बिलासपुर बस हादसे में मृतकों की सूची जारी

Bilaspur Bus Accident
बिलासपुर बस हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 10:36 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 12:25 AM IST

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक निजी बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई है. बरठीं क्षेत्र के पास भल्लू पुल के पास एक बस पर लैंडस्लाइड का मलबा गिर गया. जिसके चलते अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं. हादसे के दौरान बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है.

LIVE FEED

12:05 AM, 8 Oct 2025 (IST)

बिलासपुर बस हादसे में मृतकों की सूची जारी

बिलासपुर में मंगलवार देर शाम एक निजी बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई. इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि दो गंभीर रूप से घायल बच्चों को बिलासपुर एम्स रेफर कर दिया गया है. मरने वालों में 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. NDRF की टीम के साथ स्निफर डॉग और स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं.

मृतकों की सूची

  1. नक्ष (उम्र 7 साल), गांव फगोग
  2. बक्शी राम (उम्र 42 साल), गांव बलहु
  3. नरेंद्र कुमार (उम्र 52 साल), गांव छत
  4. कृष्ण लाल (उम्र 30 साल), गांव थापना
  5. राजेंदर (उम्र 36 साल), गांव बर्ड
  6. चुनी लाल (उम्र 52 साल), गांव बर्ड
  7. राजीव (उम्र 40 साल), गांव कचयूट
  8. शरीफ़ खान (उम्र 25 साल), गांव मलांगणा
  9. संजीव कुमार (उम्र 15 साल), गांव कुंदर
  10. आरव (उम्र 4 साल), गांव फगोग
  11. अंजना कुमारी (उम्र 29 साल), गांव फगोग
  12. प्रवीण कुमार (उम्र 40 साल), गांव धोहग
  13. कांता देवी (उम्र 51 साल), गांव सियोंथा
  14. कमलेश (उम्र 36 साल), गांव फगोग
  15. अमर सिंह (उम्र 36 साल), गांव बरड़

11:50 PM, 7 Oct 2025 (IST)

बिलासपुर बस हादसा: सीएम योगी और शिवराज चौहान ने दु्र्घटना पर जताया दुख

बिलासपुर में मंगलवार देर शाम एक निजी बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई. इस हादसे में अब तक 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे समेत 15 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि दो गंभीर रूप से घायल बच्चों को बिलासपुर एम्स रेफर कर दिया गया है. रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. NDRF की टीम के साथ स्निफर डॉग और स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रिय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुर्घटना पर दुख जाहिर किया है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना को लेकर दुख जाहिर किया है. उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन के कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण बस हादसे में हुई जनहानि से मन अत्यंत दुःखी है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहने की शक्ति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें."

इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया गया.

11:26 PM, 7 Oct 2025 (IST)

बिलासपुर बस हादसा: 2 बच्चों समेत 15 की मौत, डिप्टी सीएम घटनास्थल के लिए रवाना

बिलासपुर में मंगलवार देर शाम एक निजी बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई. इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि दो गंभीर रूप से घायल बच्चों को बिलासपुर एम्स रेफर कर दिया गया है. मरने वालों में 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं. NDRF की टीम के साथ स्निफर डॉग और स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. बिलासपुर जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा बीजेपी विधायक जेआर कटवाल और त्रिलोक जमवाल, आईडी लखनपाल भी मौके पर मौजूद हैं.

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हादसे वाली जगह पर पहुंच रहे हैं. डिप्टी सीएम अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में शिरकत करने पहुंचे थे, हादसे की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम बिलासपुर रवाना हो गए. डिप्टी सीएम ने कहा कि "बिलासपुर में दुखद हादसा हुआ है. एक निजी बस लैंड स्लाइड की चपेट में आई है और मलबे में दब गई है. बस में 25 से 30 लोग सवार बताए जा रहे हैं. इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है. मलबे से 15 शव निकाले गए हैं, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है."

10:54 PM, 7 Oct 2025 (IST)

15 लोगों की मौत, 3 घायल

हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि आज भी मौसम बहुत खराब चल रहा है. बिलासपुर में एक प्राइवेट बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई है. जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 3 लोग घायल है. जिनका इलाज चल रहा है. बस में करीब 25 से 30 लोग सवार थे. राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)
