हिमाचल प्रदेश के मानसून सत्र के सातवें दिन सदन शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच पहले नोंकझोक शुरू हुई और देखते ही देखते ही नारेबाजी में तब्दील हो गई. सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हो रहे हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया.
विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच हुई नारेबाजी, विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बजे तक सदन को किया स्थगित - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 26, 2025 at 12:12 PM IST|
Updated : August 26, 2025 at 1:30 PM IST
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज सातवां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. जिसमें विपक्षी दल के विधायक और सत्ता पक्ष के सदस्यों से सदन में जनता से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं.
2 बजे तक के लिए सदन स्थगित
सदन में गूंजा नए उद्योगों का मुद्दा, विपक्ष ने किया वॉकआउट
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही जारी है. सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से संबंधित प्रश्न न पूछने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के लिए कहा कि इन्होंने नहीं सवाल पूछने तो हमारे सदस्यों को तो प्रश्न पूछने हैं. आप हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकते हैं. जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्व मंत्री से संबंधित विपक्ष के तारांकित प्रश्नों को अब अतारांकित प्रश्न में डालने की व्यवस्था की. इन प्रश्नों को अब लिखित माना जाएगा.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि हिमाचल में ढाई सालों में 2853 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लगे हैं. उद्योग मंत्री ने कहा कि पौने साल में प्रदेश में 20,655 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है. वहीं, प्रदेश में 115 यूनिट बंद हुए हैं. जिसमें 3350 लोग बेरोजगार हुए हैं. इसमें 55 यूनिट की जमीन ट्रांसफर कर नए इन्वेस्टर के माध्यम से शुरू की गई है. रीस्टार्ट यूनिट में 512 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है. जिसमें 3918 लोगों को रोजगार दिया गया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उद्योग को लेकर सदन में जानकारी रखी. मगर जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए.
