ETV Bharat / state

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट - HIMACHAL MONSOON DAMAGE

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 6:53 AM IST

Updated : September 3, 2025 at 7:08 AM IST

1 Min Read
हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है. मानसून ने अगस्त महीने के आखिर में प्रदेश में जमकर तबाही मचाई है. वहीं, आज भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है. हालांकि 4 सितंबर से प्रदेश में भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है.

LIVE FEED

7:07 AM, 3 Sep 2025 (IST)

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि ऊना और बिलासपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. जबकि बाकी जिलों में आज भारी बारिश से राहत मिलने का पूर्वानुमान लगाया गया है.

हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है. मानसून ने अगस्त महीने के आखिर में प्रदेश में जमकर तबाही मचाई है. वहीं, आज भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है. हालांकि 4 सितंबर से प्रदेश में भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है.

LIVE FEED

7:07 AM, 3 Sep 2025 (IST)

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि ऊना और बिलासपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है. जबकि बाकी जिलों में आज भारी बारिश से राहत मिलने का पूर्वानुमान लगाया गया है.

Last Updated : September 3, 2025 at 7:08 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE LIVEIMACHAL DISASTER 2025HIMACHAL WEATHER FORECASTHIMACHAL RAIN ALERTHIMACHAL MONSOON DAMAGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में अगस्त महीने इसलिए मची अधिक तबाही, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

बाहर आफत और घर में दहशत, लैंडस्लाइड से टूट रहा 'सपनों का महल', जाएं तो जाएं कहां?

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.