ETV Bharat / state

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र: आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित, कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव पर किया हंगामा - MONSOON SESSION DAY 1 LIVE UPDATES

Monsoon Session Day 1 Live Updates
Monsoon Session Day 1 Live Updates (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 22, 2025 at 1:39 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 2:21 PM IST

1 Min Read

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत शुक्रवार दोपहर 2 बजे से हुई. शुरुआत में सीएम नायब सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा. इसके बाद सदन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. पहले ही दिन सदन में गर्मा-गर्मी देखने को मिल सकती है. विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, फिरौती, हत्या और नेताओं को धमकाने जैसे मामलों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है. कांग्रेस ने तो बाकायदा विधानसभा सचिवालय में काम रोको प्रस्ताव भी दाखिल कर दिया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विपक्षी विधायकों के सवालों पर पहले ही मंत्रियों के साथ चर्चा कर जवाब देने की रणनीति बना ली है.

LIVE FEED

2:43 PM, 22 Aug 2025 (IST)

आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित

आधे घंटे के लिए हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव पर हंगामा किया. जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया.

2:37 PM, 22 Aug 2025 (IST)

कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव पर किया हंगामा

प्रश्नकाल की शुरुआत में सदन में कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव पर हंगामा किया.

2:31 PM, 22 Aug 2025 (IST)

भूपेंद्र हुड्डा के बाद आदित्य चौटाला ने पढ़ा शोक प्रस्ताव

भूपेंद्र हुड्डा के बाद इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा और शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

2:17 PM, 22 Aug 2025 (IST)

भूपेंद्र हुड्डा ने उठाया पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान ना मिलने का मुद्दा

भूपेंद्र हुड्डा ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान ना मिलने का मुद्दा उठाया. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान देना चाहिए था. इसके अलावा उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को भी भूपेंद्र हुड्डा ने श्रद्धांजलि दी.

2:01 PM, 22 Aug 2025 (IST)

हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू

हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा. पहले दिन सदन में विधायी कार्य होंगे. एक घंटे का प्रश्नकाल होगा. 2 विधेयक पेश होंगे. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, सदस्यों के पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक पहले दिन सदन में रखे जाएंगे.

1:58 PM, 22 Aug 2025 (IST)

हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र से पहले चंडीगढ़ प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम विधायक मौजूद रहे. बैठक में विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई.

1:51 PM, 22 Aug 2025 (IST)

27 अगस्त तक चलेगा विधानसभा मानसून सत्र

विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई. इसमें फैसला किया गया कि विधानसभा मानसून सत्र 27 अगस्त तक चलेगा. बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है.

1:21 PM, 22 Aug 2025 (IST)

कांग्रेस का काम रोको प्रस्ताव और वॉकआउट की चेतावनी

कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव रखा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पर जोरदार बहस और हंगामा हो सकता है. अगर स्पीकर हरविन्द्र कल्याण आज ही इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए मंजूरी नहीं देते, तो कांग्रेस पहले ही दिन सदन से वॉकआउट कर सकती है. ऐसे में पहले दिन से ही सत्र में टकराव की स्थिति बन गई है.

1:20 PM, 22 Aug 2025 (IST)

बिना नेता प्रतिपक्ष के पांचवीं बार उतरेगी कांग्रेस

ये लगातार पांचवां मौका है. जब कांग्रेस विधानसभा में बिना आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष के उतरेगी. पिछले दस महीनों में ये चौथा सत्र है, जब कांग्रेस ने अपने विधायक दल के नेता का ऐलान नहीं किया है. जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उम्मीद थी कि मानसून सत्र से पहले नेता का नाम घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बजट सत्र के दौरान कहा था कि सरकार हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष मानती है. संवैधानिक बैठकों में भी कांग्रेस की ओर से हुड्डा ही शामिल होते हैं.

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत शुक्रवार दोपहर 2 बजे से हुई. शुरुआत में सीएम नायब सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा. इसके बाद सदन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. पहले ही दिन सदन में गर्मा-गर्मी देखने को मिल सकती है. विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, फिरौती, हत्या और नेताओं को धमकाने जैसे मामलों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है. कांग्रेस ने तो बाकायदा विधानसभा सचिवालय में काम रोको प्रस्ताव भी दाखिल कर दिया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विपक्षी विधायकों के सवालों पर पहले ही मंत्रियों के साथ चर्चा कर जवाब देने की रणनीति बना ली है.

LIVE FEED

2:43 PM, 22 Aug 2025 (IST)

आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित

आधे घंटे के लिए हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव पर हंगामा किया. जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया.

2:37 PM, 22 Aug 2025 (IST)

कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव पर किया हंगामा

प्रश्नकाल की शुरुआत में सदन में कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव पर हंगामा किया.

2:31 PM, 22 Aug 2025 (IST)

भूपेंद्र हुड्डा के बाद आदित्य चौटाला ने पढ़ा शोक प्रस्ताव

भूपेंद्र हुड्डा के बाद इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा और शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

2:17 PM, 22 Aug 2025 (IST)

भूपेंद्र हुड्डा ने उठाया पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान ना मिलने का मुद्दा

भूपेंद्र हुड्डा ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान ना मिलने का मुद्दा उठाया. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान देना चाहिए था. इसके अलावा उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को भी भूपेंद्र हुड्डा ने श्रद्धांजलि दी.

2:01 PM, 22 Aug 2025 (IST)

हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू

हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा. पहले दिन सदन में विधायी कार्य होंगे. एक घंटे का प्रश्नकाल होगा. 2 विधेयक पेश होंगे. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, सदस्यों के पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक पहले दिन सदन में रखे जाएंगे.

1:58 PM, 22 Aug 2025 (IST)

हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र से पहले चंडीगढ़ प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम विधायक मौजूद रहे. बैठक में विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई.

1:51 PM, 22 Aug 2025 (IST)

27 अगस्त तक चलेगा विधानसभा मानसून सत्र

विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई. इसमें फैसला किया गया कि विधानसभा मानसून सत्र 27 अगस्त तक चलेगा. बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है.

1:21 PM, 22 Aug 2025 (IST)

कांग्रेस का काम रोको प्रस्ताव और वॉकआउट की चेतावनी

कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव रखा है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पर जोरदार बहस और हंगामा हो सकता है. अगर स्पीकर हरविन्द्र कल्याण आज ही इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए मंजूरी नहीं देते, तो कांग्रेस पहले ही दिन सदन से वॉकआउट कर सकती है. ऐसे में पहले दिन से ही सत्र में टकराव की स्थिति बन गई है.

1:20 PM, 22 Aug 2025 (IST)

बिना नेता प्रतिपक्ष के पांचवीं बार उतरेगी कांग्रेस

ये लगातार पांचवां मौका है. जब कांग्रेस विधानसभा में बिना आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष के उतरेगी. पिछले दस महीनों में ये चौथा सत्र है, जब कांग्रेस ने अपने विधायक दल के नेता का ऐलान नहीं किया है. जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उम्मीद थी कि मानसून सत्र से पहले नेता का नाम घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बजट सत्र के दौरान कहा था कि सरकार हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष मानती है. संवैधानिक बैठकों में भी कांग्रेस की ओर से हुड्डा ही शामिल होते हैं.

Last Updated : August 22, 2025 at 2:21 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA MONSOON SESSION 2025VIDHAN SABHA NEWS IN HINDICM NAYAB SAINIBHUPINDER SINGH HOODAMONSOON SESSION DAY 1 LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.