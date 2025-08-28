चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है. इस बार ये हाईवे कुछ इस तरह से बंद हुआ है कि इसकी जल्द बहाली के आसार कम ही नजर आ रहे हैं. दरअसल पंडोह डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास नेशनल हाईवे पूरी तरह से धंस गया है. यहां अब पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है. बीती रात को क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण यहां हाईवे का एक बड़ा भाग पूरी तरह से जमींदोज हो गया. जिस स्थान पर अभी हाईवे धंसा है उसके साथ लगते एक अन्य स्थान पर वर्ष 2023 की आपदा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था जब हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंसकर पंडोह डैम में समा गया था. यहां हाईवे को फिर से बनाने और इसे बहाल करने में 8 महीनों का समय लग गया था. आवागमन के लिए पुराने मार्ग को दुरूस्त करते हुए उसे बहाल किया गया था, लेकिन अब जहां पर धंसाव हुआ है वहां पर तो ऐसे किसी मार्ग की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है. हालांकि हाईवे बीती रात को बनाला के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण पहले से ही बंद था और बड़े मालवाहक वाहनों को 9 मील के पास रोक कर रखा गया था. बनाला में हाईवे को आज बहाल करना था, लेकिन उससे पहले कैंची मोड़ के पास यह हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है.