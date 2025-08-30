लैंडस्लाइड की चपेट में आए तीन मकान, घर से भागकर लोगों ने बचाई जान

कुल्लू के इस गांव में लैंडस्लाइड, घरों में आई दरारें, 40 परिवार हुए बेघर

जिला कुल्लू में भारी बारिश के चलते लग घाटी के बागन गांव में पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टानें लगातार नीचे गिर रही हैं. जिससे गांव में जगह-जगह दरारें आ गई हैं. जिसके चलते 40 मकान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. ऐसे में 40 परिवारों ने मजबूरन अपने घर छोड़ दिए हैं. यह सभी परिवार अब स्कूल या अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं. ऐसे में अगर आगामी दिनों में भारी बारिश होती है तो ये सभी घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ सकते हैं. गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है और गांव तक पहुंचने के लिए दो से ढाई घंटे की खड़ी चढ़ाई, ऊबड़-खाबड़ और जोखिम भरे रास्ते से जाना पड़ रहा है.

बागन गांव के निवासी शांता देवी, विजय कुमार, कर्ण सिंह का कहना है, "भारी बारिश के कारण घरों में दरारें आ गई हैं और पूरे गांव पर ढहने का खतरा है. कई परिवारों ने स्कूल और रिश्तेदारों के घरों में शरण ली है, लेकिन वो इन जगहों पर भी कितने दिन रह पाएंगे. बागन गांव के साथ बढ़ई नाला बहता है. जिस कारण भूमि कटाव लगातार जारी है. इसका तटीकरण होने से गांव को बचाया जा सकता है."