हिमाचल कांग्रेस प्रभारी पहुंचीं शिमला

हिमाचल में चल रहे विधानसभा सेशन के बीच आज (शुक्रवार, 22 अगस्त) प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने वाला है. हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल शिमला पहुंची हैं. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 'वोट चोर, कुर्सी छोड़' अभियान के तहत रैली आयोजित की जाएगी. इस रैली में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहने वाले हैं. इसके अलावा पार्टी के सभी विधायक, बोर्डों निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पीसीसी के सभी पूर्व सदस्यों, जिला एवं ब्लॉकों के सभी पूर्व पदाधिकारी मुख्य संगठनों के सभी पदाधिकारी भी इस रैली में भाग लेंगे. रजनी पाटिल प्रदेश में कांग्रेस मुखिया सहित संगठन को लेकर भी नेताओं के साथ चर्चा करने वाली हैं.