सुक्खू सरकार पर भड़के नेता प्रतिपक्ष

Himachal Assembly Monsoon Session: मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सूबे की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला. जयराम ठाकुर ने कहा कि, "प्राकृतिक आपदा में राज्य सरकार ने निम्न स्तर की राजनीति का परिचय दिया. प्रदेश भाजपा द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्रियों से संबंधित गाड़ियां भेजी गई लेकिन सरकार ने उनकी जांच की और उचित स्थान पर भेजने नहीं दिया. इतना ही नहीं राहत सामग्रियों को कांग्रेस नेताओं ने अपने घरों पर जमा करके रखा..."