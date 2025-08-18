खतरे के निशान के पास पहुंचा पौंग का जलस्तर

पौंग झील से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद भी जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है. पौंग बांध से लगतार 59,885 क्यूसिक के करीब पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि आज सोमवार सुबह 88,188 क्यूसिक पानी आया है. ये आंकड़ा कभी-कभी बढ़ कर 1,42,000 क्यूसिक से भी ज्यादा हो जा रहा है. रविवार को पौंग झील का जलस्तर 1381.11फीट रिकॉर्ड हुआ था, जोकि खतरे के निशान से मात्र 9 फीट की दूरी पर रहा है. झील का बढ़ता जलस्तर प्रशासन और बीबीएमबी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. बीबीएमबी की ओर से ज्यादा पानी छोड़ने पर लोगों के घरों को काफी खतरा हो जाएगा और अगर पानी न छोड़ने पर बांध का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. इससे बांध को खतरा हो सकता है. बता दें पौंग बांध में 1410फीट तक पानी स्टोर करने की क्षमता है, जबकि 1390 फीट के निशान को खतरे का निशान घोषित किया गया है. ऐसे में यहां 1390 फीट से ऊपर पानी स्टोर नहीं किया जाता है. इसके बाद फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं. कई दिनों से पौंग बांध के फ्लड गेट खोले जा रहे हैं, लेकिन ऊपरी इलाकों में लगातार बादल फटने जैसी घटनाओं और भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा पानी आ रहा है, जिससे लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है.