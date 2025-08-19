Himachal Assembly Monsoon Session: ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदन में बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि, "हिमाचल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान का लाभ लेने वाले परिवार BPL सूची में शामिल होंगे. विधायक BPL सूची को लेकर दो दिनों में सुझाव दे सकते हैं."
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर पंचायतीराज मंत्री का बड़ा ऐलान, जानिए क्या कहा? - HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 19, 2025 at 10:42 AM IST|
Updated : August 19, 2025 at 1:13 PM IST
शिमला: 2 सितंबर तक चलने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार (18 अगस्त) से हो गई है. आज हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी. पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्वक चली. इस दौरान आपदा को लेकर सदन में चर्चा हुई. खनन के लिए लीज पर दी गई सरकारी भूमि का मामला भी गूंजा. मानसून सत्र के पहले दिन सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि, "विपक्ष सहयोग करने के बजाय केवल राजनीति में लगा हुआ है. यदि विपक्ष वास्तव में आपदा-प्रभावित परिवारों का हित चाहता है, तो उसे हमारे साथ मिलकर केंद्र सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि राज्य सरकार को वन भूमि में आवश्यक छूट दी जाए, ताकि आपदा-प्रभावित परिवारों का सुरक्षित पुनर्वास किया जा सके."
LIVE FEED
BPL सूची में शामिल होंगे ये परिवार
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं: हर्ष वर्धन चौहान
Himachal Assembly Monsoon Session: सदन में विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि, "विपक्ष ने एक घंटे में तीसरी बार वॉक आउट किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. वॉक आउट आपके डिसीजन के खिलाफ है. हम इसका खंडन करते हैं."
शून्यकाल में सदन में हंगामा
Himachal Assembly Monsoon Session: मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है. शून्य काल में केवल सिंह पठानिया सदन में बोल रहे हैं. सदन में फिर शोर शराबा शुरू हो गया है. केवल सिंह पठानिया शोर शराबे के बीच ही कांगड़ा में आए भूकंप को लेकर बोल रहे हैं. वहीं, भाजपा विधायक तीसरी बार सदन से बाहर निकले.
हंगामे के चलते पांच मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित
सदन में पहुंचते ही बीजेपी विधायकों ने सीट पर खड़े होकर नारबाजी शुरू कर दी. स्पीकर ने विपक्ष से सीट ग्रहण करने की अपील की. स्पीकर ने कहा कि शोर शराबी की बातों को रिकॉर्ड में न लिया जाए. स्वीकार ने हाउस को कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की. इसके बाद बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर नारेबाजी की.
विपक्ष ने किया वॉकआउट
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर नियमों के खिलाफ खड़े होने का कोई मौका नहीं चूकते हैं. जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और व्यवस्था को तार तार कर दिया. इप पर विपक्ष भड़क गया और भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए. इसके कुछ देर बाद फिर से बीजेपी विधायक सदन के अंदर पहुंचे.
हिमकेयर में हुआ घोटाला: सीएम
सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने राजनीतिक लोगों को लाभ देने के लिए हिमकेयर योजना शुरू की थी. हिमकेयर पैकेज में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है. इसके साथ ही प्रश्नकाल समाप्त हुआ.
हिमकेयर योजना बंद नहीं की गई: सीएम
सीएम बोले मंगलसूत्र की बात को रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाए. सीएम सुक्खू बोले हमने हिमकेयर योजना बंद नहीं की है. इसमें सुधार किया जा रहा है. पिछली सरकार ने हिमकेयर योजना पर खर्च कर दिए 1 हजार करोड़. पूर्व सरकार ने हिमकेयर योजना में भाई भतीजावाद किया.
'हिमकेयर कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा इलाज का पैसा'
हिमकेयर योजना को लेकर भाजपा विधायक विनोद कुमार ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हिमकेयर कार्ड धारकों को इलाज का पैसा नहीं मिल रहा है. मंगल सूत्र बेचकर इलाज करवाना पड़ रहा है. मामला सामने आने पर वापस मंगवाया मंगल सूत्र. फिर किया पैसे का इंतजाम. भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमकेयर के तहत 365 करोड़ की राशि लंबित है.
कई बीपीएल कार्ड धारकों के पास एक से अधिक बिजली मीटर
कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा भी जिसके पास 59 मीटर हैं. फिर भी बीपीएल में है. इस पर सीएम ने कहा कि बीपीएल में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके नाम पर 79, 75 और 70 बिजली मीटर हैं, जिन्हें सभी मीटरों पर सब्सिडी दी जा रही है.
'हिमाचल में बंद नहीं हुई 125 यूनिट फ्री बिजली'
Himachal Assembly Monsoon Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रश्नकाल शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "हिमाचल में स्वेच्छा से सरकार की अपील पर 15 हजार उपभोक्ताओं ने सब्सिडी छोड़ी है, जिसमें विधानसभा स्पीकर और विधायक शामिल हैं. हिमाचल में 125 यूनिट फ्री बिजली बंद नहीं हुई है. प्रदेश में बिजली सब्सिडी जारी रहेगी. सरकार बिजली मीटर का भी बिल नहीं ले रही है."
सुक्खू सरकार पर भड़के नेता प्रतिपक्ष
Himachal Assembly Monsoon Session: मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सूबे की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला. जयराम ठाकुर ने कहा कि, "प्राकृतिक आपदा में राज्य सरकार ने निम्न स्तर की राजनीति का परिचय दिया. प्रदेश भाजपा द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्रियों से संबंधित गाड़ियां भेजी गई लेकिन सरकार ने उनकी जांच की और उचित स्थान पर भेजने नहीं दिया. इतना ही नहीं राहत सामग्रियों को कांग्रेस नेताओं ने अपने घरों पर जमा करके रखा..."
