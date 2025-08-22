ETV Bharat / state

हिमाचल विधानसभा में गूंजा जल शक्ति विभाग में ठेकेदारों का मुद्दा, डिप्टी सीएम ने बताया प्रदेश में किस ग्रेड के हैं कितने ठेकेदार? - HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION

Himachal Assembly Monsoon Session 2025
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 9:32 AM IST

Updated : August 22, 2025 at 11:23 AM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज पांचवां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है. सदन में आज सबसे पहले जल शक्ति विभाग में ठेकेदारों का मुद्दा गूंजा. हिमाचल में विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 18 अगस्त से 2 सितंबर तक निर्धारित है. 1 जनवरी, 2023 से 31 जुलाई, 2025 तक केंद्र से लोक निर्माण विभाग में किस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत हुई इस प्रश्न के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण सदन में उठाए जाएंगे. विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

11:21 AM, 22 Aug 2025 (IST)

प्रदेश में किस ग्रेड के हैं कितने ठेकेदार?

डिप्टी सीएम ने सदन में कहा कि, प्रदेश में जल शक्ति विभाग में A श्रेणी के 215 ठेकेदार हैं. B श्रेणी के 293 ठेकेदार हैं. इसके अलावा C श्रेणी के 852 ठेकेदार हैं. मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में D श्रेणी के सबसे अधिक 10 हजार से अधिक ठेकेदार पंजीकृत हैं.

11:15 AM, 22 Aug 2025 (IST)

सदन में गूंजा जल शक्ति विभाग में ठेकेदारों का मुद्दा

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. आज सबसे पहले जल शक्ति विभाग में ठेकेदारों का मुद्दा गूंजा. सूबे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि, प्रदेश में ठेकेदारों की बाढ़ है. जल शक्ति विभाग में 11,143 ठेकेदार पंजीकृत हैं. विभाग ने अभी तक 92,619 ठेके दिए हैं. जिसमें 74,336 काम पूरे हुए हैं. इसमें 4 हजार करोड़ की राशि जारी हो चुकी है.

10:58 AM, 22 Aug 2025 (IST)

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी पहुंचीं शिमला

हिमाचल में चल रहे विधानसभा सेशन के बीच आज (शुक्रवार, 22 अगस्त) प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने वाला है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल शिमला पहुंची हैं. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 'वोट चोर, कुर्सी छोड़' अभियान के तहत रैली आयोजित की जाएगी. इस रैली में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहने वाले हैं. इसके अलावा पार्टी के सभी विधायक, बोर्डों निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पीसीसी के सभी पूर्व सदस्यों, जिला एवं ब्लॉकों के सभी पूर्व पदाधिकारी मुख्य संगठनों के सभी पदाधिकारी भी इस रैली में भाग लेंगे. रजनी पाटिल प्रदेश में कांग्रेस मुखिया सहित संगठन को लेकर भी नेताओं के साथ चर्चा करने वाली हैं.

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल पहुंचीं शिमला (ETV Bharat)

10:10 AM, 22 Aug 2025 (IST)

भ्रष्टाचार और लूट का माध्यम बन चुके थे प्रदेश के उपक्रम: CM

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है. सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "पिछली भाजपा सरकार में प्रदेश के उपक्रम भ्रष्टाचार और लूट का माध्यम बन चुके थे. हमारी सरकार ने इन्हें हिमाचल की प्रगति का आधार बनाया है. अब ये उपक्रम घाटे के बोझ से मुक्त होकर विकास और आत्मनिर्भरता के स्तंभ बन रहे हैं. ये उपक्रम हिमाचल के लोगों की संपदा हैं. इनसे होने वाली आय को हम प्रदेशवासियों की भलाई में लगाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

11:21 AM, 22 Aug 2025 (IST)

प्रदेश में किस ग्रेड के हैं कितने ठेकेदार?

डिप्टी सीएम ने सदन में कहा कि, प्रदेश में जल शक्ति विभाग में A श्रेणी के 215 ठेकेदार हैं. B श्रेणी के 293 ठेकेदार हैं. इसके अलावा C श्रेणी के 852 ठेकेदार हैं. मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में D श्रेणी के सबसे अधिक 10 हजार से अधिक ठेकेदार पंजीकृत हैं.

11:15 AM, 22 Aug 2025 (IST)

सदन में गूंजा जल शक्ति विभाग में ठेकेदारों का मुद्दा

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के पांचवें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. आज सबसे पहले जल शक्ति विभाग में ठेकेदारों का मुद्दा गूंजा. सूबे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि, प्रदेश में ठेकेदारों की बाढ़ है. जल शक्ति विभाग में 11,143 ठेकेदार पंजीकृत हैं. विभाग ने अभी तक 92,619 ठेके दिए हैं. जिसमें 74,336 काम पूरे हुए हैं. इसमें 4 हजार करोड़ की राशि जारी हो चुकी है.

10:58 AM, 22 Aug 2025 (IST)

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी पहुंचीं शिमला

हिमाचल में चल रहे विधानसभा सेशन के बीच आज (शुक्रवार, 22 अगस्त) प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने वाला है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल शिमला पहुंची हैं. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 'वोट चोर, कुर्सी छोड़' अभियान के तहत रैली आयोजित की जाएगी. इस रैली में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहने वाले हैं. इसके अलावा पार्टी के सभी विधायक, बोर्डों निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पीसीसी के सभी पूर्व सदस्यों, जिला एवं ब्लॉकों के सभी पूर्व पदाधिकारी मुख्य संगठनों के सभी पदाधिकारी भी इस रैली में भाग लेंगे. रजनी पाटिल प्रदेश में कांग्रेस मुखिया सहित संगठन को लेकर भी नेताओं के साथ चर्चा करने वाली हैं.

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल पहुंचीं शिमला (ETV Bharat)

10:10 AM, 22 Aug 2025 (IST)

भ्रष्टाचार और लूट का माध्यम बन चुके थे प्रदेश के उपक्रम: CM

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है. सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "पिछली भाजपा सरकार में प्रदेश के उपक्रम भ्रष्टाचार और लूट का माध्यम बन चुके थे. हमारी सरकार ने इन्हें हिमाचल की प्रगति का आधार बनाया है. अब ये उपक्रम घाटे के बोझ से मुक्त होकर विकास और आत्मनिर्भरता के स्तंभ बन रहे हैं. ये उपक्रम हिमाचल के लोगों की संपदा हैं. इनसे होने वाली आय को हम प्रदेशवासियों की भलाई में लगाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

