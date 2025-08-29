भरमौर में फंसे हजारों लोगों की सुध नहीं ले रही सरकार: जनकराज

चंबा के भरमौर में भारी आपदा आई है. भरमौर देश-दुनिया से पूरी तरह से कट गया है. सड़कें जगह-जगह से टूट गई हैं और दूरसंचार भी बहाल नहीं हो पा रहा है. मणिमहेश में हजारों यात्री फंसे हुए हैं. सरकार हर संभव सहायता देने के दावे कर रही है, लेकिन भरमौर के विधायक डॉ. जनकराज ने राहत बचाव के कार्य पर सवाल खड़े किए हैं. जनकराज ने कहा है कि, "भरमौर में हजारों पर्यटक फंसे हुए है. उन्हें ने तो खाने की सुविधा नहीं मिल रही है और न ही पीने का पानी मिल रहा है. सरकार या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है. हिमाचल पर्यटन राज्य है और सरकार प्रदेश में पर्यटकों को बुला रही है. बाहरी राज्यों से आए हजारों लोग फंसे है, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही है."