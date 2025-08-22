बिना नेता प्रतिपक्ष के पांचवीं बार उतरेगी कांग्रेस

ये लगातार पांचवां मौका है. जब कांग्रेस विधानसभा में बिना आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष के उतरेगी. पिछले दस महीनों में ये चौथा सत्र है, जब कांग्रेस ने अपने विधायक दल के नेता का ऐलान नहीं किया है. जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उम्मीद थी कि मानसून सत्र से पहले नेता का नाम घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते रहे हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बजट सत्र के दौरान कहा था कि सरकार हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष मानती है. संवैधानिक बैठकों में भी कांग्रेस की ओर से हुड्डा ही शामिल होते हैं.