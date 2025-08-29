चंबा दौरे पर जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया

भारी बारिश के चलते चंबा जिले में जनजीवन अस्त-व्यस्त है. चंबा-भरमौर मार्ग पर बग्गा और दुर्गट्टी क्षेत्रों के बीच भारी लैंडस्लाइड के कारण चंबा शहर में लगभग 10 हजार लोग फंस गए थे. चंबा-पठानकोट राजमार्ग पर यातायात की बहाली के बाद करीब 7 हजार लोग सुरक्षित अपने घर वापस लौट गए हैं. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया आज चंबा दौरे पर रहेंगे. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पहले ही चंबा के लिए रवाना हो चुके हैं. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी आज भरमौर और चंबा दौरे पर जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश पुलिस, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के सचिवों और दूरसंचार विभाग के उप-महानिदेशक को चंबा और भरमौर में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश दिया गया है.