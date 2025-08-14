सुबह से जारी बारिश से दिल्ली एनसीआर बेहाल हो गए. मौसम विभाग ने आंकड़े जारी करते हुए बताता कि सफरगंद , पालम , लोधी रोध और आयानगर में कितनी बारिश हुई है.
दिल्ली में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कें बनीं दरिया, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट - ATERLOGING ISSUE IN DELHI
Published : August 14, 2025 at 10:12 AM IST
दिल्ली में कई लोगों में भारी बारिश. मौसम विभाग ने जारी किए आंकड़े
जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा
दिल्ली NCR में भारी बारिश के बीच पूर्वी दिल्ली जिले के पटपड़गंज में जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
