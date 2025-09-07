ETV Bharat / state

कुल्लू लैंडस्लाइड: चौथे दिन शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी मलबे में दबा है एक कश्मीरी व्यक्ति

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 8:28 AM IST

Updated : September 7, 2025 at 8:48 AM IST

1 Min Read

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय के बाद भारी बारिश से राहत मिली है. हालांकि मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान प्रदेशभर में कुछेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश से फिलहाल लोगों को निजात मिली है.

8:44 AM, 7 Sep 2025 (IST)

कुल्लू लैंडस्लाइड: चौथे दिन शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी मलबे में दबा है एक कश्मीरी व्यक्ति

कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हुए लैंडस्लाइड मामले में आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है. बता दें कि 4 सितंबर गुरुवार को अखाड़ा बाजार में एक पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसकी चपेट में तीन मकान आ गए और 10 मलबे में दब गए. सर्च ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू टीम ने अभी तक 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाला है. जिसमें से 6 शव बरामद हुए हैं और 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, अभी भी एक व्यक्ति मलबे में दबा हुआ है. कश्मीर के रहने वाले गुलजार की तलाश जारी है.

लैंडस्लाइड की चपेट में आए मृतकों की पहचान

  1. लता देवी, निवासी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश,
  2. अब्दुल रशीद, निवासी कश्मीर
  3. सजाद अहमद वाणी, निवासी कश्मीर
  4. मेहराजद्दीन लोन, निवासी कश्मीर
  5. हुसैन लोन, निवासी कश्मीर
  6. ताहिर दीन अहमद शेख, निवासी कश्मीर

लैंडस्लाइड में सुरक्षित रेस्क्यू किए लोगों के नाम

  1. राधिका (73 वर्ष) निवासी अखाड़ा बाजार, कुल्लू
  2. कमलेश (60 वर्ष) अखाड़ा बाजार, कुल्लू
  3. अभिनव सांख्यान (32 वर्ष), अखाड़ा बाजार, कुल्लू
HIMACHAL WEATHER UPDATE LIVEHIMACHAL MONSOON DISASTER 2025HIMACHAL MONSOON 2025KULLU LANDSLIDEHIMACHAL DISASTER 2025

