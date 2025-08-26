ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक 2025 को पेश किया जाएगा. आज दो विधेयकों पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद विधेयक भी पारित भी किए जा सकते हैं.
- हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
- हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025
इसके बाद झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव पर होगी चर्चा, जिस पर आज सदन में हंगामा होने की पूरी उम्मीद है. क्योंकि इसी प्रस्ताव को लेकर पहले दिन विधानसभा छह बार स्थगित हुई थी. करीब साढ़े चार घंटे सदन की कार्यवाही नहीं हो पाई थी.