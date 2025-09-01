शिमला में बारिश का कहर, मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत

कुल्लू में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

भारत मौसम विज्ञान विभाग शिमला द्वारा कुल्लू जिले में 1 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि बंजार, कुल्लू,मनाली, आनी, और निरमंड एसडीएम से प्राप्त रिपोर्ट और अनुशंसाओं के आधार पर उपमंडल बंजार, कुल्लू और मनाली में सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, डीआईईटी, आंगनबाड़ी केन्द्र, कॉलेज, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज) 1 और 2 सितंबर को बंद रहेंगे. वहीं, निरमंड और आनी उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थान 1 सितंबर को बंद रहेंगे.

"भारी बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला के विभिन्न उपमंडलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं." - तोरुल एस रवीश, डीसी कुल्लू एवं डीडीएमए अध्यक्ष

जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह-जगह लैंडस्लाइड, सड़कों को नुकसान और नालों व नदियों में जलस्तर बढ़ने से यातायात बाधित हुआ है. ऐसे में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. डीसी ने आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को छात्रों की सुरक्षा और जनहित को प्राथमिकता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.