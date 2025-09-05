ETV Bharat / state

कुल्लू लैंडस्लाइड: दूसरे दिन शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, बीते रोज मलबे में मिले थे मानव अवशेष - HIMACHAL DISASTER 2025

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 7:27 AM IST

Updated : September 5, 2025 at 8:30 AM IST

हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है. सितंबर महीने का आगाज भी इस साल भारी बारिश के रेड अलर्ट के साथ हुआ है. वहीं, आगामी दिनों में हिमाचल में बारिश जारी रहेगा. हालांकि भारी बारिश से प्रदेश को राहत मिलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है.

8:29 AM, 5 Sep 2025 (IST)

कुल्लू लैंडस्लाइड: दूसरे दिन शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, बीते रोज मलबे में मिले थे मानव अवशेष

जिला कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बीते रोज हुए लैंडस्लाइड मामले में आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है. वहीं, बीती रात रेस्क्यू टीम ने मलबे से मानव अवशेष बरामद किए हैं. जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए ढालपुर अस्पताल में भेजा गया हैं. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि यह अवशेष लापता लोगों में किस के हैं. वहीं, इस घटना में एक युवक को ढालपुर अस्पताल से मंडी रेफर किया गया है. जिसे कुल्लू से मंडी एंबुलेंस के जरिए भेजा गया. गौरतलब है कि अभी भी मलबे में 6 लोग दबे हुए हैं, जिनमें 1 स्थानीय महिला है और 5 लोग कश्मीरी हैं. 4 लोगों को कल ही निकाल लिया गया था. जिनमें से 1 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मृतक कश्मीर का रहने वाला था.

एसपी कुल्लू गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन ने बताया, "शाम के समय मलबे से मानव अवशेष मिले हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह अवशेष किसके है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पूरा पता चल पाएगा."

7:24 AM, 5 Sep 2025 (IST)

हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट, जानें आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, इन 5 जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. जबकि बाकी 7 जिलों में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जिससे लोगों को भारी बारिश के कहर से थोड़ी राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है. मगर 6 सितंबर से प्रदेश में भारी बारिश का दौर थम जाएगा और कुछेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसी के साथ हिमाचल में शिक्षा विभाग ने 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश जारी किए हैं. इस दौरान शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने के आदेश दिए गए हैं.

HIMACHAL WEATHER UPDATE LIVEHIMACHAL MONSOON DISASTER 2025HIMACHAL MONSOON 2025HIMACHAL RAIN ALERTHIMACHAL DISASTER 2025

