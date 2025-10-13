हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस Live Update: पोस्टमार्टम पर असमंजस बरकरार, SIT की टीम पहुंची Y पूरन कुमार के घर

दीपेंद्र हुड्डा अमनीत पी कुमार के आवास पहुंचे

कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा आज फिर अमनीत पी कुमार के आवास सेक्टर 24 पहुंचे. उन्होंने कहा कि, "जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए. किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए. दोषी को सजा मिलनी चाहिए. निर्दोष पर आंच नहीं आनी चाहिए. दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए.कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ खड़ी है."