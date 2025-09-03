हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि ऊना और बिलासपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. जबकि बाकी जिलों में आज भारी बारिश से राहत मिलने का पूर्वानुमान लगाया गया है.