शिमला में बारिश का कहर, मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत - HIMACHAL WEATHER UPDATE

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 6:57 AM IST

Updated : September 1, 2025 at 9:09 AM IST

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 3 सितंबर तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. 1 सितंबर और 2 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है.

8:46 AM, 1 Sep 2025 (IST)

शिमला में बारिश का कहर, मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत

शिमला जिले में 22 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. भारी बारिश के चलते जिले में जगह-जगह लैंडस्लाइड हो रही है. जिलेभर में भारी बारिश के चलते कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. कोटखाई तहसील में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. कोटखाई तहसील के गांव छोल में एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया. लैंडस्लाइड से आए मलबे में एक बुजुर्ग महिला कलावती फंस गई. हालांकि स्थानीय लोगों ने बचाव का प्रयास किया, मगर बुजुर्ग महिला नहीं बच पाई. मलबे के नीचे दबने से महिला की मौत हो गई.

8:35 AM, 1 Sep 2025 (IST)

लैंडस्लाइड की चपेट में आया घर, मलबे में दबने से पिता-पुत्री की मौत

शिमला जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जुन्गा में लैंडस्लाइड के चलते दो लोगों की मौत हो गई है. पटवार सर्कल डब्लू में हुए भारी लैंडस्लाइड की चपेट में वीरेंद्र कुमार का घर आ गया. जिसमें वीरेंद्र कुमार (उम्र 35 साल) और उनकी 10 साल की बेटी की मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में उनके पालतू मवेशी भी दबकर मर गए. घटना के समय वीरेंद्र कुमार की पत्नी घर से बाहर थी, जिसके चलते वो बच गई.

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा, "जिला प्रशासन इस दुखद घटना से व्यथित है. प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया है. लोगों से अपील है कि लगातार हो रही भारी बारिश के दौरान ढलान वाले और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें."

7:51 AM, 1 Sep 2025 (IST)

कुल्लू में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

भारत मौसम विज्ञान विभाग शिमला द्वारा कुल्लू जिले में 1 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि बंजार, कुल्लू,मनाली, आनी, और निरमंड एसडीएम से प्राप्त रिपोर्ट और अनुशंसाओं के आधार पर उपमंडल बंजार, कुल्लू और मनाली में सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, डीआईईटी, आंगनबाड़ी केन्द्र, कॉलेज, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज) 1 और 2 सितंबर को बंद रहेंगे. वहीं, निरमंड और आनी उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थान 1 सितंबर को बंद रहेंगे.

"भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला के विभिन्न उपमंडलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं." - तोरुल एस रवीश, डीसी कुल्लू एवं डीडीएमए अध्यक्ष

जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह-जगह लैंडस्लाइड, सड़कों को नुकसान और नालों व नदियों में जलस्तर बढ़ने से यातायात बाधित हुआ है. ऐसे में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. डीसी ने आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को छात्रों की सुरक्षा और जनहित को प्राथमिकता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

Kullu School College Closed
कुल्लू में स्कूल-कॉलेज बंद (Notification)

7:00 AM, 1 Sep 2025 (IST)

हिमाचल के 9 जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है. ऐसे में प्रदेश में जगह-जगह लैंडस्लाइड, जलभराव और बाढ़ जैसी घटनाएं हो सकती है. इन संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं. सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कुल्लू जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. मौसम विभाग द्वारा भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया है, ताकि छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके.

