इन जिलों में बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान

भारी बारिश के बीच बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आज कई जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. इसमें बिलासपुर, कुल्लू, मंडी के सरकाघाट, पद्धर, बालीचौकी, करसोग, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर में सभी शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे. ऊना जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना के अध्यक्ष जतिन लाल ने सोमवार, 25 अगस्त को जिला ऊना के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. उपायुक्त ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग शिमला ने ऊना जिले में 25 अगस्त को भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. वहीं, पहले से ही 24 अगस्त को हुई लगातार बारिश से जिले के कई हिस्सों में जलभराव, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी हुई है. कई लिंक सड़कें प्रभावित होने के चलते विद्यार्थियों की आवाजाही को लेकर सुरक्षा संकट उत्पन्न हो गया है.