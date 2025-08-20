चंडीगड़ मनाली नेशनल हाईवे पर जोगणी मोड़ से आगे सेब से लदी जीप ब्यास नदी में गिर गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान में जुट गई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हादसा बुधवार तड़के 3 बजे के करीब पेश आया है.
ब्यास नदी में गिरी सेब से लदी जीप, कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर बादल फटने से भारी नुकसान - HIMACHAL WEATHER UPDATE
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 20, 2025 at 9:57 AM IST|
Updated : August 20, 2025 at 12:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात के मौसम में तबाही मची हुई है. भारी बारिश, बादल फटने और जगह-जगह लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर बादल फटने का सिलसिला अभी भी जारी है. कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते पीज की पहाड़ी में रात के समय बादल फटने से तबाही मच गई है. पहाड़ी पर बादल फटने के चलते शास्त्री नगर नाले में भारी बाढ़ आ गई. कई वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं। वहीं, बिलासपुर जिले के थापना क्षेत्र में कीरतपुर-मनाली फोरलेन मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे यह प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है.
चंडीगड़ मनाली NH पर ब्यास नदी में गिरी सेब से लदी जीप
मंडी जिले में क्षतिग्रस्त हाईवे बना प्रशासन के लिए सिरदर्द
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह के साथ लगती ग्राम पंचायत हटौण के दयोड़ में लगातार धंस रहा हाईवे प्रशासन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है. यहां लगातार धंस रही जमीन से हाईवे को बहाल रख पाना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है. डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने मंगलवार, 19 अगस्त को पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इस स्थान का निरीक्षण किया और वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की. इस दौरान डीसी मंडी ने कहा कि, लोक निर्माण विभाग यहां भविष्य में स्थाई समाधान को लेकर योजना तो बना रहा है. लेकिन, मौजूदा समय में इसे अस्थाई तौर पर बहाल रखना काफी चुनौतीपूर्ण है. यहां एकतरफा यातायात को ही बहाल रखा गया है, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. मार्ग बहाल करने के लिए पुलिस और विभाग की मशीनरी तैनात की गई है.
बालीचौकी उपमंडल में आपदा की चपेट में आए 102 घर
मंडी जिले में आपदा से प्रभावित परिवार सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं. एसडीएम बालीचौकी देवी राम ने कहा कि, बालीचौकी उपमंडल में 102 घर आपदा की चपेट में आए हैं. इसमें से 26 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 76 घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है. अभी तक प्रभावितों को 2 लाख 30 हजार की फौरी राहत बांटी जा चुकी है. डीसी मंडी के निर्देशों पर प्रभावितों को आगामी मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज गति के साथ किया जा रहा है, ताकि इन्हें जल्द से जल्द मुआवजा राशि मिल सके.
इन जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना
Himachal Weather Update: मौसम विभाग ने बुधवार (20 अगस्त) को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, ऊना, कांगड़ा, मंडी, शिमला, और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.
कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर थापना के पास भारी भूस्खलन
Himachal Weather Update: बिलासपुर जिले के थापना क्षेत्र में कीरतपुर-मनाली फोरलेन मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है. लैंडस्लाइड के चलते प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है. भूस्खलन के दौरान पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थरों के गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारी मलबा सड़क पर गिरते हुए साफ देखा जा सकता है. प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए यात्रियों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है और ट्रैफिक को स्वारघाट से नौणी चौक होते हुए पुराने नेशनल हाईवे के रास्ते डायवर्ट कर दिया है. इसके साथ ही NHAI की टीमें मौके पर पहुंच कर यातायात फिर से बहाल करने में जुट गई है. हालांकि, लगातार गिरते पत्थरों के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है.
कुल्लू में पीज की पहाड़ी पर फटा बादल
Himachal Weather Update: कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते पीज की पहाड़ी में रात के समय बादल फट गया है. पहाड़ी पर बादल फटने के चलते शास्त्री नगर नाले में भारी बाढ़ आ गई है. नाले में बाढ़ आने के कारण कई वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं. वहीं, बुधवार (20 अगस्त) को भी भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन मनाली और बंजार उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं. कुल्लू उप मंडल में सभी स्कूल फिलहाल खुले रहेंगे. अब जिला प्रशासन के द्वारा शास्त्री नगर में मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है. इसके अलावा कुल्लू से मंडी जाने वाली सड़क मार्ग एक बार फिर से भूस्खलन के चलते बंद हो गई है.
