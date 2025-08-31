राशन गैस की सप्लाई ठप

पर्यटन नगरी मनाली में 25 और 26 अगस्त को भारी बाढ़ आने से कुल्लू-मनाली सड़क मार्ग बुरी तरह से जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया. इस सड़क मार्ग पर आठ जगहों पर रोड टूट गया और अब लोगों की जिंदगी भी अधर में लटक गई है. सड़क मार्ग के जगह-जगह टूटने से लोगों का आसपास के इलाकों से भी संपर्क कट गया है. इतने दिन बीतने के बाद भी शनिवार तक न तो पेयजल की आपूर्ति सुचारू हो पाई है और ना ही बिजली व्यवस्था बहाल हो पाई है. पतलीकूहल के साथ लगते बड़ाग्रा में बाढ़ आने के चलते दोनों ओर से सड़क मार्ग कट गया है. बड़ाग्रा के ग्रामीण ना तो पतलीकूहल जा सकते हैं और ना ही वह मनाली का रुख कर सकते हैं. सड़क मार्ग बंद होने के चलते राशन और गैस की सप्लाई ठप है. अब लोगों के घरों में गैस के सिलेंडर में खत्म होने वाले हैं. वहीं, उन्हें राशन की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. प्रभावित परिवारों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को आपात स्थिति में कुल्लू ले जाना हो तो उसके लिए भी उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना होगा.