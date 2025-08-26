ETV Bharat / state

विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच हुई नारेबाजी, विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बजे तक सदन को किया स्थगित - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025

Himachal Assembly Monsoon Session 2025
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र 2025 (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 12:12 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 1:30 PM IST

1 Min Read

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज सातवां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. जिसमें विपक्षी दल के विधायक और सत्ता पक्ष के सदस्यों से सदन में जनता से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं.

LIVE FEED

1:16 PM, 26 Aug 2025 (IST)

2 बजे तक के लिए सदन स्थगित

हिमाचल प्रदेश के मानसून सत्र के सातवें दिन सदन शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच पहले नोंकझोक शुरू हुई और देखते ही देखते ही नारेबाजी में तब्दील हो गई. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हो रहे हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया.

12:27 PM, 26 Aug 2025 (IST)

सदन में गूंजा नए उद्योगों का मुद्दा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही जारी है. सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से संबंधित प्रश्न न पूछने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के लिए कहा कि इन्होंने नहीं सवाल पूछने तो हमारे सदस्यों को तो प्रश्न पूछने हैं. आप हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकते हैं. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्व मंत्री से संबंधित विपक्ष के तारांकित प्रश्नों को अब अतारांकित प्रश्न में डालने की व्यवस्था की. इन प्रश्नों को अब लिखित माना जाएगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि हिमाचल में ढाई सालों में 2853 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लगे हैं. उद्योग मंत्री ने कहा कि पौने साल में प्रदेश में 20,655 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है. वहीं, प्रदेश में 115 यूनिट बंद हुए हैं. जिसमें 3350 लोग बेरोजगार हुए हैं. इसमें 55 यूनिट की जमीन ट्रांसफर कर नए इन्वेस्टर के माध्यम से शुरू की गई है. रीस्टार्ट यूनिट में 512 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है. जिसमें 3918 लोगों को रोजगार दिया गया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उद्योग को लेकर सदन में जानकारी रखी. मगर जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए.

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज सातवां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. जिसमें विपक्षी दल के विधायक और सत्ता पक्ष के सदस्यों से सदन में जनता से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं.

LIVE FEED

1:16 PM, 26 Aug 2025 (IST)

2 बजे तक के लिए सदन स्थगित

हिमाचल प्रदेश के मानसून सत्र के सातवें दिन सदन शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच पहले नोंकझोक शुरू हुई और देखते ही देखते ही नारेबाजी में तब्दील हो गई. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हो रहे हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया.

12:27 PM, 26 Aug 2025 (IST)

सदन में गूंजा नए उद्योगों का मुद्दा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही जारी है. सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से संबंधित प्रश्न न पूछने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के लिए कहा कि इन्होंने नहीं सवाल पूछने तो हमारे सदस्यों को तो प्रश्न पूछने हैं. आप हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकते हैं. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्व मंत्री से संबंधित विपक्ष के तारांकित प्रश्नों को अब अतारांकित प्रश्न में डालने की व्यवस्था की. इन प्रश्नों को अब लिखित माना जाएगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि हिमाचल में ढाई सालों में 2853 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लगे हैं. उद्योग मंत्री ने कहा कि पौने साल में प्रदेश में 20,655 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है. वहीं, प्रदेश में 115 यूनिट बंद हुए हैं. जिसमें 3350 लोग बेरोजगार हुए हैं. इसमें 55 यूनिट की जमीन ट्रांसफर कर नए इन्वेस्टर के माध्यम से शुरू की गई है. रीस्टार्ट यूनिट में 512 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है. जिसमें 3918 लोगों को रोजगार दिया गया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उद्योग को लेकर सदन में जानकारी रखी. मगर जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए.

Last Updated : August 26, 2025 at 1:30 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSIONHP VIDHAN SABHA MONSOON SESSIONHIMACHAL VIDHAN SABHA SESSION 2025हिमाचल विधानसभा मानसून सत्रHIMACHAL MONSOON SESSION 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

शिमला में स्ट्रीट डॉग्स को मिलेगी 'DIGITAL पहचान', गले में लटका होगा QR कोड और GPS ट्रैकर

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.