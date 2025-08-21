कर्मचारियों को कब मिलेगा DA? सीएम सुक्खू ने सदन में दिया जवाब

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कर्मचारियों को डीए देने को लेकर सवाल किया. जिसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. आने वाले समय में बजट में की गई घोषणाओं के मुताबिक सभी कर्मचारियों को डीए दिया जाएगा.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अनुपूरक सवाल के जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने आपकी सरकार के समय का भी 4 फीसदी और 3 फीसदी DA कर्मचारियों को दिया है. सीएम ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 10 हजार का एरियर भी नहीं दिया है. वित्तीय स्थिती ठीक होने पर कर्मचारियों की सभी देनदारियां चुकाई जाएगी. जिसके बाद सदन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. स्पीकर ने विपक्ष से सीट पर वापस बैठने की अपील की, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही. ठियोग के विधायक ने प्रश्न पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही उत्तर दिया. सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा भी सवाल पूछे गए. उनके प्रश्न को भी सदन में प्रश्नकाल में लिया गया है. हालांकि इस दौरान विपक्ष की नारेबाजी जारी रही.