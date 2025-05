ETV Bharat / state

Haryana Live: SC ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर को रिहा करने के दिए निर्देश, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे हरियाणा के सीएम - HARYANA NEWS LIVE UPDATES

Haryana Live 21 May 2025

Published : May 21, 2025 at 12:36 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 12:50 PM IST

LIVE FEED सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर को रिहा करने के दिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ रिहा करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद को सीजेएम, सोनीपत की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह दोनों पोस्ट से संबंधित कोई भी ऑनलाइन लेख नहीं लिखेंगे या कोई भी ऑनलाइन भाषण नहीं देंगे जो जांच का विषय है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भारतीय धरती पर आतंकवादी हमलों या हमारे राष्ट्र द्वारा दी गई जवाबी प्रतिक्रिया के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से रोक दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने तीन आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी के गठन का आदेश दिया है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी जो राज्य से बाहर की होगी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर एसआईटी गठित की जाए, एसोसिएट प्रोफेसर जांच में शामिल होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे. अवैध रुप से रह रहे प्रवासियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी चरखी दादरी: हरियाणा पुलिस का अवैध बांग्लादेशी व रोहिंग्या के ठिकानों पर आक्रमण एक्शन जारी है. पुलिस टीम ने दादरी शहर में कई ठिकानों पर दबिश दी. सिटी थाना पुलिस ने पूछताछ कर दस्तावेज भी चेक किए. पूछताछ कर दस्तावेज जांच के लिए कब्जे में लिए. जांच में फर्जी दस्तावेज मिलने पर होगी कार्रवाई. एएसआई प्रदीप की अगुवाई में सर्च अभियान चलाया. पंजाब हरियाणा जल विवाद पर इनेलो का राज्यपाल को ज्ञापन चंडीगढ़: इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की अगुआई में इनेलो के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया. पंजाब हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद को लेकर इनेलो ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. हरियाणा के सीएम ने की पीएम मोदी से मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

