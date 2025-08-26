पहले दिन का हंगामेदार सत्र

पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में सत्र 27 अगस्त तक चलाने का निर्णय लिया गया. कांग्रेस के 37 विधायक लगातार चौथी बार बिना नेता विपक्ष के सदन पहुंचे, जिस पर मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस निर्णय लेने में असमर्थ है. प्रश्नकाल की शुरुआत में जैसे ही मनीषा की मौत का मुद्दा उठा, कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया. स्पीकर ने शांति की अपील की, वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए. इसके बावजूद कार्यवाही छह बार स्थगित करनी पड़ी.