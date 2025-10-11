रोहतक के SP का ट्रांसफर कर दिया गया है. सुरेंद्र भौरिया अब रोहतक के नए SP होंगे. नरेंद्र बिजारणियां को अभी कोई पोस्ट नहीं दी गई है.
IPS सुसाइड केस LIVE UPDATE: रोहतक SP हटाए गए, पोस्टमॉर्टम पर विवाद, आईपीएस अधिकारी के साले ने कहा- 'जबरन ले गए डेडबॉडी', चंडीगढ़ डीजीपी बोले- 'परिवार की सहमति से होगा पोस्टमार्टम'
Published : October 11, 2025 at 10:38 AM IST|
Updated : October 11, 2025 at 12:01 PM IST
हरियाणा IPS सुसाइड मामले से जुड़ी हर जानकारी के लिए लाइव पेज को रिफ्रेश करें...
LIVE FEED
रोहतक SP का तबादला
हरियाणा सरकार लगातार परिवार के संपर्क में है- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली
हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की खुदकुशी मामले में परिजनों के प्रति संवेदन व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि 'एक बहुत दुखद घटना हुई है. भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार और हरियाणा सरकार लगातार परिवार के संपर्क में है'. दिवंगत अधिकारी स्व. वाई पूर्ण कुमार की पत्नी अमनीत पी. कुमार द्वारा न्याय की मांग और निष्पक्ष जांच की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि 'उनके द्वारा जो भी मांग रखी गई है हरियाणा सरकार उसे मांग के अनुसार पूरी कार्रवाई करेगी. साथ ही उनके परिवार व बच्चों को संरक्षण देने का काम हरियाणा सरकार करेगी. पीड़ित परिवार और उनके रिश्तेदारों को भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पूरा विश्वास है कि वो उनके साथ हैं.'
देश को झकझोर देने वाली घटना -बसपा सुप्रीमो मायावती
हरियाणा आईपीएस सुसाइड मामले में बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस घटना को देश को झकझोर देने वाली घटना करार दिया है.
परिवार की सहमति से होगा पोस्टमार्टम:DGP चंडीगढ़
हरियाणा आईपीएस पोस्टमार्टम मामले में DGP चंडीगढ़ ने कहा, "परिवार की सहमति से पोस्टमार्टम होगा. हमने उनसे सहमति की प्रार्थना की है. पीजीआई में डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया है. पोस्टमार्टम की विडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी.
रणदीप सुरजेवाला का बयान
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मामले में आईपीएस के साले के बयान पर प्रतिक्रिया दी. रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "Y पूरण कुमार के पार्थिव शरीर को बिना परिवार की सहमति से सेक्टर 16 अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट करना अमानवीय है. क्या अब प्रशाशन पूरन कुमार की बेटियों को उनके अंतिम दर्शन भी नहीं करने दे सकता. हरियाणा में एक सीनियर IPS अधिकारी के परिवार को न्याय नहीं मिला रहा तो आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा."
आईपीएस अधिकारी के शव के पोस्टमार्टम पर विवाद
अवनीत पी कुमार के भाई और आईपीएस अधिकारी के साले अमित रतन ने बड़ा बयान दिया है. अमित रतन ने कहा कि, "हमारी मर्जी के खिलाफ शव को पीजीआई ले जाया गया.जबरन पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश की जा रही है." अमित रतन भटिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं.
हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता वाई पूरण कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुडडा, सांसद वरुण मुलाना ,कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल समेत कई कांग्रेस के नेता वाई पूरण कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे.
IPS वाई पूरन कुमार के घर पहुंचेंगे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी IPS वाई पूरन कुमार के आवास पर शोक जताने पहुंचेंगे .कृष्ण बेदी IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार औऱ परिवार से मिलकर सांत्वना व्यक्त करेंगे. इसके अलावा कृष्ण बेदी वाई पूर्ण कुमार मामले में न्याय की मांग को लेकर जो 31 सदस्यीय कमेटी बनी है उसके प्रतिनिधियों से मिलेंगे. कृष्ण बेदी IAS अमनीत पी कुमार से मिलने जाने से पहले हरियाणा के सीएम से भी मुलाकात करेंगे.
IPS वाई पूरन कुमार के आवास श्रद्धांजलि के लिए पहुंचेंगे कांग्रेस के नेता
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुडडा, सांसद वरुण मुलाना ,कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल समेत कई कांग्रेस के नेता वाई पूरण कुमार को श्रद्धांजलि पहुंचेंगे. कांग्रेस के तमाम नेता करीब 10:30 पर IPS वाई पूरन कुमार के आवास पर जाकर उनकी IAS पत्नी अमनीत पी कुमार और परिवार से मिलकर शोक व्यक्त करेंगे.
चंडीगढ़ पीजीआई में होगा पोस्टमार्टम
चंडीगढ़ में आज आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा. शव को चंडीगढ़ पीजीआई भेजा गया है.