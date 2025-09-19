ETV Bharat / state

किन्नौर में फटा बादल, थाच गांव में भारी तबाही, बाढ़ की भेंट चढ़े बगीचे और घर

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में इस साल भारी नुकसान हुआ है. हालांकि मौसम विभाग ने मानसून सीजन के जल्द ही खत्म होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज ऊपरी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. जबकि मध्यम और निचले व मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

LIVE FEED

8:46 AM, 19 Sep 2025 (IST)

किन्नौर में फटा बादल, थाच गांव में भारी तबाही, बाढ़ की भेंट चढ़े बगीचे और घर

हिमाचल में मानसून सीजन भले ही अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाते-जाते भी मानसून प्रदेश में तबाही मचा रहा है. जिला किन्नौर के थाच गांव में रात करीब 12:10 बजे बादल फटा, जिससे गांव के साथ बहते तीन नालों में भीषण बाढ़ आ गई. फ्लैश फ्लड के चलते खेतों और बगीचों को भारी नुकसान हुआ है. कई लोगों के बगीचे इस बाढ़ की भेंट चढ़ गए. दो गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं. इस दौरान लोगों ने अपने घरों को छोड़कर जंगलों की ओर भाग कर अपनी जान बचाई. वहीं, कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. गांव में एक मकान बाढ़ की चपेट आ गया. जबकि कई घर गिरने की कगार पर हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE LIVEHIMACHAL MONSOON DISASTER 2025HIMACHAL CLOUDBURST IN KINNAURHIMACHAL LANDSLIDE IN SHIMLAHIMACHAL DISASTER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

3 हजार का सिलेंडर, 500 रुपये तेल की बोतल, हर चीज 3 गुणा महंगी, महंगाई की आग में झुलसा हिमाचल का ये गांव

1 लाख करोड़ होने वाला है कर्ज का पहाड़, आपदा से जूझ रहे हिमाचल में कहां से आएगा पुनर्निर्माण का पैसा

हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?

अक्ल बड़ी या भैंस? अल्लाह मेहरबान तो गधा क्यों हुआ पहलवान, जानें इन सवालों के सही जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.