एक घर पूरी तरह से गिर गया है. अभी भी अंदर लोग फंसे हुए हैं. प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को बाहर निकलने में जुटी हुई है. जिला प्रशासन के अनुसार यह घर सुषमा शर्मा और घनश्याम संख्यान का था. फिलहाल घर के अंदर से दो पुरुष और एक महिला को निकाला गया है. जिसमें एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर है, उन्हें इलाज के लिए ढालपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है. प्रशासन को अभी भी अंदर 6 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है. जिनमें एक महिला और पांच कश्मीर के रहने वाले लोग हैं. उन्हें भी यहां से बाहर निकलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

7:32 AM, 4 Sep 2025 (IST)

कुल्लू के अखाड़ा बाजार में फिर गिरा एक मकान, लोगों के दबे होने की आशंका

कुल्लू जिले में भारी बारिश का कहर जारी है. कुल्लू के अखाड़ा बाजार में फिर एक मकान गिरा है. जिसके अंदर लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. गौरतलब है कि बीते दिन भी कुल्लू के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड में दो घरों को नुकसान पहुंचा था. जिसमें एक घर पूरी तरह से और एक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था. वहीं, बीते रोज एक घर में 2 लोग दब गए, जिनका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. वहीं, यहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि मलबा हटाने से अन्य घरों को भी खतरा पैदा हो रहा है.

Himachal Disaster 2025
अखाड़ा बाजार में गिरा मकान (ETV Bharat)

7:19 AM, 4 Sep 2025 (IST)

हिमाचल में आफत की बारिश, प्रदेशभर में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर अभी थमा नहीं है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि बाकि 8 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, शिक्षा विभाग प्रदेशभर में 7 सितंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं. इसकी सूचना बुधवार को शिक्षा सचिव द्वारा जारी की गई थी. भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

Himachal Disaster 2025
7 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहने के आदेश (Notification)

