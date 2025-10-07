बिलासपुर बस हादसे में मृतकों की सूची जारी

बिलासपुर बस हादसा: 2 बच्चों समेत 15 की मौत, डिप्टी सीएम घटनास्थल के लिए रवाना

बिलासपुर में मंगलवार देर शाम एक निजी बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई. इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि दो गंभीर रूप से घायल बच्चों को बिलासपुर एम्स रेफर कर दिया गया है. मरने वालों में 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. NDRF की टीम के साथ स्निफर डॉग और स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. बिलासपुर जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा बीजेपी विधायक जेआर कटवाल और त्रिलोक जमवाल, आईडी लखनपाल भी मौके पर मौजूद हैं.

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हादसे वाली जगह पर पहुंच रहे हैं. डिप्टी सीएम अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में शिरकत करने पहुंचे थे, हादसे की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम बिलासपुर रवाना हो गए. डिप्टी सीएम ने कहा कि "बिलासपुर में दुखद हादसा हुआ है. एक निजी बस लैंड स्लाइड की चपेट में आई है और मलबे में दब गई है. बस में 25 से 30 लोग सवार बताए जा रहे हैं. इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है. मलबे से 15 शव निकाले गए हैं, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है."