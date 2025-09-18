यूपी में बाढ़-बारिश; उन्नाव में मकान ढहने से सफाईकर्मी की मौत, सहारनपुर में शाकम्भरी देवी मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी

उन्नाव में जोरदार बारिश, घर में सो रहा था सफाईकर्मी, गिर गया मकान

उन्नाव में जोरदार बारिश में एक जर्जर मकान भर-भराकर गिर गया. इससे मलबे में दबकर नगर पालिका के सफाई कर्मी की मौत हो गई. घटना के दौरान सफाईकर्मी घर के अंदर सो रहा था. हादसे के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली. घटना शहर के शांति नगर मोहल्ले की है. नगर पालिका ने सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन से परिवार की परवरिश के लिए आर्थिक सहयोग देने की मांग की है.

मूल रूप से बलरामपुर के सरैनी इलाके के रहने वाले जितेंद्र उन्नाव नगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे. वह संविदा पर तैनात थे. वह पिछले 15 साल से शांति नगर में एक पुराने मकान में परिवार के साथ किराए पर रह रहे थे. उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और 3 बेटियां हैं. रिश्तेदार मुकेश ने बताया कि गुरुवार की दोपहर तेज बारिश हो रही थी. उस दौरान जितेंद्र घर के अंदर सो रहे थे. जबकि परिवार के लोग घर के बाहर थे.

इस बीच बारिश के कारण मकान भर-भराकर गिर गया. मलबे में दबकर जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां कुछ देर के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई. घटना के बाद से परिजनों में चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी पर एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने परिजनों से हादसे की जानकारी ली.

मकान मालिक गौतम ने बताया कि मकान पुराना और जर्जर था. दीवारें बारिश का दबाव नहीं झेल पाईं. इसकी वजह से हादसा हो गया. वहीं मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जितेंद्र मेहनती और मिलनसार था. घटना से परिवार बेसहारा हो गया है. नगर पालिक के साथी कर्मचारियों ने बच्चों की परवरिश के लिए आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है.

रिश्तेदार मुकेश ने बताया कि हम दोपहर को 2 बजे ड्यूटी से लौट रहे थे. इस बीच हमारे पास सुपरवाइजर का फोन आया कि जितेंद्र के ऊपर छत गिर गई है. जिला अस्पताल चले आओ. जितेंद्र मूल रूप से बलरामपुर के रहने वाले थे. जितेंद्र के 3 बच्चे हैं. सरकार की कोई योजना हो तो बच्चों की परवरिश के लिए मदद दिलाई जाए.