चंबा के भरमौर में भारी आपदा आई है. भरमौर देश-दुनिया से पूरी तरह से कट गया है. सड़कें जगह-जगह से टूट गई हैं और दूरसंचार भी बहाल नहीं हो पा रहा है. मणिमहेश में हजारों यात्री फंसे हुए हैं. सरकार हर संभव सहायता देने के दावे कर रही है, लेकिन भरमौर के विधायक डॉ. जनकराज ने राहत बचाव के कार्य पर सवाल खड़े किए हैं. जनकराज ने कहा है कि, "भरमौर में हजारों पर्यटक फंसे हुए है. उन्हें ने तो खाने की सुविधा नहीं मिल रही है और न ही पीने का पानी मिल रहा है. सरकार या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है. हिमाचल पर्यटन राज्य है और सरकार प्रदेश में पर्यटकों को बुला रही है. बाहरी राज्यों से आए हजारों लोग फंसे है, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही है."
संस्थान बंद होने के बाद भी भूमि वापस नहीं करेगी सरकार, HRTC कर्मचारियों के खाते में आज आएगी पेंशन की राशि - HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 29, 2025 at 11:22 AM IST
Updated : August 29, 2025 at 12:17 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. आज (शुक्रवार, 20 अगस्त) 10वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हिमाल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने HRTC कर्मचारियों को लेकर बड़ी जानकारी दी है. इससे पहले गुरुवार, 28 अगस्त को मानसून सीजन की शुरुआत से जारी भारी बारिश से मची तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया. हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर सदन में पेश किए गए प्रस्ताव का विपक्ष ने भी समर्थन किया.
भरमौर में फंसे हजारों लोगों की सुध नहीं ले रही सरकार: जनकराज
संस्थान बंद होने के बाद भी अब वापस नहीं होगी भूमि: मुकेश अग्निहोत्री
हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा विधायक दलीप ठाकुर के सवाल पर कहा है कि, हिमाचल में जिन लोगों ने संस्थानों को भूमि दी हैं, ऐसी भूमि में संस्थान बंद होने के बाद भूमि वापस नहीं होगी. उन्होंने कहा कि, ऐसी जमीन पर बिल्डिंग बनी चुकी हैं. ऐसे में इसमें भविष्य में और संस्थान भी खोले जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि गुण दोष के आधार पर सरकार ने 126 संस्थान खोले हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल वेलफेयर स्टेट है. हम जनता के हित में काम करते हैं. यह जमीन सरकार को दान दी गई है. वह अब सरकार के पास सुरक्षित रहेगी.
HRTC कर्मचारियों के खाते में आज आएंगे पेंशन के पैसे
मानसून सत्र में सतपाल सत्ती ने HRTC कर्मचारियों के पेंशन में हो रही देरी को लेकर सवाल सदन में सवाल पूछा था. इस पर हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा है कि, HRTC कर्मचारियों के खाते में आज पेंशन की राशि आएगी. उन्होंने कहा कि HRTC में हर महीने कर्मचारियों को पेंशन और वेतन दिया जा रहा है.
