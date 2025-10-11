IPS सुसाइड केस LIVE UPDATE: रोहतक SP हटाए गए, पोस्टमॉर्टम पर विवाद, आईपीएस अधिकारी के साले ने कहा- 'जबरन ले गए डेडबॉडी', चंडीगढ़ डीजीपी बोले- 'परिवार की सहमति से होगा पोस्टमार्टम'

हरियाणा सरकार लगातार परिवार के संपर्क में है- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली

हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की खुदकुशी मामले में परिजनों के प्रति संवेदन व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि 'एक बहुत दुखद घटना हुई है. भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार और हरियाणा सरकार लगातार परिवार के संपर्क में है'. दिवंगत अधिकारी स्व. वाई पूर्ण कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार द्वारा न्याय की मांग और निष्पक्ष जांच की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि 'उनके द्वारा जो भी मांग रखी गई है हरियाणा सरकार उसे मांग के अनुसार पूरी कार्रवाई करेगी. साथ ही उनके परिवार व बच्चों को संरक्षण देने का काम हरियाणा सरकार करेगी. पीड़ित परिवार और उनके रिश्तेदारों को भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पूरा विश्वास है कि वो उनके साथ हैं.'