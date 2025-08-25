ISBT शिमला में पार्किंग फ्लोर को व्यवसायिक गतिविधि को लेकर सवाल

कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने ISBT शिमला में पार्किंग फ्लोर को व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर प्रश्न लगाया था. जिस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि ISBT शिमला में पार्किंग फ्लोर में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों की होगी जांच. डिप्टी सीएम ने कहा बिना टीसीपी के अनुमति के अस्पताल चलाया जा रहा है. प्रॉपर्टी टेक्स न देने पर नगर निगम भी नोटिस दे चुका है. सरकार के संज्ञान में ये मामला है.