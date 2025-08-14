ETV Bharat / state

दिल्ली में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कें बनीं दरिया, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

कई इलाकों में जलभराव
कई इलाकों में जलभराव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2025 at 10:12 AM IST

दिल्ली-NCR में गुरुवार सुबह से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. आरकेपुरम, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में तड़के से ही तेज बौछारें देखने को मिलीं, जिससे मौसम बेहद सुहावना हो गया है. लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को आज राहत की सांस मिली है. बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थति पैदा हो गई. जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

10:10 AM, 14 Aug 2025 (IST)

दिल्ली में कई लोगों में भारी बारिश. मौसम विभाग ने जारी किए आंकड़े

सुबह से जारी बारिश से दिल्ली एनसीआर बेहाल हो गए. मौसम विभाग ने आंकड़े जारी करते हुए बताता कि सफरगंद , पालम , लोधी रोध और आयानगर में कितनी बारिश हुई है.

10:07 AM, 14 Aug 2025 (IST)

जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा

दिल्ली NCR में भारी बारिश के बीच पूर्वी दिल्ली जिले के पटपड़गंज में जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

