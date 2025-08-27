ETV Bharat / state

हिमाचल में दुकान आवंटन में गड़बड़ी पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट - HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION

Himachal Assembly Monsoon Session 2025
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 11:26 AM IST

Updated : August 27, 2025 at 12:05 PM IST

शिमला: इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है और आज मानसून सत्र आठवां दिन है. आठवें दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. विधानसभा मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आज भी सदन में कई मुद्दे उठ सकते हैं. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दो सवालों पर सूचना एकत्रित की जा रही थी. इस दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेर लिया. आज सदन में क्या कुछ होने वाला है पल-पल की जानकारी के लिए बने रहिए ETV भारत के साथ.

12:04 PM, 27 Aug 2025 (IST)

दुकान आवंटन में घोटाले का आरोप

सदन में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने APMC के दुकान आवंटन पर उठाए सवाल. उन्होंने कहा कि, दुकान आवंटन में गड़बड़ घोटाला हुआ है. जिन लोगों को दुकानें देनी थी, केवल उन्हीं के आवेदन सही पाए गए बाकी आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया. उन्होंने कहा कि दुकानों के लिए आवंटन नीति 2021 का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने कहा कि क्या कारण थे 70 दुकानों के लिए 133 आवेदन आए थे, उसमें 63 आवेदन रिजेक्ट किए गए.

इस सवाल पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि, सदन में फैक्ट्स और फिगर में बात करें. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, लिखित में सदन में दें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानों के आवंटन के लिए टेंडर लगाए गए थे. छानबीन के बाद आवेदन प्राप्त हुए. इसमें जो आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, उसमें आवश्यक दस्तावेज की कमी थी. जिनके आवश्यक आवेदन सही थे, उन्हें स्वीकार किया गया है. उन्होंने कहा कि दुकानों के आवंटन नियमों के तहत ही किए गए हैं. इसलिए इस तरह के आधारहीन आरोप लगाना सही नहीं है.

वहीं, भाजपा विधायक बलबीर वर्मा ने विजिलेंस से की दुकानों के आवंटन की मांग की, जिसे कृषि मंत्री ने अस्वीकार कर दिया. मांग अस्वीकार होते ही विपक्ष भड़क गया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया.

11:31 AM, 27 Aug 2025 (IST)

सदन में गूंजा जल रक्षकों का मुद्दा

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जल शक्ति विभाग में जल रक्षकों का मुद्दा उठा. हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, प्रदेश में जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर, जल रक्षकों, MPW के कुल 5 हजार पद स्वीकृत हैं. इसमें सरकार 2500 पदों पर भर्ती कर चुकी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 12 साल पूरा कर चुके 2000 जल रक्षकों को पंप ऑपरेटर बनाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि MPW के लिए कोई पॉलिसी नहीं है. प्रदेश में इनकी संख्या 3 हजार है. पॉलिसी को लेकर अभी ये मामला विचाराधीन है.

