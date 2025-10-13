ETV Bharat / state

हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस Live Update: पोस्टमार्टम पर असमंजस बरकरार, SIT की टीम पहुंची Y पूरन कुमार के घर

Haryana IPS suicide case Live
Haryana IPS suicide case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 13, 2025 at 10:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Haryana IPS suicide case Live update: हरियाणा IPS वाई पूरन सुसाइड केस लगातार उलझता जा रहा है. आज सातवां दिन है. हालांकि परिवार के लोग पोस्टमॉर्टम के लिए राजी नहीं हुए हैं. IPS की पत्नी अमनीत पी कुमार इस बात पर अड़ी हैं कि पहले DGP शत्रुजीत कपूर को पद से हटाकर अरेस्ट किया जाए. सरकार इस केस में नामजद IPS नरेंद्र बिजारणिया को रोहतक SP के पद से हटा चुकी है, लेकिन परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है. हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी हर अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.

LIVE FEED

10:53 AM, 13 Oct 2025 (IST)

दीपेंद्र हुड्डा अमनीत पी कुमार के आवास पहुंचे

कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा आज फिर अमनीत पी कुमार के आवास सेक्टर 24 पहुंचे. उन्होंने कहा कि, "जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए. किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए. दोषी को सजा मिलनी चाहिए. निर्दोष पर आंच नहीं आनी चाहिए. दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए.कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ खड़ी है."

10:50 AM, 13 Oct 2025 (IST)

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे वाई पूरन कुमार के घर

हरियाणा आईपीएस Y पूरन कुमार के घर आज तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू , पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचेंगे. साथ ही आई.पी.एस. अधिकारी वाई. पूरन कुमार के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

10:42 AM, 13 Oct 2025 (IST)

SIT की टीम पहुंची Y पूरन कुमार के घर

हरियाणा आईपीएस सुसाइड मामले की जांच को लेकर SIT की टीम सोमवार सुबह आईपीएस के घर पहुंची है. साथ ही हरियाणा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी उनके आवास पहुंचे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA IPS SUICIDE CASE LIVEIPS SUICIDE CASE LIVE UPDATEHARYANA IPS SUICIDE CASEहरियाणा आईपीएस वाई पूरन सुसाइडHARYANA IPS SUICIDE CASE LIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.