कुल्लू के आखाड़ा बाजार में मलबे से एक और शव बरामद, चार की तलाश जारी

आज भी भरमौर से चम्बा के लिए MI 17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान जारी है. ये रेस्क्यू अभियान शाम तक पूरा होने की उम्मीद है. मणिमहेश यात्रा के दौरान खराब मौसम और भारी भूस्खलन के कारण अब तक रास्ते में फंसे 360 से अधिक श्रद्धालुओं को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित चंबा पहुंचाया गया है, जिला प्रशासन ने यात्रियों की सहायता करते हुए उन्हें एचआरटीसी की बसों के जरिए निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की है. वहीं, चम्बा भरमौर मार्ग सड़क आज देर रात या कल तक छोटी वाहनों के लिए बहाल होने की पूरी उम्मीद है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 8:22 AM IST|
Updated : September 6, 2025 at 10:17 AM IST
मणिमहेश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
ऑटो में शव ले जाने से इनकार
शुक्रवार को तीन कश्मीरी युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन जब ढालपुर अस्पताल में शाम के समय शवों को ऑटो में रखा गया, तो परिजन भी सकते में आ गए. वहीं, परिजनों को जब इस बात की जानकारी मिली कि एयरलिफ्ट की बजाय अब प्रशासन ने कश्मीर जाने के लिए ऑटो की व्यवस्था की है, तो उन्होंने शवों को ले जाने से इनकार कर दिया. परिजनों का आरोप है कि उन्हें बीते दिन से ही एयरलिफ्ट करने का भरोसा दिया जा रहा था और मुख्यमंत्री ने भी सभी शवों को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर पहुंचाने का आश्वासन दिया था, लेकिन शाम के समय ऑटो यहां पर भेज दिया गया. मृतक के रिश्तेदार नजीर अहमद ने बताया कि इन दिनों बरसात के चलते जम्मू तक सड़क मार्ग काफी खराब है और अगर वह ऑटो में सफर करते हैं, तो कश्मीर पहुंचने में उन्हें 15 दिन लग जाएंगे. ऐसे में शव कब तक सुरक्षित रह पाएंगे.
कुल्लू के आखाड़ा बाजार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
कुल्लू के आखाड़ा बाजार में शनिवार को रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है. आज सुबह तड़के शुरु हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में एक शव बरामद हुआ है. ये शव कश्मीर के रहने वाले वेकर अहमद का है. वेकर अहमद बुधवार को हुए भूस्खलन के कारण मलबे में दब गया था. आज सुबह उसके शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए ढालपुर भेजा गया है. यहां अभी भी एनडीआरएफ के लापता एक जवान की तलाश जारी है. भूस्खलन के समय एनडीआरएफ का जवान कमरे में सो रहा था. बता दें कि कुल्लू मुख्यालय के अखाड़ा बाजार में गुरुवार और बुधवार को दो अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ था. गुरुवार सुबह के समय मठ की पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में तीन घर आ गए थे. इसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जबकि एक घर को भी खासा नुकसान हुआ है था. भूस्खलन की इस घटना के चलते 10 लोग मलबे में दब गए थे. मलबे में दबे चार लोगों को बाहर निकाला गया था और उन्हें इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल भेजा गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सज्जाद अहमद, अब्दुल रशीद और मेहराज के शव शुक्रवार को मलबे से बरामद हुए हैं. यहां अभी भी तीन लोगों की तलाश मलबे में जारी है. वहीं, बुधवार को हुए भूस्खलन के कारण भी तीन लोग मलबे में दब गए थे. इसमें एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया था, जबकि बेकर अहमद और कमरे में सो रहा एनडीआरएफ जवान मलबे में दब गए थे.