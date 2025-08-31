ETV Bharat / state

हिमाचल के इस जिले में बारिश का रेड अलर्ट, जानिए पल पल की अपडेट - HIMACHAL WEATHER LIVE

हिमाचल में कई जिलों में बारिश का दौर जारी
हिमाचल में कई जिलों में बारिश का दौर जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 10:52 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 11:12 AM IST

हिमाचल में लगातार बारिश का दौर जारी है. कल रात से चंबा, मंडी, शिमला, हमीरपुर समेत कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है. चंबा में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, मणिमहेश यात्रा पर गए कई यात्री अभी चंबा जिले में फंसे हैं. इन्हें निकालने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं.

11:07 AM, 31 Aug 2025 (IST)

मंडी जिले में 1231.64 करोड़ का नुकसान

मानसून सीजन में हो रही भारी बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में हुआ है. जिले में अब तक सरकारी और निजी संपत्ति को 1231.64 करोड़ का नुकसान हुआ है. इसी तरह से कांगड़ा जिले में भी नुकसान का आंकड़ा 1029.17 करोड़ तक पहुंच चुका है. वहीं, बिलासपुर जिले में 257.87 करोड़, चंबा में 422.84 करोड़, हमीरपुर में 493.84 करोड़, किन्नौर में 133.25 करोड़, कुल्लू में 713.77 करोड़, लाहौल स्पीति में 33.20 करोड़, शिमला में 364.99 करोड़, सिरमौर में 133.06 करोड़, सोलन में 163.30 करोड़ और ऊना जिले में अब तक 574.35 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेश में अभी मानसून की विदाई में एक महीने का समय शेष बचा है. ऐसे में नुकसान का ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है.

11:06 AM, 31 Aug 2025 (IST)

320 लोगों की गई जान

हिमाचल प्रदेश में मानसून के जारी कहर में अब तक 320 लोग अपनी जान गवां चुके हैं. वहीं, 40 लोग लापता हैं और 377 लोग जख्मी हुए हैं. इसी तरह से भारी बरसात ने अभी तक 4041 घरों को अपनी चपेट में लिया है. इसमें 824 कच्चे और पक्के घरों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है. वहीं, 3217 घर आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके अलावा प्रदेशभर में अब तक 3346 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं. इसी तरह से राज्य में 467 दुकानों और फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है. प्रदेशभर में 3 हाईवे समेत 842 सड़कें बंद हैं.

10:55 AM, 31 Aug 2025 (IST)

सामान्य से अधिक बारिश

भूस्खलन ने पहाड़ी इलाकों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, तो वहीं मैदानों में बाढ़ का पानी घरों में घुस आया. लोग बेघर हुए, रोज़ी-रोटी छिन गई और चारों और सिर्फ चिंता और असहायता का दृश्य दिखाई देने लगा. इसकी एक वजह अगस्त महीने में लगातार हो रही भारी बारिश है. प्रदेश भर में 1 अगस्त से 30 अगस्त तक 428.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 70 फीसदी अधिक है. इस दौरान प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 251.7 मिलीमीटर बारिश का है.

10:53 AM, 31 Aug 2025 (IST)

निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

ब्यास नदी और रावी नदी समेत अन्य नदियों में भी जलस्तर उफान पर है. जिसके चलते जहां ऊपरी इलाकों में भूमि कटाव की समस्या आ रही है. वहीं, निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति से लोगों को जूझना पड़ रहा है. कांगड़ा जिले में पौंग डैम से छोड़ा गया पानी फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. इन इलाकों में बाढ़ के हालत बने हुए हैं. खेत, घर और सड़कें सब जलमग्न हो गई है. प्रशासन और एनडीआरएफ टीमों द्वारा लगातार लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है. प्रदेशभर में सभी छोड़े-बड़े नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है. जिसके चलते प्रशासन द्वारा लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है.

10:40 AM, 31 Aug 2025 (IST)

चंबा में रेड अलर्ट

हिमाचल के कई जिलों में शनिवार शाम से बारिश का दौर जारी है. शिमला कुल्लू, मंडी, सिरमौर, चंबा, हमीरपुर में बारिश का दौर जारी है. कांगड़ा, कुल्लू में बारिश का ऑरेंज और मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. चंबा में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

10:40 AM, 31 Aug 2025 (IST)

800 से अधिक सड़कें बंद

प्रदेश में तीन एनएच समेत 842 सड़कें बंद हैं. 728 बिजली ट्रांसफार्मर और 456 पेयजल योजनाएं ठप हैं. विभाग सड़कों को खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन खराब मौमस के कारण सड़कों को बहाल करने में मुश्किलें आ रही हैं.

10:37 AM, 31 Aug 2025 (IST)

राशन गैस की सप्लाई ठप

पर्यटन नगरी मनाली में 25 और 26 अगस्त को भारी बाढ़ आने से कुल्लू-मनाली सड़क मार्ग बुरी तरह से जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया. इस सड़क मार्ग पर आठ जगहों पर रोड टूट गया और अब लोगों की जिंदगी भी अधर में लटक गई है. सड़क मार्ग के जगह-जगह टूटने से लोगों का आसपास के इलाकों से भी संपर्क कट गया है. इतने दिन बीतने के बाद भी शनिवार तक न तो पेयजल की आपूर्ति सुचारू हो पाई है और ना ही बिजली व्यवस्था बहाल हो पाई है. पतलीकूहल के साथ लगते बड़ाग्रा में बाढ़ आने के चलते दोनों ओर से सड़क मार्ग कट गया है. बड़ाग्रा के ग्रामीण ना तो पतलीकूहल जा सकते हैं और ना ही वह मनाली का रुख कर सकते हैं. सड़क मार्ग बंद होने के चलते राशन और गैस की सप्लाई ठप है. अब लोगों के घरों में गैस के सिलेंडर में खत्म होने वाले हैं. वहीं, उन्हें राशन की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. प्रभावित परिवारों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को आपात स्थिति में कुल्लू ले जाना हो तो उसके लिए भी उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना होगा.

10:08 AM, 31 Aug 2025 (IST)

चंबा में रेड अलर्ट

हिमाचल के कई जिलों में आज बारिश का येलो, ऑरेंज रेड अलर्ट जारी किया गया है. कुल्लू, कांगड़ा में बारिश का ऑरेंज और मंडी शिमला, सोलन, सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, चंबा में भारी से भारी बारिश का आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

