यूपी में बाढ़-बारिश; उन्नाव में मकान ढहने से सफाईकर्मी की मौत, सहारनपुर में शाकम्भरी देवी मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी

फर्रुखाबाद जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में पानी घुसने लगा है. बांधों से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इससे ग्रामीण टेंशन में हैं. ग्रामीणों के मुताबिक फसलें जलमग्न हो चुकी हैं. पशुओं के चारे की समस्या बढ़ गई है. जिन गांवों में पानी भरा हुआ है वहां पर अभी पानी स्थिर हो गया है. जहां-जहां पानी कम हुआ है वहां पर अब विद्यालय खुलने लगे हैं. अभी भी कई गांव में लोग रात अंधेरे में काट रहे हैं. विभाग के मुताबिक, गुरुवार को गंगा में नरौरा बांध से 161454 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. गंगा का जलस्तर 136.75 मीटर पर है. यह खतरे के निशान के करीब है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 6:21 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 7:50 PM IST
यूपी में बारिश कम होने के बाद हालात तेजी से सुधरने लगे हैं. वहीं कई नदियां अभी भी उफान पर हैं. नदियों के किनारे रहने वाले लोग अभी परेशान हैं. वहीं गुरुवार की दोपहर उन्नाव में जमकर बारिश हुई. इसकी वजह से एक मकान गिर गया. मलबे में दबकर एक सफाई कर्मचारी जितेंद्र (40) की मौत हो गई. जितेंद्र शांति नगर मोहल्ले में परिवार के साथ रह रहा था. परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है. एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर परिवार से घटना के बारे में जानकारी ली. वहीं सहारनपुर में शाकम्भरी देवी मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया.
शाहजहांपुर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा
उत्तर प्रदेश के सिंचाई और जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गुरुवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने गर्रा नदी पर बने तटबंध का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को शहर को बाढ़ से बचाने को लेकर रणनीति बनाने के निर्देश दिए. मंत्रीव ने विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की. मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर की सिंचाई विभाग की सभी परियोजना सुरक्षित हैं. इन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. गंगा और यमुना में अभी भी बाढ़ चल रही है. इसका सबसे बड़ा खतरा बिजनौर जिले में बना हुआ है. आज भी डेढ़ लाख क्यूसेक पानी डैम से छोड़ा गया है. प्रशासन और सरकार लगातार बाढ़ से प्रभावित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं. विभाग से जुड़े अधिकारियों और जिला प्रशासन को हर वक्त मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं.
सहारनपुर के शाकम्भरी देवी मंदिर में बाढ़, कई वाहन डूबे, श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया पुल भी ध्वस्त
सहारनपुर में भी पहाड़ों पर हुई बारिश का असर दिखने लगा है. बुधवार की रात हुई बारिश के बाद शिवालिक की छोटी पहाड़ियों के बीच सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में भी पानी का पहुंच गया. दुकानदारों ने बताया कि मंदिर परिसर में तेज बहाव के साथ पानी आने से श्रदालुओं में खलबली मच गई. शाकम्भरी देवी की बरसाती नदी उफान पर आ गई. इससे कई वाहन पानी में डूब गए. श्रद्धालुओं ने भाग कर जान बचाई. इससे नवरात्र मेले की तैयारियां भी धवस्त हो गई. श्रदालुओं के लिए बनाया गया लोहे का पुल ध्वस्त हो गया.
सहारनपुर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर शिवालिक की छोटी पहाड़ियों के बीच सिद्दपीठ मां शाकम्भरी देवी का मंदिर है. यहां हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत देश के कोने-कोने से लाखों श्रदालु मां भगवती के दर्शन करने आते हैं. पहाड़ियों के बीच बरसाती नदी गुजरती है. यमुनानगर से आए श्रदालु रमेश कुमार ने बताया कि पानी का बहाव इतना तेज था कि मंदिर के पास खड़े श्रदालुओं के वाहन पानी में डूब गए.
एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि शाकम्भरी देवी में आई बाढ़ की सूचना मिलते ही थाना मिर्जापुर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने भूरा देव से आगे श्रदालुओं को रास्ते में ही रोक दिया. गनीमत रही कि किसी श्रदालु को जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ. मंदिर के महंत अशोक शर्मा ने बताया कि तीन दिन बाद नवरात्र के उपलक्ष्य में लगने वाले मेले की तैयारियां चल रहीं थीं.य बाढ़ में श्रद्धालुओं के लिए की गई बैरीकेडिंग और अस्थाई लोहे का पुल धराशायी हो गया. इससे जिला पंचायत विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हुआय
उन्नाव में जोरदार बारिश, घर में सो रहा था सफाईकर्मी, गिर गया मकान
उन्नाव में जोरदार बारिश में एक जर्जर मकान भर-भराकर गिर गया. इससे मलबे में दबकर नगर पालिका के सफाई कर्मी की मौत हो गई. घटना के दौरान सफाईकर्मी घर के अंदर सो रहा था. हादसे के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली. घटना शहर के शांति नगर मोहल्ले की है. नगर पालिका ने सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन से परिवार की परवरिश के लिए आर्थिक सहयोग देने की मांग की है.
मूल रूप से बलरामपुर के सरैनी इलाके के रहने वाले जितेंद्र उन्नाव नगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे. वह संविदा पर तैनात थे. वह पिछले 15 साल से शांति नगर में एक पुराने मकान में परिवार के साथ किराए पर रह रहे थे. उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और 3 बेटियां हैं. रिश्तेदार मुकेश ने बताया कि गुरुवार की दोपहर तेज बारिश हो रही थी. उस दौरान जितेंद्र घर के अंदर सो रहे थे. जबकि परिवार के लोग घर के बाहर थे.
इस बीच बारिश के कारण मकान भर-भराकर गिर गया. मलबे में दबकर जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां कुछ देर के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई. घटना के बाद से परिजनों में चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी पर एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने परिजनों से हादसे की जानकारी ली.
मकान मालिक गौतम ने बताया कि मकान पुराना और जर्जर था. दीवारें बारिश का दबाव नहीं झेल पाईं. इसकी वजह से हादसा हो गया. वहीं मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जितेंद्र मेहनती और मिलनसार था. घटना से परिवार बेसहारा हो गया है. नगर पालिक के साथी कर्मचारियों ने बच्चों की परवरिश के लिए आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है.
रिश्तेदार मुकेश ने बताया कि हम दोपहर को 2 बजे ड्यूटी से लौट रहे थे. इस बीच हमारे पास सुपरवाइजर का फोन आया कि जितेंद्र के ऊपर छत गिर गई है. जिला अस्पताल चले आओ. जितेंद्र मूल रूप से बलरामपुर के रहने वाले थे. जितेंद्र के 3 बच्चे हैं. सरकार की कोई योजना हो तो बच्चों की परवरिश के लिए मदद दिलाई जाए.