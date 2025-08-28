नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बारिश के कारण चारों तरफ भयंकर तबाही हो रही है. हिमाचल प्रदेश में हाहाकार है और मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्यक्रम के लिए बिहार गए हुए हैं. पिछले तीन दिनों से चंबा जिला का लगातार संपर्क कटा हुआ है. मणिमहेश यात्रा पर हजारों यात्री गए हुए हैं. वो सुरक्षित हैं या नहीं इसकी जानकारी उनके परिजनों तक भी नहीं पहुंच रही है. विधायकों को अपनी विधानसभा क्षेत्र की जानकारी तक नहीं मिल रही है. कई गांव बह गए हैं. राशन की व्यवस्था नहीं है. अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू नहीं किया गया है और जब आज सदन में चंबा के तीनों विधायकों ने इसको लेकर सवाल किया तो उपमुख्यमंत्री कहने लगे कि वहां पर सब ठीक है और राजनीतिक बातें करने लगे, जो ठीक नहीं था. चंबा के विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन सड़क संपर्क मार्ग टूटा हुआ है. ऐसे में सरकार को हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में भेजना चाहिए, ताकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में राहत बचाव कार्य का जायजा ले सकें.
आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा, स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही - HIMACHAL WEATHER LIVE UPDATE
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 28, 2025 at 9:44 AM IST|
Updated : August 28, 2025 at 12:16 PM IST
LIVE FEED
चंबा में शुरू नहीं हुआ रेस्क्यू: जयराम
सदन से विपक्ष ने किया वॉकआउट
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश में आपदा पर चर्चा लाने की मांग की. बीजेपी के विधायक डॉक्टर जनक राज ने सदन को स्थगित कर राहत बचाव करने की मांग उठाई. साथ ही चम्बा के विधायकों को हेलिकॉप्टर से भेजने का आग्रह किया. वहीं, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि सरकार आपदा को लेकर गंभीर है और राहत बचाव कार्य किया जा रहे हैं. उपमुख्यमंत्री के जवाब पर विपक्ष ने सदन के अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी और करीब 10 मिनट तक का नारेबाजी करते रहे वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने शोर शराबे के बीच ही 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया, जिसके चलते विपक्ष नारेबाजी करते हुए बाहर आ गया.
582 सड़कें बंद
बुधवार शाम छह बजे प्रदेश में 2 एनएच सहित 582 सड़कें बंद पडी थी. मंडी में सबसे अधिक 258 और कुल्लू में 166 सड़कें बाधित हुई है. 24 से 26 अगस्त के बीच तीन दिनों में हुई भारी बारिश से 1091 सड़कें और 7 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं दो पुल भारी बारिश से आई बाढ़ में बह गए हैं. विभाग ने क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली के लिए 912 मशीनें लगाई हैं. इनमें 161 जेसीबी, 43 डोजर, 11 टिप्पर के अलावा 462 निजी जेसीबी और 120 टिप्पर शामिल हैं. तीन दिनों में हुई भारी बारिश से कुल्लू जिले में 30 करोड़ का नुकसान हुआ है. भारी बारिश से पुरानी मनाली से जोड़ने वाला 27.5 मीटर लंबा मनालसु स्टील पुल क्षतिग्रस्त हो गया है.
खतरे के निशान से ऊपर पौंग का जलस्तर
कांगड़ा में नदी-नालों में बाढ़ से पौंग बांध में जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. बुधवार दोपहर को पौंग बांध का जलस्तर 1393.61 फीट तक पहुंच गया था. ये खतरे के निशान से तीन फीट अधिक है. वहीं, बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं.
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान
पोंग डैम से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ रहा है. इलाके इसकी चपेट में हैं. थाना इंदौरा पुलिस टीम एवं NDRF ने मंड सनौर और मंड घंद्रण क्षेत्र से 15 लोगों (3 बच्चे, 4 पुरुष व 8 महिलाएं) को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस एनडीआरएफ और दमकल कर्मियों के साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है.
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है. इस बार ये हाईवे कुछ इस तरह से बंद हुआ है कि इसकी जल्द बहाली के आसार कम ही नजर आ रहे हैं. दरअसल पंडोह डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास नेशनल हाईवे पूरी तरह से धंस गया है. यहां अब पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है. बीती रात को क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण यहां हाईवे का एक बड़ा भाग पूरी तरह से जमींदोज हो गया. जिस स्थान पर अभी हाईवे धंसा है उसके साथ लगते एक अन्य स्थान पर वर्ष 2023 की आपदा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था जब हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंसकर पंडोह डैम में समा गया था. यहां हाईवे को फिर से बनाने और इसे बहाल करने में 8 महीनों का समय लग गया था. आवागमन के लिए पुराने मार्ग को दुरूस्त करते हुए उसे बहाल किया गया था, लेकिन अब जहां पर धंसाव हुआ है वहां पर तो ऐसे किसी मार्ग की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है. हालांकि हाईवे बीती रात को बनाला के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण पहले से ही बंद था और बड़े मालवाहक वाहनों को 9 मील के पास रोक कर रखा गया था. बनाला में हाईवे को आज बहाल करना था, लेकिन उससे पहले कैंची मोड़ के पास यह हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है.
बारिश का दौर जारी
वीरवार को भी सुबह के समय कुल्लू घाटी के विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर जारी है और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही अभी भी बंद पड़ी हुई है. देर रात के समय औट के समीप बनाला में पहाड़ी से भूस्खलन हुआ, जिसके चलते मंडी कुल्लू सड़क मार्ग वाहनों के लिए एक बार फिर से बंद हो गया है. वही कुल्लू से रायसन के बीच वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है. इसके अलावा रायसन में नदी में आई बाढ़ के कारण सड़क बह गई है, जिसे बहाल करने के लिए भी अतिरिक्त मशीनरी मंगवाई गई है. वीरवार को कुल्लू से मनाली सड़क को बहाल करने की दिशा में काम किया जाएगा. डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि सड़कों की बहाली का काम तेज कर दिया गया है. इसके अलावा पेयजल व्यवस्था को भी कर्मचारियों के द्वारा ठीक किया जा रहा है.
कुल्लू में तिब्बती कॉलोनी में घुसा पानी
जिला कुल्लू में ब्यास नदी जहां उफान पर है. बीती शाम के समय डोभी में ब्यास नदी के किनारे बसी तिब्बती कॉलोनी में भी पानी घुस गया. कॉलोनी के सारे रास्ते नदी के पानी के चलते बंद हो गए. इसके बाद लोगों ने पतलीकूहल पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान को शुरू किया और कॉलोनी में रह रहे 130 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सभी लोगों को के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है.
अर्नी यूनिवर्सिटी में आई बाढ़
कांगड़ा स्थित अर्नी यूनिवर्सिटी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए. बाढ़ का पानी यूनिवर्सिटी में घुस गया. इसके कारण छात्र बुरी तरह से डर गए. इसके एनडीआरएफ के जवानों ने छात्रों को देर रात तक रेस्क्यू किया. एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम सुक्खू ने लिखा कि 'प्रदेश भर में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच, बीती रात कांगड़ा स्थित Arni University के छात्र-छात्राएं जब भय और अनिश्चितता के साये में फंसे थे, तब NDRF के जांबाज़ों ने अदम्य साहस और संवेदनशीलता दिखायी. यह हर व्यक्ति के हृदय को गर्व से भर देने वाले पल हैं. आपदा की इस घड़ी में वीर कर्मयोगी चट्टान की तरह खड़े रहे. उन्होंने न दिन देखा, न रात- केवल और केवल अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए, प्राणों की परवाह किए बिना, एक-एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला. इस कठिन समय में पूरा राहत एवं बचाव दल पूरी निष्ठा के साथ राहत और बचाव कार्यों में जुटा है. मैं हृदय की अनंत गहराइयों से NDRF के सभी साहसी जवानों का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी निष्ठा, समर्पण और मानवीयता का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता.'
LIVE FEED
