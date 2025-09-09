ETV Bharat / state

कुल्लू में फिर हुआ लैंडस्लाइड, एक व्यक्ति की मौत...3 घायल, 4 लोग लापता

Himachal Disaster 2025
हिमाचल आपदा 2025 (ETV Bharat)
Published : September 9, 2025 at 7:04 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 8:28 AM IST

हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने जमकर तबाही मचाई है. प्रदेशभर में हजारों परिवार बेघर हो गए हैं. कई लोगों को इस आपदा में अपनी जान गंवाई पड़ी है. प्रदेशभर में सड़कें, पुल टूटने से कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित हुई है. वहीं, हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर आएंगे.

कुल्लू में फिर हुआ लैंडस्लाइड, एक व्यक्ति की मौत...3 घायल, 4 लोग लापता

जिला कुल्लू के उपमंडल निरमंड के ग्राम पंचायत घाटू के शमारनी गांव में आज सुबह भारी लैंडस्लाइड हुआ है. एसडीएम निरमंड मनमोहन सिंह ने बताया कि लैंडस्लाइड की चपेट में एक मकान आ गया. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं. वहीं, 4 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं. जिनकी तलाश की जा रही है. तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है.

Kullu Landslide
कुल्लू के निरमंड में लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

आज हिमाचल दौर पर आएंगे पीएम मोदी, कांगड़ा में बाढ़ प्रभावितों से करेंगे मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाढ़ और आपदा से संबंधित स्थिति का जायजा लेने के लिए हिमाचल और पंजाब का दौरा करेंगे. हिमाचल में पीएम बाढ़ और लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. दोपहर करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहुंचेंगे. जहां वो अधिकारियों से मिलेंगे और आपदा की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस दौरान पीएम कांगड़ा में बाढ़ प्रभावितों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से मुलाकात करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 3 बजे पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. इस दौरान पीएम दोनों राज्यों में आई आपदा से हुए नुकसान और प्रभावित के लिए किए जा रहे राहत व पुनर्वास कार्यों की जानकारी लेंगे.

Himachal Disaster 2025
आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पीएम मोदी करेंगे हवाई सर्वे (PTI FILE PHOTO)
HIMACHAL MONSOON DISASTER 2025HIMACHAL WEATHER UPDATEPM MODI HIMACHAL VISITPM MODI AERIAL SURVEY OF HIMACHALHIMACHAL DISASTER 2025

