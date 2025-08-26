ETV Bharat / state

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन आज: प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही, कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर होगी चर्चा - MONSOON SESSION DAY 3 LIVE UPDATE

Monsoon Session Day 3 Live Update
Monsoon Session Day 3 Live Update (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2025 at 7:37 AM IST

Updated : August 26, 2025 at 9:02 AM IST

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी. विधायक हॉस्टल से सीएम नायब सैनी मंत्रियों और विधायकों के साथ साइकिल पर विधानसभा पहुंचेंगे. स्पीकर हरविंद्र कल्याण की अपील पर नशे के खिलाफ संदेश देने के लिए सभी विधायकों को साइकिल से आने को कहा गया था. आज सदन में कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होगी. भिवानी शिक्षिका मनीषा की मौत और प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की थी. इससे पहले 22 अगस्त को इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भारी हंगामा किया था. जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित करनी पड़ी थी.

9:01 AM, 26 Aug 2025 (IST)

दो विधेयक हो सकते हैं पारित

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक 2025 को पेश किया जाएगा. आज दो विधेयकों पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद विधेयक भी पारित भी किए जा सकते हैं.

  • हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
  • हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025

इसके बाद झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव पर होगी चर्चा, जिस पर आज सदन में हंगामा होने की पूरी उम्मीद है. क्योंकि इसी प्रस्ताव को लेकर पहले दिन विधानसभा छह बार स्थगित हुई थी. करीब साढ़े चार घंटे सदन की कार्यवाही नहीं हो पाई थी.

8:59 AM, 26 Aug 2025 (IST)

प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही

प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी. इसके बाद शून्य काल शुरू होगा. इसके बाद इनेलो विधायक आदित्य चौटाला की ओर से लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और यमुनानगर आदि जिलों में धान की फसल पर बीमारियों के के प्रकोप के मुद्दे पर चर्चा होगी.

7:19 AM, 26 Aug 2025 (IST)

दूसरे दिन CET को लेकर उठा विवाद

24 अगस्त को हुए दूसरे दिन की कार्यवाही में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा. विधायक शीशपाल केहरवाला ने परीक्षा की प्रक्रिया और पेपर के स्तर पर सवाल उठाए. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब में कहा कि यूट्यूब पर जो वीडियो देखे, उनमें कोई गंभीर गड़बड़ी नहीं दिखी. उन्होंने यह भी बताया कि दो दिन में करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा.

7:19 AM, 26 Aug 2025 (IST)

सदन में लिए गए अहम फैसले

  • पूर्व विधायकों को राहत: विधानसभा में वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिसके तहत पूर्व विधायकों को ₹10,000 मेडिकल अलाउंस मिलेगा.
  • दंगों के पीड़ित परिवारों को नौकरी: CM सैनी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के 121 परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने का ऐलान किया.
  • सैनी-हुड्डा आमने-सामने: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और CM सैनी के बीच तीखी बहस देखने को मिली. हुड्डा ने पोर्टल-आधारित योजनाओं पर सवाल उठाते हुए तीखे तंज कसे.

7:18 AM, 26 Aug 2025 (IST)

पहले दिन का हंगामेदार सत्र

पहले दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में सत्र 27 अगस्त तक चलाने का निर्णय लिया गया. कांग्रेस के 37 विधायक लगातार चौथी बार बिना नेता विपक्ष के सदन पहुंचे, जिस पर मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस निर्णय लेने में असमर्थ है. प्रश्नकाल की शुरुआत में जैसे ही मनीषा की मौत का मुद्दा उठा, कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया. स्पीकर ने शांति की अपील की, वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए. इसके बावजूद कार्यवाही छह बार स्थगित करनी पड़ी.

