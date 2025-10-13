कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा आज फिर अमनीत पी कुमार के आवास सेक्टर 24 पहुंचे. उन्होंने कहा कि, "जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए. किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए. दोषी को सजा मिलनी चाहिए. निर्दोष पर आंच नहीं आनी चाहिए. दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए.कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ खड़ी है."
हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस Live Update: पोस्टमार्टम पर असमंजस बरकरार, SIT की टीम पहुंची Y पूरन कुमार के घर
Published : October 13, 2025 at 10:49 AM IST
Haryana IPS suicide case Live update: हरियाणा IPS वाई पूरन सुसाइड केस लगातार उलझता जा रहा है. आज सातवां दिन है. हालांकि परिवार के लोग पोस्टमॉर्टम के लिए राजी नहीं हुए हैं. IPS की पत्नी अमनीत पी कुमार इस बात पर अड़ी हैं कि पहले DGP शत्रुजीत कपूर को पद से हटाकर अरेस्ट किया जाए. सरकार इस केस में नामजद IPS नरेंद्र बिजारणिया को रोहतक SP के पद से हटा चुकी है, लेकिन परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है. हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी हर अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.
LIVE FEED
दीपेंद्र हुड्डा अमनीत पी कुमार के आवास पहुंचे
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे वाई पूरन कुमार के घर
हरियाणा आईपीएस Y पूरन कुमार के घर आज तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू , पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचेंगे. साथ ही आई.पी.एस. अधिकारी वाई. पूरन कुमार के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.
SIT की टीम पहुंची Y पूरन कुमार के घर
हरियाणा आईपीएस सुसाइड मामले की जांच को लेकर SIT की टीम सोमवार सुबह आईपीएस के घर पहुंची है. साथ ही हरियाणा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी उनके आवास पहुंचे हैं.