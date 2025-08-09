Essay Contest 2025

दिल्ली में लगातार बारिश सड़कों पर जलभराव, कई जगहों पर लगा लंबा जाम, सरकारी तैयारियों की खुल गई पोल ! - JAM AND WATER LODGING IN DELHI

बारिश से कई इलाकों में जलभराव
बारिश से कई इलाकों में जलभराव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2025 at 11:21 AM IST

Updated : August 9, 2025 at 11:45 AM IST

राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह से तेज बारिश हो रही है. इस बारिश ने गर्मी से राहत दी लेकिन सड़कों पर भयंकर जाम लग गया. कई जगहों पर लोग बारिश के बाद ट्रैफिक जाम में फंसे रहे. साउथ दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी. लोग कई घंटे जाम में फंसे रहे.

11:14 AM, 9 Aug 2025 (IST)

दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, घर से निकले से पहले पढ़ ले ये जरूरी सूचना

रक्षाबंधन के दिन सुबह से हो रही बारिश कारण दिल्ली के कई इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. दिल्ली पुलिस ने त्योहार के दिन वाहन चालकों को जलभराव मार्ग और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों और मेट्रो से सफर करने की सलाह दी है. दिल्ली पुलिस जगह -जगह जाम न लगे और वाहन चालकों को परेशानी न हो इसके लिए सक्रिय है.

11:14 AM, 9 Aug 2025 (IST)

दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, घर से निकले से पहले पढ़ ले ये जरूरी सूचना

