कुल्लू के आखाड़ा बाजार में मलबे से एक और शव बरामद, चार की तलाश जारी

कुल्लू के आखाड़ा बाजार में रेस्क्यू जारी
कुल्लू के आखाड़ा बाजार में रेस्क्यू जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 8:22 AM IST

1 Min Read
हिमाचल में बारिश के बाद अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं. शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा, लेकिन आज फिर कई जिलों में आसमान में काले बादल देखे जा रहे हैं. वहीं, अभी भी प्रदेशभर में लैंडस्लाइड का दौर जारी है. सैकड़ों सड़कें अभी भी प्रदेशभर में बंद हैं. जिन्हें खोलने का काम जारी है. बारिश के कारण प्रदेश में जान माल का काफी नुकसान हुआ है.

9:45 AM, 6 Sep 2025 (IST)

मणिमहेश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

आज भी भरमौर से चम्बा के लिए MI 17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान जारी है. ये रेस्क्यू अभियान शाम तक पूरा होने की उम्मीद है. मणिमहेश यात्रा के दौरान खराब मौसम और भारी भूस्खलन के कारण अब तक रास्ते में फंसे 360 से अधिक श्रद्धालुओं को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित चंबा पहुंचाया गया है, जिला प्रशासन ने यात्रियों की सहायता करते हुए उन्हें एचआरटीसी की बसों के जरिए निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की है. वहीं, चम्बा भरमौर मार्ग सड़क आज देर रात या कल तक छोटी वाहनों के लिए बहाल होने की पूरी उम्मीद है.

8:16 AM, 6 Sep 2025 (IST)

ऑटो में शव ले जाने से इनकार

शुक्रवार को तीन कश्मीरी युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन जब ढालपुर अस्पताल में शाम के समय शवों को ऑटो में रखा गया, तो परिजन भी सकते में आ गए. वहीं, परिजनों को जब इस बात की जानकारी मिली कि एयरलिफ्ट की बजाय अब प्रशासन ने कश्मीर जाने के लिए ऑटो की व्यवस्था की है, तो उन्होंने शवों को ले जाने से इनकार कर दिया. परिजनों का आरोप है कि उन्हें बीते दिन से ही एयरलिफ्ट करने का भरोसा दिया जा रहा था और मुख्यमंत्री ने भी सभी शवों को एयरलिफ्ट कर श्रीनगर पहुंचाने का आश्वासन दिया था, लेकिन शाम के समय ऑटो यहां पर भेज दिया गया. मृतक के रिश्तेदार नजीर अहमद ने बताया कि इन दिनों बरसात के चलते जम्मू तक सड़क मार्ग काफी खराब है और अगर वह ऑटो में सफर करते हैं, तो कश्मीर पहुंचने में उन्हें 15 दिन लग जाएंगे. ऐसे में शव कब तक सुरक्षित रह पाएंगे.

7:36 AM, 6 Sep 2025 (IST)

कुल्लू के आखाड़ा बाजार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कुल्लू के आखाड़ा बाजार में शनिवार को रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है. आज सुबह तड़के शुरु हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में एक शव बरामद हुआ है. ये शव कश्मीर के रहने वाले वेकर अहमद का है. वेकर अहमद बुधवार को हुए भूस्खलन के कारण मलबे में दब गया था. आज सुबह उसके शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए ढालपुर भेजा गया है. यहां अभी भी एनडीआरएफ के लापता एक जवान की तलाश जारी है. भूस्खलन के समय एनडीआरएफ का जवान कमरे में सो रहा था. बता दें कि कुल्लू मुख्यालय के अखाड़ा बाजार में गुरुवार और बुधवार को दो अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ था. गुरुवार सुबह के समय मठ की पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में तीन घर आ गए थे. इसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जबकि एक घर को भी खासा नुकसान हुआ है था. भूस्खलन की इस घटना के चलते 10 लोग मलबे में दब गए थे. मलबे में दबे चार लोगों को बाहर निकाला गया था और उन्हें इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल भेजा गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सज्जाद अहमद, अब्दुल रशीद और मेहराज के शव शुक्रवार को मलबे से बरामद हुए हैं. यहां अभी भी तीन लोगों की तलाश मलबे में जारी है. वहीं, बुधवार को हुए भूस्खलन के कारण भी तीन लोग मलबे में दब गए थे. इसमें एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया था, जबकि बेकर अहमद और कमरे में सो रहा एनडीआरएफ जवान मलबे में दब गए थे.

Last Updated : September 6, 2025 at 10:17 AM IST

HIMACHAL WEATHERHIMACHAL HEAVY RAINHIMACHAL LANDSLIDERESCUE OPERATIONHIMACHAL WEATHER LIVE UPDATE

