कुल्लू लैंडस्लाइड: चौथे दिन शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी मलबे में दबा है एक कश्मीरी व्यक्ति

कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हुए लैंडस्लाइड मामले में आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है. बता दें कि 4 सितंबर गुरुवार को अखाड़ा बाजार में एक पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड हुआ. जिसकी चपेट में तीन मकान आ गए और 10 मलबे में दब गए. सर्च ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू टीम ने अभी तक 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाला है. जिसमें से 6 शव बरामद हुए हैं और 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, अभी भी एक व्यक्ति मलबे में दबा हुआ है. कश्मीर के रहने वाले गुलजार की तलाश जारी है.

लैंडस्लाइड की चपेट में आए मृतकों की पहचान

लता देवी, निवासी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, अब्दुल रशीद, निवासी कश्मीर सजाद अहमद वाणी, निवासी कश्मीर मेहराजद्दीन लोन, निवासी कश्मीर हुसैन लोन, निवासी कश्मीर ताहिर दीन अहमद शेख, निवासी कश्मीर

लैंडस्लाइड में सुरक्षित रेस्क्यू किए लोगों के नाम