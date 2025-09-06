कुल्लू के आखाड़ा बाजार में मलबे से एक और शव बरामद, चार की तलाश जारी

कुल्लू के आखाड़ा बाजार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कुल्लू के आखाड़ा बाजार में शनिवार को रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है. आज सुबह तड़के शुरु हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में एक शव बरामद हुआ है. ये शव कश्मीर के रहने वाले वेकर अहमद का है. वेकर अहमद बुधवार को हुए भूस्खलन के कारण मलबे में दब गया था. आज सुबह उसके शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए ढालपुर भेजा गया है. यहां अभी भी एनडीआरएफ के लापता एक जवान की तलाश जारी है. भूस्खलन के समय एनडीआरएफ का जवान कमरे में सो रहा था. बता दें कि कुल्लू मुख्यालय के अखाड़ा बाजार में गुरुवार और बुधवार को दो अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ था. गुरुवार सुबह के समय मठ की पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में तीन घर आ गए थे. इसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जबकि एक घर को भी खासा नुकसान हुआ है था. भूस्खलन की इस घटना के चलते 10 लोग मलबे में दब गए थे. मलबे में दबे चार लोगों को बाहर निकाला गया था और उन्हें इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल भेजा गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सज्जाद अहमद, अब्दुल रशीद और मेहराज के शव शुक्रवार को मलबे से बरामद हुए हैं. यहां अभी भी तीन लोगों की तलाश मलबे में जारी है. वहीं, बुधवार को हुए भूस्खलन के कारण भी तीन लोग मलबे में दब गए थे. इसमें एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया था, जबकि बेकर अहमद और कमरे में सो रहा एनडीआरएफ जवान मलबे में दब गए थे.