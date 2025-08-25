ETV Bharat / state

ISBT शिमला में पार्किंग फ्लोर में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों की होगी जांच, डिप्टी सीएम ने कही ये बात - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025 LIVE

हिमाचल मानसून सत्र 2025
हिमाचल मानसून सत्र 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 1:42 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 2:21 PM IST

आज हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का छठा दिन है. दो दिन के अवकाश के बाद दोपहर 2 बजे विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होगा, जिसमें विपक्षी दल के विधायक और सत्ता पक्ष के सदस्यों से सदन में जनता से जुड़े सवाल पूछेंगे. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से कुल 74 सवाल पूछे गए हैं. इसमें 60 प्रश्न तारांकित और 14 अतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं.

2:18 PM, 25 Aug 2025 (IST)

ISBT शिमला में पार्किंग फ्लोर को व्यवसायिक गतिविधि को लेकर सवाल

कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने ISBT शिमला में पार्किंग फ्लोर को व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर प्रश्न लगाया था. जिस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि ISBT शिमला में पार्किंग फ्लोर में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों की होगी जांच. डिप्टी सीएम ने कहा बिना टीसीपी के अनुमति के अस्पताल चलाया जा रहा है. प्रॉपर्टी टेक्स न देने पर नगर निगम भी नोटिस दे चुका है. सरकार के संज्ञान में ये मामला है.

