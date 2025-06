ETV Bharat / state

Published : June 25, 2025 at 10:10 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 11:23 AM IST

LIVE FEED हरियाणा में आज भारी बारिश की चेतावनी, 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी चंडीगढ़: हरियाणा में आज भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने बुधवार को ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही तीन जिलों में अधिक वर्षा की संभावना जताई है. वहीं, 11 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही गुरुवार 26 जून को भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. हरियाणा के पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में यलो अलर्ट जारी किया गया है. सिरसा में सीएम फ्लाइंग टीम की रेड, फ्रैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज सिरसा: सिरसा जिले के गांव खैरेकां स्थित लिबान फर्टिलाइजर फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है. फैक्ट्री मालिक के खिलाफ क़ृषि विभाग और cm फ्लाइंग टीम ने एफआईआर दर्ज करवाई है. अब मामले की तफ्तीश पुलिस करेगी.तफ्तीश के दौरान आरोपी के खिलाफ सबूत पाए गए तो पुलिस आगामी कार्रवाई भी करेगी. क़ृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री मालिक का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, जिसके लिए सिरसा क़ृषि विभाग ने निदेशालय को पत्र लिख दिया है.छापेमारी सीएम फ्लाईंग इन्चार्ज सुनैना के नेतृत्व में की गई जिसमें राजेश कुमार भी शामिल थे. इसके साथ क़ृषि विभाग के उप निदेशक सुखदेव सिंह भी मौजूद थे. जींद में मामूली विवाद के कारण दो पक्षों में चाकूबाजी, एक की मौत, एक की हालत गंभीर जींद: जिले के गांव भिड़ताना में बीती रात रंजिश के चलते तेजधार हथियार तथा डंडों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने आपसी रंजिश के कारण वारदात को अंजाम दिया. जींद में निजी बैंक कर्मी का अपहरण, 4 आरोपी गिरफ्तार जींद:जिले के नरवाना-टोहाना मार्ग पर गांव धरौदी और लोन के बीच बीती रात कार सवार व्यक्ति का कुछ लोगों ने असलहा के बल पर अपहरण कर लिया. सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी कर चार आरोपितों को गिरफ्तार कर अपहृत व्यक्ति को छुड़ा लिया. मंगलवार को गढ़ी थाना पुलिस ने पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट करने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है. कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद की बैठक संपन्न कुरुक्षेत्र: थानेसर नगर परिषद की बैठक आनन फानन में सम्पन्न हुई. बहुचर्चित बैठक जो महज 10 मिनट में ही निपटा दी गई . दरअसल 23 मई को हुई बैठक में कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा और पार्षद पति के बीच हाथापाई हुई थी. उसके बाद 28 मई को दोबारा बैठक निश्चित हुई थी. हालांकि ऐन वक्त पर बैठक को रद्द कर दिया गया था. थानेसर विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बैठक से दूरी बनाई. कांग्रेस के थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब तक नियमों की अवहेलना होगी, तब तक वह बैठक में नहीं जाएंगे. बीडीपीओ ने किया देवरड़ गांव के तालाब का दौरा, रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जींद: जुलाना खंड के अंतर्गत आने वाले गांव देवरड़ में के तालाब की खुदाई के दौरान मिले कंकाल के मामले की जांच के लिए मंगलवार को जुलाना के बीडीपीओ प्रतीक जांगड़ा मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने बताया कि तालाब की जगह थोड़े क्षेत्र में तालाब था. बाकी जगह पर थेह होती थी. समय के साथ तालाब की मिट्टी कटती गई औैर तालाब का क्षेत्र बढ़ गया.तालाब के साथ थेह में ग्रामीण मृत पशुओं को दबा देते थे. आजादी के समय तालाब की जगह कब्रिस्तान होता था. जहां पर मुर्दा लोगों को दफनाया जाता था. देवरड़ में मनरेगा के तहत गांव के तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा था.मजदूरों को खुदाई के दौरान अचानक कुछ मटके दिखाई दिए. जब उन्हें और गहराई में खोदा गया तो वहां मानव कंकाल भी बरामद हुए. तालाब में लगभग 10 कंकाल अब तक मिल चुके हैं. कंकाल मिलने पर प्रशासन ने खुदाई का काम बंद करवा दिया था. हरियाणा के स्कूलों बसों में आवश्यक मानक पूरे नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई पंचकूला: हरियाणा की स्कूलों बसों में अब आवश्यक मानक पूरे नहीं मिलने पर बस चालकों के चालान करने समेत बसों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो सकती है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं. दरअसल, आयोग के सदस्य अनिल लाठर व श्याम शुक्ला की अध्यक्षता में पंचकूला में आरटीओ, जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक के साथ बैठक में संबधित अधिकारियों को पॉलिसी के अनुसार नॉर्मस पूरे करवाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. जींद के तीन सगे भाई-बहनों ने जीते पांच गोल्ड मेडल जींद: फरीदाबाद में आयोजित 24वीं ऑल हरियाणा स्टेट किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 में भौंगरा गांव के तीन सगे भाई-बहनों ने पांच गोल्ड मेडल जीतकर उचाना क्षेत्र और अपने मां-पिता का नाम रोशन किया है. इस कामयाबी के पीछे इनके दादा समाज सेवी ओमप्रकाश भौंगरा, पिता सुरेंद्र कौशिक एवं मां रितु कौशिक का अहम योगदान रहा है. सगी बहन रिद्धिमा कौशिक, विधिका कौशिक ने प्रतियोगिता में दो-दो गोल्ड मेडल जीते. वहीं इनके छोटे चार वर्षीय भाई निलांश देव भौंगरा ने गोल्ड मेडल जीत कर यह साबित कर दिया है कि बच्चे भी किसी से कम नहीं. तीनों को खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. भिवानी में 21 आरोपियों की गिरफ्तारी, कई आपराधिक मामलों में थे संलिप्त भिवानी: भिवानी के पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह के निर्देशों पर भिवानी पुलिस ने विभिन्न अपराधिक मामलों में संलिप्त 21 आरोपियों को धर दबोचने में सफलता हासिल की. ऑपरेशन आक्रमण के तहत चले विशेष अभियान में भिवानी पुलिस की सभी अपराध जांच शाखा एवं थाना और चौकी स्तर पर कुल 53 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 244 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए अलग-अलग मामलों में निम्नलिखित उपलब्धि हासिल की. करनाल की सरकारी गोदाम में डीएफएससी की छापेमारी, गेहूं के कट्टों में कम वजन की मिल रही थी शिकायतें करनाल: करनाल में पिछले कुछ समय से सरकारी गोदाम में खराब और कम वजन वाला गेहूं मिलने की शिकायत लगातार सामने आ रही हैं. वहीं, करनाल के कुंजपुरा क्षेत्र का है जहां एक व्यक्ति ने शिकायत दी है कि गोदाम में जो गेहूं भरा है, वह मानकों से कम वजन का है. शिकायत के आधार पर डीएफएससी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 6 सदस्य जांच टीम का गठन किया. टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल गोदाम में रखे गेहूं के कट्टों की जांच की जा रही है और उनका वजन किया जा रहा है.करनाल के कुंजपुरा में डीएफसी के गोदाम में पिछले दिनों सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की थी और लगभग 20 लाख का गेहूं कम मिला था, उसे मामले में भी इंस्पेक्टर को नोटिस दिया गया है. नूंह में नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को किया जा रहा जागरूक नूंह: हरियाणा पुलिस के नशा मुक्ति अभियान के तहत मंगलवार को जिला पुलिस की नशा मुक्ति टीम ने थाना पिनगवां एवं आकेड़ा के पुलिस बल सहित गांव गहवर और पापड़ा में डॉग स्क्वायड के साथ निरीक्षण किया. इस दौरान संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली गई और ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया. जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देशों के तहत नशे और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है.पिछले दो महीनों से छह सदस्यीय टीम, जिसमें उप-निरीक्षक रविंदर, सिपाही रविंदर, उमेश कुमार, विक्रमजीत, एसपीओ उमर मोहम्मद और संबंधित थाने की एक महिला पुलिस कर्मचारी शामिल हैं, विभिन्न गांवों में निरीक्षण कर रही है. ऑपरेशन आक्रमण” के तहत पंचकूला में छापेमारी अभियान पंचकूला: जिला पंचकूला में अपराध, नशा तस्करी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए पंचकूला पुलिस ने मंगलवार को “ऑपरेशन आक्रमण” के तहत जिले भर में सघन जांच और छापामारी अभियान चलाया. यह विशेष ऑपरेशन पुलिस उपायुक्त पंचकूला सृष्टि गुप्ता और पुलिस उपायुक्त अपराध एवं यातायात अमित दहिया के नेतृत्व में चलाया गया. इसमें कुल 42 टीमों में 208 पुलिसकर्मियों को विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया. अभियान के दौरान पुलिस ने 12 एफआईआर दर्ज कर कुल 53 आरोपियों को गिरफ्तार किया. कई संगीन अपराधों में शामिल रहे आरोपी भी काबू किए गए. इनमें एक्साइज एक्ट के तहत चार आरोपी, जुआ अधिनियम के तहत तीन आरोपी, एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 आरोपी, एक वांछित वारंट आरोपी, चार पीपीएस (घोषित व्यक्ति), एक पीओ (घोषित भगोड़ा), 1 साइबर आरोपी, 19 मारपीट मामले में शामिल आरोपी, एक स्नैचिंग और छह चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनके अलावा कुछ अन्य मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. रोडवेज बस और बाइक की टक्कर में घायल युवक की मौत जींद: जिले के गोहाना रोड पर सोमवार को रोडवेज बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल युवक की हिसार के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई. हादसे के बाद युवक सड़क पर गिरा था और उसके सिर में गंभीर चोट आई थी. इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. घटना के बाद परिजन उसे हिसार के निजी अस्पताल ले गए थे. हिसार की छात्रों की महापंचायत का फैसला, 26 जून तक मांगे नहीं मानी गई तो.. हिसार: हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित छात्र न्याय पंचायत में बडा फैसला लिया गया है, जिसमें छात्रों ने यूनिवस्ट्री प्रशासन व सरकार को चेताया है कि अगर में 27 जून तक मांग नहीं मानी जाती को 27 जून यूनिव स्टोरी के सभी गेट बंद कर दिए जाएंगे. छात्रों ने कहा कि छात्रों का धरना हिसार में एएमयू के चार नंबर गेट पर चलता रहेगा, जिससे छात्र धरने पर बैठे रहे. छात्रो ने कहा कि आज की पंचायत सफल हुई, जिसमें किसान संगठनों के नेता राकेश टिकैत गुरु नाम चढूनी दिग्विजय चौटाला अर्जुन चौटाला सहित सभी पार्टी के नेता समर्थन दिया. सार्थ कई छात्र संगठन है. उन्होंने भी न्याय पंचायत को सफल बनाना के काम किया है. सभी संगठनों ने छात्रों को इस फैसले का समर्थन भी किया है.

