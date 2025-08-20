मंडी जिले में क्षतिग्रस्त हाईवे बना प्रशासन के लिए सिरदर्द

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह के साथ लगती ग्राम पंचायत हटौण के दयोड़ में लगातार धंस रहा हाईवे प्रशासन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है. यहां लगातार धंस रही जमीन से हाईवे को बहाल रख पाना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है. डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने मंगलवार, 19 अगस्त को पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इस स्थान का निरीक्षण किया और वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की. इस दौरान डीसी मंडी ने कहा कि, लोक निर्माण विभाग यहां भविष्य में स्थाई समाधान को लेकर योजना तो बना रहा है. लेकिन, मौजूदा समय में इसे अस्थाई तौर पर बहाल रखना काफी चुनौतीपूर्ण है. यहां एकतरफा यातायात को ही बहाल रखा गया है, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. मार्ग बहाल करने के लिए पुलिस और विभाग की मशीनरी तैनात की गई है.