हिमाचल में इन जिलों में भारी बारिश के बाद स्कूल बंद, ऐसा रहेगा मौसम का हाल - HIMACHAL HEAVY RAIN

हिमाचल में बारिश का दौर जारी
हिमाचल में बारिश का दौर जारी (social media)
Published : August 25, 2025 at 8:34 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:48 AM IST

हिमाचल में लगातार बारिश का दौर जारी है. कई घंटों से लगातार बारिश होने के कारण नदी, नाले उफान पर हैं. कई जगह सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं. कई जिलों में बारिश के चलते आज स्कूलों को बंद करना पड़ा है. रविवार को दिनभर जोरदार बारिश हुई. इससे कई क्षेत्रों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. वहीं, कई जगह सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है. 25-26 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई सड़कें बंद हैं.

LIVE FEED

8:45 AM, 25 Aug 2025 (IST)

400 से अधिक सड़कें बंद

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार शाम तक प्रदेश में दो राष्ट्रीय राजमार्ग और 482 सड़कों पर आवाजाही ठप पड़ी हुई है. सबसे अधिक सड़कें मंडी में 245, कुल्लू में 101, चंबा में 82, कांगड़ा जिले में 21, ऊना में 13, सिरमौर में 9, शिमला में छह सड़कें बंद हैं. कुल्लू जिले का आनी-कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 305 और चंबा-पठानकोट एनएच 154ए बंद है.

8:35 AM, 25 Aug 2025 (IST)

नदी नालों के किनारे न जाने की अपील

भूस्खलन के चलते ओट बंजार सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है. लग घाटी की पांच पंचायत को जोड़ने वाला सड़क मार्ग भी अभी तक बहाल नहीं हो पाया है. ऐसे में सोमवार को भी खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को एक दिन के लिए बंद किया है. डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने बताया कि सभी उपमंडल से एसडीएम से मिली रिपोर्ट के अनुसार भारी बारिश के चलते यहां पर सड़के बंद पड़ी हुई हैं और नदी नाले भी उफान पर हैं. ऐसे में लोग नदी नालों के किनारो का रुख बिल्कुल भी ना करें.

8:32 AM, 25 Aug 2025 (IST)

कुल्लू में कई जगहों पर भू स्खलन का खतरा

जिला कुल्लू में भारी बारिश के चलते विभिन्न इलाकों में सड़के बंद पड़ी हुई हैं और जगह-जगह भूस्खलन का भी खतरा बना हुआ है. बीती शाम के समय भुंतर मणिकर्ण सड़क मार्ग में भूस्खलन के चलते एक बड़ी चट्टान बस पर आ गिरी, जिस कारण बस में सवार एक व्यक्ति को चोट आई हैं, जिसका अब ढालपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. इसके अलावा बंजार में भी पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते एक कार बुरी तरह से एक क्षतिग्रस्त हुई है.

8:32 AM, 25 Aug 2025 (IST)

इन जिलों में बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान

भारी बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आज कई जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. इसमें बिलासपुर, कुल्लू, मंडी के सरकाघाट, पद्धर, बालीचौकी, करसोग, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर में सभी शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे. ऊना जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना के अध्यक्ष जतिन लाल ने सोमवार, 25 अगस्त को जिला ऊना के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. उपायुक्त ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग शिमला ने ऊना जिले में 25 अगस्त को भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. वहीं, पहले से ही 24 अगस्त को हुई लगातार बारिश से जिले के कई हिस्सों में जलभराव, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी हुई है. कई लिंक सड़कें प्रभावित होने के चलते विद्यार्थियों की आवाजाही को लेकर सुरक्षा संकट उत्पन्न हो गया है.

8:21 AM, 25 Aug 2025 (IST)

आज कई जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक 30 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी में आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

