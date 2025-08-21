ETV Bharat / state

बिजली बिल पर सदन में हंगामा, सीएम ने होम स्टे के लिए अग्निशमन NOC को लेकर कही ये बात - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025

Himachal Assembly Monsoon Session 2025
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र 2025 (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 11:44 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 1:06 PM IST

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है. सदन में चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. हिमाचल में विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा. सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया है और पक्ष-विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही जारी है.

12:39 PM, 21 Aug 2025 (IST)

बिजली बिल पर सदन में बवाल!

सदन में शून्य काल के दौरान RS बाली ने अधिक बिल आने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि बिजली का बिल तथ्य से परे है. इस मामले में जिन अधिकारियों की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

आर एस बाली के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि, "विभाग के स्तर पर बिल देने में गलती हुई है. RS बाली को 1.68 के स्थान पर गलती से 6.78 लाख का बिल जारी हुआ है. ओक ओवर में मेरा बिल भी 1.47 लाख की जगह 3.76 लाख रुपए का दिया गया है."

12:12 PM, 21 Aug 2025 (IST)

सदन में विपक्ष का हंगामा, सीएम ने होम स्टे के लिए अग्निशमन NOC को लेकर कही ये बात

हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान सदन में आज प्रश्नकाल हंगामे भरा रहा. विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल जारी है. नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सदस्य बेल में आ गए. यहां खड़े होकर विपक्ष ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए नारेबाजी की. इसके बाद विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए. थोड़ी देर के बाद ही विपक्ष के सदस्य वापस सदन में लौटे.

सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि हिमाचल में होम स्टे के लिए जरूरी अग्निशमन के NOC को लेकर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी. हेरिटेज और कई पुरानी बिल्डिंग में चल रहे स्टे के लिए NOC अनिवार्य करने को लेकर भी सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में एक साल में MO स्पेशलिस्टों की भर्ती होगी.

11:54 AM, 21 Aug 2025 (IST)

कर्मचारियों को कब मिलेगा DA? सीएम सुक्खू ने सदन में दिया जवाब

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने कर्मचारियों को डीए देने को लेकर सवाल किया. जिसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. आने वाले समय में बजट में की गई घोषणाओं के मुताबिक सभी कर्मचारियों को डीए दिया जाएगा.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अनुपूरक सवाल के जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने आपकी सरकार के समय का भी 4 फीसदी और 3 फीसदी DA कर्मचारियों को दिया है. सीएम ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 10 हजार का एरियर भी नहीं दिया है. वित्तीय स्थिती ठीक होने पर कर्मचारियों की सभी देनदारियां चुकाई जाएगी. जिसके बाद सदन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. स्पीकर ने विपक्ष से सीट पर वापस बैठने की अपील की, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही. ठियोग के विधायक ने प्रश्न पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही उत्तर दिया. सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा भी सवाल पूछे गए. उनके प्रश्न को भी सदन में प्रश्नकाल में लिया गया है. हालांकि इस दौरान विपक्ष की नारेबाजी जारी रही.

