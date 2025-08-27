दुकान आवंटन में घोटाले का आरोप

सदन में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने APMC के दुकान आवंटन पर उठाए सवाल. उन्होंने कहा कि, दुकान आवंटन में गड़बड़ घोटाला हुआ है. जिन लोगों को दुकानें देनी थी, केवल उन्हीं के आवेदन सही पाए गए बाकी आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया. उन्होंने कहा कि दुकानों के लिए आवंटन नीति 2021 का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने कहा कि क्या कारण थे 70 दुकानों के लिए 133 आवेदन आए थे, उसमें 63 आवेदन रिजेक्ट किए गए.

इस सवाल पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि, सदन में फैक्ट्स और फिगर में बात करें. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, लिखित में सदन में दें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुकानों के आवंटन के लिए टेंडर लगाए गए थे. छानबीन के बाद आवेदन प्राप्त हुए. इसमें जो आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, उसमें आवश्यक दस्तावेज की कमी थी. जिनके आवश्यक आवेदन सही थे, उन्हें स्वीकार किया गया है. उन्होंने कहा कि दुकानों के आवंटन नियमों के तहत ही किए गए हैं. इसलिए इस तरह के आधारहीन आरोप लगाना सही नहीं है.

वहीं, भाजपा विधायक बलबीर वर्मा ने विजिलेंस से की दुकानों के आवंटन की मांग की, जिसे कृषि मंत्री ने अस्वीकार कर दिया. मांग अस्वीकार होते ही विपक्ष भड़क गया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया.