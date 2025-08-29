ETV Bharat / state

किन्नौर में बादल फटने से मची तबाही, अगले 72 घंटे हिमाचल में मौसम रहेगा खराब, मनाली में 30 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद - HIMACHAL WEATHER UPDATE

Himachal Weather Update 29 August
भारी बारिश को लेकर हिमाचल में येलो अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 9:34 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 12:42 PM IST

1 Min Read

शिमला: हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से तबाही मची हुई है. एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है. भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पौंग डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. जगह-जगह लैंडस्लाइड होने से सैकड़ों मार्ग बाधित हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हिमाचल में आज किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है, पल-पल की जानकारी के लिए ETV भारत के साथ बने रहिए. यहां आपको हर एक पल की जानकारी मिलेगी.

LIVE FEED

12:41 PM, 29 Aug 2025 (IST)

किन्नौर के लिप्पा नाले में बादल फटने से भारी नुकसान

हिमाचल में बरसात के मौसम में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची हुई है. किन्नौर के लिप्पा गांव के नाले में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे के बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई है. नाले में बाढ़ आने से आसपास सेब के बगीचे को भारी नुकसान पहुंचा है. मलबा लोगों के सेब से लदे पेड़ समेत खेतों को बहा ले गया है. बादल फटने के बाद से क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं. लिप्पा के स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी भी नाले के ऊपरी तरफ बादल फटने की आवाज आ रही है. लिप्पा नाले के दोनों ओर बादल फटने से सेब के बगीचे और लोगों के अन्य संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों ने लिप्पा में बादल फटने के दौरान मलबे में दबे मजदूर को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

Cloudburst in Kinnaur
किन्नौर में बादल फटने से मची तबाही (ETV Bharat)

10:55 AM, 29 Aug 2025 (IST)

चंबा दौरे पर जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया

भारी बारिश के चलते चंबा जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त है. चंबा-भरमौर मार्ग पर बग्गा और दुर्गट्टी क्षेत्रों के बीच भारी लैंडस्लाइड के कारण चंबा शहर में लगभग 10 हजार लोग फंस गए थे. चंबा-पठानकोट राजमार्ग पर यातायात की बहाली के बाद करीब 7 हजार लोग सुरक्षित अपने घर वापस लौट गए हैं. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया आज चंबा दौरे पर रहेंगे. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पहले ही चंबा के लिए रवाना हो चुके हैं. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी आज भरमौर और चंबा दौरे पर जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश पुलिस, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के सचिवों और दूरसंचार विभाग के उप-महानिदेशक को चंबा और भरमौर में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश दिया गया है.

10:18 AM, 29 Aug 2025 (IST)

पौंग बांध खतरे के निशान से ऊपर

हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तबाही मची हुई है. कांगड़ा जिले का पौंग बांध शुक्रवार (29 अगस्त) को खतरे के निशान से ऊपर चला गया. सुबह पौंग डैम का जलस्तर 1391.91 फीट दर्ज किया गया, जबकि इसका खतरे का निशान 1390 फीट है. जलस्तर बढ़ने के बाद बांध प्रबंधन ने सुबह 9 बजे से पानी की निकासी बढ़ाकर 1.10 लाख क्यूसेक कर दी है. पानी के तेज बहाव ने फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों में तबाही मचा दी है. मंड क्षेत्र की 21 पंचायतों के करीब 90 गांव डूबने के कगार पर आ गए हैं. खेतों, रास्तों और मकानों में पानी घुस गया है. कई जगहों पर ग्रामीण अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं.

Pong Dam
पौंग डैम से लगातार छोड़ा जा रहा पानी. (ETV Bharat)

10:13 AM, 29 Aug 2025 (IST)

इंदौरा में बाढ़ प्रभावित पंचायतों में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

पौंग बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण इंदौरा उपमंडल के निचले क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं. आज मंड घडरां क्षेत्र में एसडीएम इंदौरा डॉ. सुरिंद्र ठाकुर के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम ने अभियान चलाकर 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिनमें 7 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 पुरुष शामिल थे. इसी बीच एसडीएम इंदौरा ने सुरक्षा के मद्देनजर बाढ़ प्रभावित पंचायतों बडुखर, भोगरवां, पलाख, सुररावां, सनौर, घडरां, इंदौरा, कठगढ़, मंड मियानी, पराल, मलकाना, बरोटा, ठाकुरद्वारा, बसंतपुर, मिलवां, उलहेरियां और बकराडवां के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों, (आवासीय संस्थानों को छोड़कर) को 29 और 30 अगस्त को बंद रखने के निर्देश दिए हैं.

Educational institutions closed in flood affected panchayats in Indora
इंदौरा में बाढ़ प्रभावित पंचायतों में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद (ETV Bharat)

10:00 AM, 29 Aug 2025 (IST)

लाहौल के कोकसर में भारी भूस्खलन

कुल्लू जिले में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के चलते गुरुवार देर रात भुंतर मणिकर्ण सड़क मार्ग के सरसाड़ी में पहाड़ी से मलबा आ गिरा, जिसके चलते मणिकर्ण तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है. वहीं, बजौरा के साथ लगते झिड़ी में भी पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी हैं. सड़क पर मलबा गिरने के कारण कुल्लू से औट तक वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है. हालांकि, देर रात ही कुल्लू मंडी सड़क मार्ग से मलबा हटा दिया गया. लेकिन, भारी बारिश के चलते फिर से ये सड़क मार्ग वाहनों के लिए बंद हो गया है.

Landslide in Koksar Lahaul Spiti
लाहौल के कोकसर में भूस्खलन (ETV Bharat)

9:49 AM, 29 Aug 2025 (IST)

मनाली में 30 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद

प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है. मनाली में खराब मौसम को देखते हुए 30 अगस्त तक शिक्षण संस्थान रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा कुल्लू में शुक्रवार, 29 अगस्त को 9 स्कूल रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि मौसम की आगामी हालत को लेकर शिक्षण संस्थानों को खोलने और बंद रखने को लेकर फिर निर्णय लिया जाएगा.

Educational institutions closed till August 30 in Manali
मनाली में 30 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद (District Disaster Management Authority Kullu)

9:37 AM, 29 Aug 2025 (IST)

भारी बारिश को लेकर इन जिलो में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (शुक्रवार, 29 अगस्त) प्रदेश के चार जिलों में ऊना, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा 30 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. रविवार, 31 अगस्त को प्रदेश में मौसम और खराब रहने वाला है. रविवार को प्रदेश के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 31 अगस्त को प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश होने की संभावना है.

शिमला: हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से तबाही मची हुई है. एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है. भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पौंग डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. जगह-जगह लैंडस्लाइड होने से सैकड़ों मार्ग बाधित हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हिमाचल में आज किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है, पल-पल की जानकारी के लिए ETV भारत के साथ बने रहिए. यहां आपको हर एक पल की जानकारी मिलेगी.

LIVE FEED

12:41 PM, 29 Aug 2025 (IST)

किन्नौर के लिप्पा नाले में बादल फटने से भारी नुकसान

हिमाचल में बरसात के मौसम में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची हुई है. किन्नौर के लिप्पा गांव के नाले में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे के बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई है. नाले में बाढ़ आने से आसपास सेब के बगीचे को भारी नुकसान पहुंचा है. मलबा लोगों के सेब से लदे पेड़ समेत खेतों को बहा ले गया है. बादल फटने के बाद से क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं. लिप्पा के स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी भी नाले के ऊपरी तरफ बादल फटने की आवाज आ रही है. लिप्पा नाले के दोनों ओर बादल फटने से सेब के बगीचे और लोगों के अन्य संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों ने लिप्पा में बादल फटने के दौरान मलबे में दबे मजदूर को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा.

Cloudburst in Kinnaur
किन्नौर में बादल फटने से मची तबाही (ETV Bharat)

10:55 AM, 29 Aug 2025 (IST)

चंबा दौरे पर जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया

भारी बारिश के चलते चंबा जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त है. चंबा-भरमौर मार्ग पर बग्गा और दुर्गट्टी क्षेत्रों के बीच भारी लैंडस्लाइड के कारण चंबा शहर में लगभग 10 हजार लोग फंस गए थे. चंबा-पठानकोट राजमार्ग पर यातायात की बहाली के बाद करीब 7 हजार लोग सुरक्षित अपने घर वापस लौट गए हैं. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया आज चंबा दौरे पर रहेंगे. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पहले ही चंबा के लिए रवाना हो चुके हैं. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी आज भरमौर और चंबा दौरे पर जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश पुलिस, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के सचिवों और दूरसंचार विभाग के उप-महानिदेशक को चंबा और भरमौर में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश दिया गया है.

10:18 AM, 29 Aug 2025 (IST)

पौंग बांध खतरे के निशान से ऊपर

हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तबाही मची हुई है. कांगड़ा जिले का पौंग बांध शुक्रवार (29 अगस्त) को खतरे के निशान से ऊपर चला गया. सुबह पौंग डैम का जलस्तर 1391.91 फीट दर्ज किया गया, जबकि इसका खतरे का निशान 1390 फीट है. जलस्तर बढ़ने के बाद बांध प्रबंधन ने सुबह 9 बजे से पानी की निकासी बढ़ाकर 1.10 लाख क्यूसेक कर दी है. पानी के तेज बहाव ने फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों में तबाही मचा दी है. मंड क्षेत्र की 21 पंचायतों के करीब 90 गांव डूबने के कगार पर आ गए हैं. खेतों, रास्तों और मकानों में पानी घुस गया है. कई जगहों पर ग्रामीण अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं.

Pong Dam
पौंग डैम से लगातार छोड़ा जा रहा पानी. (ETV Bharat)

10:13 AM, 29 Aug 2025 (IST)

इंदौरा में बाढ़ प्रभावित पंचायतों में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

पौंग बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण इंदौरा उपमंडल के निचले क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं. आज मंड घडरां क्षेत्र में एसडीएम इंदौरा डॉ. सुरिंद्र ठाकुर के नेतृत्व में एनडीआरएफ की टीम ने अभियान चलाकर 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिनमें 7 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 पुरुष शामिल थे. इसी बीच एसडीएम इंदौरा ने सुरक्षा के मद्देनजर बाढ़ प्रभावित पंचायतों बडुखर, भोगरवां, पलाख, सुररावां, सनौर, घडरां, इंदौरा, कठगढ़, मंड मियानी, पराल, मलकाना, बरोटा, ठाकुरद्वारा, बसंतपुर, मिलवां, उलहेरियां और बकराडवां के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों, (आवासीय संस्थानों को छोड़कर) को 29 और 30 अगस्त को बंद रखने के निर्देश दिए हैं.

Educational institutions closed in flood affected panchayats in Indora
इंदौरा में बाढ़ प्रभावित पंचायतों में शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद (ETV Bharat)

10:00 AM, 29 Aug 2025 (IST)

लाहौल के कोकसर में भारी भूस्खलन

कुल्लू जिले में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के चलते गुरुवार देर रात भुंतर मणिकर्ण सड़क मार्ग के सरसाड़ी में पहाड़ी से मलबा आ गिरा, जिसके चलते मणिकर्ण तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है. वहीं, बजौरा के साथ लगते झिड़ी में भी पहाड़ी से बड़ी-बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी हैं. सड़क पर मलबा गिरने के कारण कुल्लू से औट तक वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है. हालांकि, देर रात ही कुल्लू मंडी सड़क मार्ग से मलबा हटा दिया गया. लेकिन, भारी बारिश के चलते फिर से ये सड़क मार्ग वाहनों के लिए बंद हो गया है.

Landslide in Koksar Lahaul Spiti
लाहौल के कोकसर में भूस्खलन (ETV Bharat)

9:49 AM, 29 Aug 2025 (IST)

मनाली में 30 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद

प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है. मनाली में खराब मौसम को देखते हुए 30 अगस्त तक शिक्षण संस्थान रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा कुल्लू में शुक्रवार, 29 अगस्त को 9 स्कूल रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि मौसम की आगामी हालत को लेकर शिक्षण संस्थानों को खोलने और बंद रखने को लेकर फिर निर्णय लिया जाएगा.

Educational institutions closed till August 30 in Manali
मनाली में 30 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद (District Disaster Management Authority Kullu)

9:37 AM, 29 Aug 2025 (IST)

भारी बारिश को लेकर इन जिलो में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (शुक्रवार, 29 अगस्त) प्रदेश के चार जिलों में ऊना, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा 30 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. रविवार, 31 अगस्त को प्रदेश में मौसम और खराब रहने वाला है. रविवार को प्रदेश के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 31 अगस्त को प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश होने की संभावना है.

Last Updated : August 29, 2025 at 12:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE 29 AUGUSTKANGRA PONG DAMYELLOW ALERT IN HIMACHALहिमाचल में मौसमHIMACHAL WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव मनाने के बाद आखिर क्यों करते हैं गणपति बप्पा का विसर्जन, महाभारत से जुड़ी है अद्भुत मान्यता

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.