Haryana Live:हरियाणा में अमूल के बाद वीटा दूध भी हुआ महंगा, रोहतक में गैस पाइप लाइन लीक, जल विवाद को लेकर अभय चौटाला ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी, हिसार में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

Published : May 16, 2025 at 5:01 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 5:32 PM IST

LIVE FEED अमूल के बाद वीटा दूध भी हुआ महंगा चंडीगढ़: हरियाणा के बल्लभगढ़ स्थित वीटा डेयरी प्लांट ने दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है. नई कीमत 17 मई 2025 से लागू होगी. वीटा का ये कदम अमूल और मदर डेयरी के हालिया मूल्य वृद्धि के बाद आया है, जिन्होंने एक मई से अपने दूध के दाम बढ़ाए थे. पूरी खबर पढ़ें:अमूल के बाद हरियाणा में वीटा दूध भी हुआ महंगा, आज रात से लागू होंगी बढ़ी कीमतें, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर रोहतक में बड़ा हादसा टला, नेशनल हाईवे पर गैस पाइप लाइन लीक रोहतक: हरियाणा के रोहतक में एक बड़ा हादसा टल गया. दरअसल, नेशनल हाईवे नंबर-9 पर खेड़ी साध गांव के पास सीएनजी पाइपलाइन लीकेज का समय रहते पता चल गया. घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और खेड़ी साध बाईपास को पूरी तरह से बंद कर दिया और वाहनों को भी डायवर्ट कर दिया. कई घंटों की मशक्कत के बाद इस लीकेज पर काबू पा लिया गया है. पूरी खबर पढ़ें:रोहतक में टला बड़ा हादसा, नेशनल हाईवे पर गैस पाइप लाइन लीक, मचा हड़कंप जल विवाद को लेकर अभय चौटाला की चेतावनी, कहा- हरियाणा से जा रही पंजाब के सरकारी वाहनों को रोकेंगे चंडीगढ़: पंजाब हरियाणा के बीच भाखड़ा डैम से जल विवाद को लेकर अब इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला ने पंजाब सरकार को चेतावनी दे डाली है. अभय चौटाला ने कहा, "पंजाब ने हमारे हिस्से का पानी रोका है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है. सबसे पहले हम हरियाणा के राज्यपाल से मिलेंगे. 21 मई तक इंतजार करेंगे. अगर हमें हमारा पानी नहीं मिला, तो पंजाब के रास्तों को बंद करेंगे. 25 मई को हरियाणा से होकर जाने वाले पंजाब के सरकारी वाहनों को रोकेंगे. एक दिन का यह सांकेतिक धरना होगा. किसी आम आदमी को नहीं रोका जाएगा. इसके बाद भी पानी नहीं मिला, तो हम पंजाब के सभी बॉर्डर बंद कर देंगे. पहले किसानों ने बॉर्डर बंद किए थे. अब हम बंद करेंगे. नूंह में मौसम ने ली करवट, आंधी-तूफान के साथ हो रही भारी बारिश नूंह: जिले में शुक्रवार दोपहर बाद करीब 3 बजे मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवा और धूल भरी आंधी के साथ जमकर बारिश हुई. बारिश के कारण लोगों को राहत मिली है. महेन्द्रगढ़ में हाई टेंशन 504 लाइनों को घरों के ऊपर से हटाए जाने की मांग महेन्द्रगढ़: जिले में घरों के ऊपर से बिजली की हाइटेंशन तार हटाने जाने की मांग की जा रही है. दरअसल, हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार की योजना अनुसार जिला महेंद्रगढ़ में खतरनाक चिन्हित हो चुकी 11/33 केवी की 504 बिजली की लाइनों को घरों के ऊपर से हटा दिया जाएगा. यह काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. हरियाणा के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट, चंडीगढ़ में बारिश के बाद सुहावना हुआ चंडीगढ़: हरियाणा में बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है. वहीं, शुक्रवार को भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. आज बारिश की संभावना कैथल और जींद में जताई गई है. राज्य के कई इलाकों में हो रही बारिश के कारण तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. पूरी खबर पढ़ें:हरियाणा के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट, सबसे गर्म जिला रहा फरीदाबाद, चंडीगढ़ में बारिश के बाद सुहावना हुआ मौसम हिसार में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा हिसार: हिसार की अदालत ने बहन के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक को बीस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने पहले अपने फैसले में आरोपी को दोषी करार दिया था. बाद में सजा सुनाई है. आरोपी ने अपनी नाबालिग बहन के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था. गुरुग्राम पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गुरुग्राम: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित कृष्ण कृपा सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुई. कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही विश्व को भारत देश ने शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया है, लेकिन किसी व्यक्ति या किसी भी देश ने हमारी सहनशीलता को चेतावनी दी तो रूद्र रूप धारण कर हमने उन्हें सबक भी सिखाया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है. भिवानी में निकाली गई तिरंगा यात्रा भिवानी : भिवानी जिला के तोशाम में गुरुवार को भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई. तिरंगा यात्रा में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी शामिल हुई. किरण चौधरी ने कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पेशल सेशन बुलाने के बयान पर चुटकी ली. किरण चौधरी ने कहा कि सारी जानकारी कूटनीति की बात होती है.कुछ जानकारी ऐसी होती हैं, जो देनी नहीं होती है. अगर हम सारी जानकारी देंगे तो उसे पाकिस्तान देखेगा और उससे अपने आप को संभालेगा. कुछ बात ऐसी होती हैं जो फौज की होती है. वो बाहरी विदेशी मामले में नहीं देनी होती. अंबाला में सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर अंबाला: अंबाला में प्रदेश उप प्रधान सेवा राम की अध्यक्षता में अंबाला कैंट नगर परिषद में भी एक दिन की भूख हड़ताल की गई .सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांग सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और सेवा निवृत के बाद 10 लाख रुपए दिए जाएं. सेवा राम ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया .इस मौके पर सफाई कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की . अंबाला प्रशासन एक्टिव मोड पर, कराई गई नालों की सफाई अंबाला: मानसून आने से पहले अंबाला प्रशासन ने कमर कस ली है. साथ ही सभी नालों की सफाई करवानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि नाले गाद से भरे होने के कारण शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है. शहर को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन ने सभी नालो की सफाई करवानी शुरू कर दी हैं. परिषद सचिव राजेश का कहना हैं कि इस सफाई मे लोग इतना साथ दे कि अपने घरों का कूड़ा नाले मे न फेंके, क्योंकि इसके कारण ही नाले बंद हो जाते हैं. इसलिए सभी नालों की सफाई कराई जा रही है. नई कार्यकारिणी की पूर्व प्रधान से सार्वजनिक माफी की मांग चरखी दादरी: नई अनाज मंडी में शुक्रवार को व्यापार मंडल कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई. प्रधान मोहनलाल मकड़ानिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में दो दिन पहले पुरानी कार्यकारिणी के बैठक कर नई कार्यकारिणी सदस्यों और पदाधिकारियों के सम्मान को ठेस पर पहुंचाने पर चर्चा की. पूर्व प्रधान से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई. दादरी में सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी चरखी दादरी. सफाई कर्मचारियों ने गुरूग्राम में हटाए गए कर्मियों को वापिस करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर रोष बना हुआ है. उसी के चलते उन्होंने दादरी नगर परिषद कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल शुरू करते हुए धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया और अनिश्चित कालीन हड़ताल कर आरपार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है. भिवानी में जल संकट भिवानी: भिवानी जिला के शहर और गांव में गहराए भंयकर पेजलय संकट के समाधान और वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की मांग सरकार से की है. भिवानी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करतजे हुए माकपा जिला सचिव कामरेड ओमप्रकाश ने बताया कि पूरे शहर के बीच वाले हिस्से और अलग-अलग कालोनियों और मोहल्लों तथा गांव में पेयजल की गंभीर समस्या चल रही है. यहां तक कि कई मोहल्लों व कालोनियों में पानी के पूर्ण प्रैशर के बगैर पानी नहीं आता है. साथ ही कई जगह सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होकर आता है, जो पीने लायक भी नहीं होता. भिवानी में डरा रहा डेंगू का डंक भिवानी: डेंगू का डंक बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है, यदि सही समय पर सावधानी नहीं बरती जाए तो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भिवानी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को जागरूक करने का काम करता है, शायद इसी का परिणाम है कि जिला भिवानी में फिलहाल तक डेंगू का कोई केस नहीं है. हालांकि पिछले वर्ष 178 डेंगू के केस सामने आए थे. इस बारे में भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि डेंगू पानी जमा वाले क्षेत्र में लारवा उत्पन्न होने से और बारिश के दिनों में फैलता है, इसलिए आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. नूंह में कुख्यात अपराधी राहुल गिरफ्तार नूंह:अपराध जांच शाखा टीम (सीआईए) ने कुख्यात अपराधी राहुल को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है.15 मई को पकड़े गए आरोपी से एक देसी अवैध हथियार और दो कारतूस बरामद किए गए. नूंह सदर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हरिंदर कुमार डीएसपी नूंह ने बताया कि राहुल का आपराधिक इतिहास चौंकाने वाला है. इस पर तावडू ,नूंह, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और सोहना के विभिन्न थानों में 25 एफआईआर दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, जालसाजी, गोकशी, और अवैध हथियार अधिनियम जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. फर्जी सीम कार्ड साइबर अपराधी को सप्लाई करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार नूंह: साइबर क्राइम थाना नूंह पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है, जो अपनी असली पहचान छिपाकर फर्जी सिम कार्ड बनवाकर साइबर अपराधियों को सप्लाई कर रहे थे.पुलिस ने इनसे कई फर्जी सिम कार्ड और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है. इस बारे में डीएसपी हरिंदर कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक अजय कुमार अपनी टीम के साथ साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बड़कली चौक पर मौजूद थे, तभी एक गुप्त सूचना मिली कि दो संदिग्ध युवक जाटका - सिसवाना मोड़ के पास एक खाली मकान में मौजूद हैं. फर्जी सिम कार्डों की डिलीवरी देने वाले हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर रेड डाली और दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया.

