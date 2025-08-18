ETV Bharat / state

बरसात में एचआरटीसी को कुल्लू में करोड़ों का नुकसान, कई बसें सड़कों पर फंसी - HIMACHAL WATHER LIVE UPDATE

हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी
बारिश के कारण कई सड़कें बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 11:11 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 4:10 PM IST

1 Min Read

शिमला: हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी है. जगह-जगह बारिश से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं. प्रदेश भर में नदियां नाले उफान पर हैं. कई जगहों पर नालों का पानी सड़कों, घरों, दुकानों में घुस गया. इससे भारी नुकसान हुआ है.

3:37 PM, 18 Aug 2025 (IST)

एचआरटीसी को करोड़ों का नुकसान

जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार, सैंज और आनी के कई ग्रामीण इलाकों में भी एचआरटीसी के पहिए थम गए हैं. एचआरटीसी को कुल्लू में बरसात के मौसम में एक करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है. फिलहाल अभी भी उपमंडल बंजार के विभिन्न इलाकों में एचआरटीसी की बसों के लिए आवाजाही पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है. ऐसे में यहां पर एचआरटीसी की कई बसे भी विभिन्न जगह पर फंसी हुई हैं. एचआरटीसी के जिला कुल्लू में 306 रूट हैं. इनमें 50 से अधिक रूट डेढ़ माह से बंद पड़े हुए हैं और कई रूटों पर बसों को आधे रास्ते तक चलाया जा रहा है.

3:13 PM, 18 Aug 2025 (IST)

खतरे के निशान के पास पहुंचा पौंग का जलस्तर

पौंग झील से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद भी जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है. पौंग बांध से लगतार 59,885 क्यूसिक के करीब पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि आज सोमवार सुबह 88,188 क्यूसिक पानी आया है. ये आंकड़ा कभी-कभी बढ़ कर 1,42,000 क्यूसिक से भी ज्यादा हो जा रहा है. रविवार को पौंग झील का जलस्तर 1381.11फीट रिकॉर्ड हुआ था, जोकि खतरे के निशान से मात्र 9 फीट की दूरी पर रहा है. झील का बढ़ता जलस्तर प्रशासन और बीबीएमबी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. बीबीएमबी की ओर से ज्यादा पानी छोड़ने पर लोगों के घरों को काफी खतरा हो जाएगा और अगर पानी न छोड़ने पर बांध का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. इससे बांध को खतरा हो सकता है. बता दें पौंग बांध में 1410फीट तक पानी स्टोर करने की क्षमता है, जबकि 1390 फीट के निशान को खतरे का निशान घोषित किया गया है. ऐसे में यहां 1390 फीट से ऊपर पानी स्टोर नहीं किया जाता है. इसके बाद फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं. कई दिनों से पौंग बांध के फ्लड गेट खोले जा रहे हैं, लेकिन ऊपरी इलाकों में लगातार बादल फटने जैसी घटनाओं और भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा पानी आ रहा है, जिससे लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है.

2:37 PM, 18 Aug 2025 (IST)

मलबे में दबी 150 भेड़ बकरियां

जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल भरमौर की ग्राम पंचायत कुगती की डुगीधार में रविवार को एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और इसकी जद में आकर करीब 150 भेड़ बकरियां मलबे में दफन हो गई हैं. वहीं भूस्खलन से गिरे मलबे की जद में आने से एक भेड़पालक को घोंटें आई हैं, जबकि एक बाल बाल बच गया. बहरहाल सूचना पाते ही उपमंडल मुख्यालय भरमौर से एक आठ सदस्यीय टीम मौके की ओर रवाना हुई और स्थिति का जायजा लिया है. खबर की पुष्टि एसडीएम भरमौर अभिषेक मित्तल ने की है.

12:57 PM, 18 Aug 2025 (IST)

पानी से घिर गई चिता

वहीं, झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत बिलासपुर-हमीरपुर सीमा पर स्थित भलू पुल के पास रविवार को अंतिम संस्कार किया जा रहा था. चंदल गांव के रोशन लाल का रविवार को निधन हो गया था. पानी से करीब कुछ फुट दूर चिता बनाई गई थी. उस समय जमीन सूखी थी और खड्ड का पानी दूर था, लेकिन जब चिता को अग्नि दी गई तो खड्ड का जलस्तर एकदम से बढ़ गया. पानी चिता के पास पहुंच गया. चिता पानी के उफान के बीच आ गई. पानी के तेज बहाव से चिता के बुझने और बहने की आशंका बन गई. तुरंत लोगों ने आनन-फानन में जेसीबी मशीन बुलाई. मशीन की मदद से चिता के चारों ओर अस्थाई रोक तैयार की गई और पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ा गया. इसके बाद अंतिम संस्कार हो पाया.

11:30 AM, 18 Aug 2025 (IST)

चंबा में सड़क से फिसली गाड़ी

चंबा के भरमौर में भरमाणी मात मंदिर मार्ग पर फिसली गाड़ी को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया. पुलिस ने इस काम के लिए जनता का आभार जताया है. इसे लेकर हिमाचल पुलिस ने अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट भी किया है.

11:24 AM, 18 Aug 2025 (IST)

चंडीगढ़-मनाली एनएच बंद

भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित है. इससे जगह-जगह गाड़ियां फंस गई हैं. मंडी-कुल्लू वाया पंडोह (ओल्ड एनएच 21) औट और पंडोह के बीच झलोगी और दवाड़ा के पास लैंड स्लाइड के कारण बंद हैं.

11:24 AM, 18 Aug 2025 (IST)

पोवारी के समीप एनए-5 धंसा

जिला किन्नौर में पोवारी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-5 धंस गया है. यहां सड़क का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है. छोटे वाहनों को रिकांगपिओ-शिल्टी मार्ग से होकर भेजा जा रहा है.

11:15 AM, 18 Aug 2025 (IST)

कई जगहों पर स्कूल बंद

लागातर बारिश और येलो अलर्ट के चलते आज मंडी सदर के अलावा कुल्लू के आनी, निरमंड उपमंडल में स्कूल बंद रखे गए हैं. इसके अलावा पांवटा साहिब उपमंडल में भी आज स्कूलों को बंद रखा गया है.

11:15 AM, 18 Aug 2025 (IST)

करसोग का शिमला से संपर्क कटा

अब करसोग तत्तापानी से शिमला आने वाला मार्ग टूट गया है, जिसके चलते शिमला से करसोग जाने के लिए यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है. सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तत्तापानी क्षेत्र में करसोग-शिमला मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. सड़क के कटान से करसोग विधानसभा क्षेत्र अब राजधानी शिमला से पूरी तरह कट गया है. मार्ग टूटने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद है. ऐसे में लोग पैदल रास्ता पार करने को मजबूर हैं. कुछ दिन पहले ही सुन्नी-थाली पुल भी सतलुज के तेज बहाव की चपेट में आकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. उस समय थली और शाकरा गांवों के लोगों के पास तत्तापानी होकर शिमला पहुंचने का एकमात्र विकल्प बचा था. अब तत्तापानी में सड़क के कटने के बाद थली और शाकरा गांवों का संपर्क भी पूरी तरह टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

10:55 AM, 18 Aug 2025 (IST)

400 के करीब सड़कें बंद

बारिश के कारण हुए भूस्खलन, बाढ़ से राज्य में कई सड़कें ठप हैं. इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राज्य में सोमवार सुबह 10:00 बजे तक तीन नेशनल हाईवे सहित 400 सड़कें बंद थी. 883 बिजली ट्रांसफार्मर के साथ 122 जल आपूर्ति योजनाएं भी बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं. एनएच-305, एचएच-5 और एचएच-3 कई जगह लैंडस्लाइड के कारण वाहनों की आवाजाही बंद है. मंडी जिले में सबसे अधिक 192 सड़कें, 303 बिजली ट्रांसफार्मर व 44 जल आपूर्ति स्कीमें ठप हैं.

Last Updated : August 18, 2025 at 4:10 PM IST

