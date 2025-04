ETV Bharat / state

Haryana Live: आज पीएम मोदी का हरियाणा दौरा, पूरे प्रदेश में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, प्रदेश को प्रधानमंत्री आज देंगे बड़ी सौगातें, हरियाणा में मौसम साफ - HARYANA LIVE NEWS UPDATE

हरियाणा की ताजा खबरें ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 14, 2025 at 7:33 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 8:29 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED हरियाणा में मौसम साफ, एक बार फिर तापमान बढ़ने से बढ़ी गर्मी चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले दिनों हुई आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम साफ हो गया है. पिछले दो दिनों से प्रदेश का मौसम साफ है. एक बार फिर प्रदेश में तापमान बढ़ने से गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. हरियाणा में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी हरियाणा में आज पीएम मोदी आ रहे हैं. पीएम के दौरे को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. आज पीएम मोदी प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे.पीएम अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे. 14.4 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी बाईपास परियोजना (भारतमाला परियोजना) का उद्घाटन करेंगे. हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे. भिवानी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे. यमुनानगर में 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे.

