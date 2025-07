ETV Bharat / state

हिमाचल में तबाही, 16 जगह बादल फटा, 10 लोगों की मौत, 34 अभी भी लापता - HIMACHAL MONSOON 2025

हिमाचल मानसून 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : July 2, 2025 at 9:20 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 10:52 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED हिमाचल में तबाही, 16 जगह बादल फटा, 10 लोगों की मौत, 34 अभी भी लापता हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून गहरे जख्म ले कर आया है. इस बार की बरसात ने पिछले 2 सालों के घावों को हरा कर दिया है. बीते रोज भी हिमाल में बारिश आफत बन कर बरसी. हिमाचल प्रदेश राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 32 घंटों में बादल फटने की 16 और 3 फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई. वहीं, मंडी जिले में इस बार बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है. मंडी जिले में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 घायल हैं, 34 लोग अभी लापता हैं और 11 लोग फंसे हुए हैं. जिनके लिए राहत एवं बचाव कार्य जारी है. इसके अलावा रेस्क्यू टीम द्वारा मंडी में 316, हमीरपुर में 51 और चंबा में 3 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. वहीं, 30 पशु काल के ग्रास में चले गए है. 24 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैमेज हुआ है. 12 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं. एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और 1 पुल क्षतिग्रस्त हुआ है. इसके अलावा NH-305 भी भारी बारिश के चलते अवरुद्ध हुआ है. मंडी में मानसून की तबाही (HPSDMA) हिमाचल में आसमानी आफत का कहर, अभी जारी रहेगी मौसम की बेरुखी हिमाचल प्रदेश में अभी मानसून का कहर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश को लेकर आज भी अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. जिससे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है. मौसम विभाग ने प्रदेश में 7 जुलाई तक बारिश रहने की संभावना जताई है. आज कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और शिमला में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Last Updated : July 2, 2025 at 10:52 AM IST