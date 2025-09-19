हिमाचल में मानसून सीजन भले ही अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाते-जाते भी मानसून प्रदेश में तबाही मचा रहा है. जिला किन्नौर के थाच गांव में रात करीब 12:10 बजे बादल फटा, जिससे गांव के साथ बहते तीन नालों में भीषण बाढ़ आ गई. फ्लैश फ्लड के चलते खेतों और बगीचों को भारी नुकसान हुआ है. कई लोगों के बगीचे इस बाढ़ की भेंट चढ़ गए. दो गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं. इस दौरान लोगों ने अपने घरों को छोड़कर जंगलों की ओर भाग कर अपनी जान बचाई. वहीं, कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. गांव में एक मकान बाढ़ की चपेट आ गया. जबकि कई घर गिरने की कगार पर हैं.
किन्नौर में फटा बादल, थाच गांव में भारी तबाही, बाढ़ की भेंट चढ़े बगीचे और घर
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 8:49 AM IST
हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में इस साल भारी नुकसान हुआ है. हालांकि मौसम विभाग ने मानसून सीजन के जल्द ही खत्म होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज ऊपरी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. जबकि मध्यम और निचले व मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.
LIVE FEED