कुल्लू लैंडस्लाइड: दूसरे दिन शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, बीते रोज मलबे में मिले थे मानव अवशेष

जिला कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बीते रोज हुए लैंडस्लाइड मामले में आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है. वहीं, बीती रात रेस्क्यू टीम ने मलबे से मानव अवशेष बरामद किए हैं. जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए ढालपुर अस्पताल में भेजा गया हैं. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि यह अवशेष लापता लोगों में किस के हैं. वहीं, इस घटना में एक युवक को ढालपुर अस्पताल से मंडी रेफर किया गया है. जिसे कुल्लू से मंडी एंबुलेंस के जरिए भेजा गया. गौरतलब है कि अभी भी मलबे में 6 लोग दबे हुए हैं, जिनमें 1 स्थानीय महिला है और 5 लोग कश्मीरी हैं. 4 लोगों को कल ही निकाल लिया गया था. जिनमें से 1 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मृतक कश्मीर का रहने वाला था.

एसपी कुल्लू गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन ने बताया, "शाम के समय मलबे से मानव अवशेष मिले हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह अवशेष किसके है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पूरा पता चल पाएगा."