रक्षाबंधन के दिन सुबह से हो रही बारिश कारण दिल्ली के कई इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. दिल्ली पुलिस ने त्योहार के दिन वाहन चालकों को जलभराव मार्ग और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों और मेट्रो से सफर करने की सलाह दी है. दिल्ली पुलिस जगह -जगह जाम न लगे और वाहन चालकों को परेशानी न हो इसके लिए सक्रिय है.
दिल्ली में लगातार बारिश सड़कों पर जलभराव, कई जगहों पर लगा लंबा जाम
Published : August 9, 2025 at 11:21 AM IST|
Updated : August 9, 2025 at 11:45 AM IST
दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, घर से निकले से पहले पढ़ ले ये जरूरी सूचना
दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, घर से निकले से पहले पढ़ ले ये जरूरी सूचना
