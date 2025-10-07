बिलासपुर बस हादसे में मृतकों की सूची जारी

बिलासपुर में मंगलवार देर शाम एक निजी बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई. इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि दो गंभीर रूप से घायल बच्चों को बिलासपुर एम्स रेफर कर दिया गया है. मरने वालों में 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. NDRF की टीम के साथ स्निफर डॉग और स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं.
मृतकों की सूची
- नक्ष (उम्र 7 साल), गांव फगोग
- बक्शी राम (उम्र 42 साल), गांव बलहु
- नरेंद्र कुमार (उम्र 52 साल), गांव छत
- कृष्ण लाल (उम्र 30 साल), गांव थापना
- राजेंदर (उम्र 36 साल), गांव बर्ड
- चुनी लाल (उम्र 52 साल), गांव बर्ड
- राजीव (उम्र 40 साल), गांव कचयूट
- शरीफ़ खान (उम्र 25 साल), गांव मलांगणा
- संजीव कुमार (उम्र 15 साल), गांव कुंदर
- आरव (उम्र 4 साल), गांव फगोग
- अंजना कुमारी (उम्र 29 साल), गांव फगोग
- प्रवीण कुमार (उम्र 40 साल), गांव धोहग
- कांता देवी (उम्र 51 साल), गांव सियोंथा
- कमलेश (उम्र 36 साल), गांव फगोग
- अमर सिंह (उम्र 36 साल), गांव बरड़