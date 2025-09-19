किन्नौर में फटा बादल, थाच गांव में भारी तबाही, बाढ़ की भेंट चढ़े बगीचे और घर

हिमाचल में मानसून सीजन भले ही अपनी विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाते-जाते भी मानसून प्रदेश में तबाही मचा रहा है. जिला किन्नौर के थाच गांव में रात करीब 12:10 बजे बादल फटा, जिससे गांव के साथ बहते तीन नालों में भीषण बाढ़ आ गई. फ्लैश फ्लड के चलते खेतों और बगीचों को भारी नुकसान हुआ है. कई लोगों के बगीचे इस बाढ़ की भेंट चढ़ गए. दो गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई हैं. इस दौरान लोगों ने अपने घरों को छोड़कर जंगलों की ओर भाग कर अपनी जान बचाई. वहीं, कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. गांव में एक मकान बाढ़ की चपेट आ गया. जबकि कई घर गिरने की कगार पर हैं.